Fotbalisté Slovácka C dál na jaře bodují. Svěřenci trenéra Romana Svoboda neprohráli ani ve čtvrtém jarním duelu, na hřišti Jalubí zvítězili v 17. kole přesvědčivě 4:1 a v tabulce okresního přeboru Uherskohradišťska se drží na pátém místě. Soupeř je desátý.

Fotbalisté Jalubí (červené dresy) doma prohrálo se Slováckem C 1:4. | Foto: Josef Bahula

„Velká spokojenost s výkonem i výsledkem. Klobouk dolů před kluky, jak to zvládli. Sehráli to výborně,“ chválí svěřence hostující trenér Roman Svoboda.

Slovácku C pomohla k výhře rychlá branka Tomáše Davida hned ve 4. minutě. Jinak Jalubí mělo v první půli více ze hry. Vytvořilo si i nějaké šance, při kterých celek ze Sadů podržel brankář Martin Šesták. „Poprvé nastoupil od začátku a popral se s tím výborně. Klobouk dolů před ním,“ ocenil výkon gólmana Svoboda.

Okresní přebor, 17. kolo -

SK JALUBÍ – 1. FC SLOVÁCKO C 1:4 (1:2)

Branky: 45. Martin Večeřa z penalty – 4. Tomáš David, 43. a 65. z penalty Filip Čech, 69. Pavel Kříž. Rozhodčí: Moravanský. Diváci: 150.

Domácí byli dál herně lepší, hostům se však podařilo dohrát rychlý protiútok akci a gólem Čecha zvýšit na 2:0.

Vzápětí ale udělali chybu a Večeřa z penalty snížil. „Věděli jsme, že Jalubí předtím doma otočilo zápas s Nedakonicemi, takže jsme ho nechtěli pustit do tlaku. Docela jsem měl z druhé půle obavy, ale kluci to zvládli úplně luxusně. Celé mužstvo odvedlo perfektní práci,“ prohlásil Svoboda.

Jeho tým v 65. minutě proměnil penaltu, vzápětí útočník Kříž po pěkné akci uklidil balon do brány a bylo hotovo.

„Porážka je zcela zasloužená,“ uznal sportovně kouč Jalubí Filip Grebeníček.

„Soupeř sice nebyl o tolik lepší, ale náš přístup k zápasu byl velice špatný. Bylo to skoro jako přes kopírák s posledním domácím zápasem jenom s tím rozdílem, že s Nedakonicemi jsme dokázali otočit výsledek ve svůj prospěch a teď ne. Hosté těžili z našich triviálních chyb. My jsme byli nervózní. Nepomohla nám ani kontaktní branka z konce první půle, kdy jsme z penalty snížili na 1:2,“ hněval se.

OP: Nedakonice jsou po přestřelce zpátky v čele. Jalubí padlo, Hlúpik exceloval

„V tu chvíli to vypadalo, že by to mohlo být dobré. Pak ale uděláme další chybu, kterou soupeř potrestá a zápas definitivně rozhodne,“ přidal zklamaně.

Grebeníček měl nejen výhrady k výkonu mužstva, ale i k řízení utkání. „Korunu všemu nasadil výkon rozhodčího Moravanského. Je zvláštní, že se nelíbil ani jedné straně,“ poznamenal jízlivě.

Na sudího ale porážku nesváděl. „Pokud by kluci neudělali hloupé chyby, výkon rozhodčího by nám byl jedno. Bohužel jsme jich udělali čtyři a soupeř z nich dal čtyři góly. Hosté udělali jednu, když Brim na malém vápně úmyslně sáhl rukou do střely a my z penalty výsledek zkorigovali,“ zakončil hodnocení.