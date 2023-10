Dlouhé oslabení zvládli skvěle. Fotbalisté Slovácka C se po vyloučení Marka Zatloukala ve 26. minutě semkli, zbytek nedělního utkání 13. kola okresního přeboru Uherskohradišťska proti Huštěnovicím perfektně odbránili a na půdě třetího týmu tabulky uhráli cennou bezbrankovou remízu.

Fotbalisté Huštěnovic (fosforové dresy) v závěrečném zápase podzimní části remizovali doma se Slováckem C 0:0. | Foto: Josef Bahula

„Bod beru. Celý mančaft chválím za výborný, zodpovědný a bojovný výkon. Hlavně do směrem obrany to byli super odpracované. Ukázali jsme, jaký jsme kolektiv. Kluci zápasem žili, ani těm na lavičce nebylo jedno, jak se utkání vyvíjí," vyzdvihuje hostující trenér Roman Svoboda.

Ten sice před utkáním chtěl do hry postupně dostat všechny svěřence, vývoj utkání tomu ale nenahrál. „Mrzí mě to, ale teď už se s tím nedá nic dělat. Pro nás byl důležitý výsledek. Chtěli jsme se odrazit od spodních příček," vysvětluje.

Okresní přebor, 13. kolo -

TJ SOKOL HUŠTĚNOVICE - 1. FC SLOVÁCKO C 0:0. Rozhodčí: Bednář. Červená karta: 26. Marek Zatloukal (Slovácko C). Diváci: 150.

Sady i v posledním letošním venkovním zápase potvrdily slušnou formu, předcházející úspěchy. „Naše výkony mají stoupající tendenci," těší Svobodu.

„Po zápase to v kabině vypadalo, jako bychom vyhráli 3:0. Jsem rád, že jsme udrželi nulu, pro obranu je to přidaná hodnota," přidává spokojeně.

Naopak domácí Huštěnovice se bez špílmachra Šuranského nedokázaly herně ani střelecky prosadit. „Je to pro nás nadstandardní hráč, který dokáže něco překvapivého vymyslet," říká kouč Antonín Šimon.

Klíčová chvíle zápasu přišla už ve 26. minutě. Hostující Zatloukal zezadu sundal unikajícího Hlúpika a sudí Bednář správně vytáhl z kapsy červenou kartu.

Borci ze Sadů se zatáhli a v oslabení hráli to, co potřebovali. „My jsme si vypracovali ještě jeden únik, když šel náš hráč sám na branku, penalta z toho ale nebyla. Pak jsme jednou hlavičkovali pomalu do prázdné branky, ale gól jsme nedali," posteskl si Šimon.

Huštěnovice dlouhou přesilovku nezúročily, nakonec mohly i prohrát.

Tomáš David nacentroval z levé strany míč před bránu, kde se zjevil osamocený Obdržálek, ale míč v těžké pozici netrefil ideálně. „Nic mu ale nevyčítám," říká Svoboda.

Domácí skvělým zákrokem podržel náhradní brankář Slezák. „Remíza je spravedlivá. My jsme v dlouhé přesilovce měli více ze hry a zápas kontrolovali, ale nemohli jsme se dostat do žádných vyložených šancí. Furt jsme hráli jenom po šestnáctku," přiznává Šimon.

V Huštěnovicích i přes závěrečnou domácí ztrátu panuje s první polovinou sezony spokojenost. „I přes zranění Stříteckého, gólmana Mačudy a Trňáka hrajeme vpředu, což jsme chtěli," dodává zkušený kouč.

Slovácko C ještě čeká domácí dohrávka s Bánovem.