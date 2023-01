„Samozřejmě jsme nadšení. Vítězství nás všechny opravdu velmi těší. Máme z něho radost. Turnaj rozhodly naše zápasy s Nivnicí. Před Vánoci byly v naší věkové kategorii tři silné týmy, teďka čtyři, ale nakonec jsme to zvládli,“ radoval se trenér mladší přípravky Hluku Tomáš Horák.

Zimní Bobík Cup 2023

Mladší přípravka

Konečné pořadí: 1. Spartak Hluk, 2. TJ Nivnice A, 3. SK Zlín, 4. FC Trinity Zlín, 5. Kunovice, 6. TJ Nivnice B, 7. FK Javořina

Nejlepší střelec: Josef Fojtík (Spartak Hluk)

Nejlepší brankář: Sebastian Koktavý (TJ Nivnice A)

Starší přípravka

Výsledky:

Konečné pořadí:

Jeho parta si první akce v letošním kalendářním roce náležitě užila. „Jsme rádi, že si můžeme zahrát v domácím prostředí. Máme výhodu v tom, že nemusíme nikam cestovat,“ uvedl Horák.

Druhá skončila Nivnice, která po omluvence Dolního Němčí vyslala do boje dokonce dva týmy. I když svěřenci trenéra Miroslava Pitnera soupeře převyšovali a měli i nejlepší skóre, derby s Hlukem nezvládli a brali stříbro.

„Obhajoba nám sice nevyšla, ale kluky musím i tak pochválit. Museli jsme to trošku přeskládat a rozdělit podle výkonnosti do dvou družstev. Jelikož máme v ročnících 2014 a 2015 patnáct dětí, dovolili jsme si postavit dva týmy, aby si všichni kluci zahráli. Úroveň je podobná jako před Vánocemi, tentokrát to ale na první místo nestačilo,“ prohlásil Pitner.

Druhý tým Nivnice obsadil šestou příčku.

Na stupně vítězů ještě vystoupaly třetí Paseky, naděje ligového Trinity Zlína byly až čtvrté.

„Výsledky neřešíme, nejsou pro nás úplně důležité. Nám jde především o hru, aby z ní děti měly radost. Do každého zápasu jdeme s tím, že si kluci zkusí nějakou fotbalovou činnost,“ vysvětluje trenér Zlína Pavel Löbb.

Turnaj v Hluku hodnotil pozitivně. „Jsme velice spokojení a moc se nám tu líbilo. Některé naše týmy ještě nezačaly a my už jsme na prvním turnaji,“ usmíval se.

Zápasy v hale bere jako dobrý doplněk dlouhé zimní přípravy. „Trénujeme jenom venku, ale halový turnaj je specifický a pár jich každou zimu absolvujeme. Je to příjemné zpestření a zajímavá konfrontace,“ míní.

V sestavě Zlína nebyli pouze rodáci z Baťova města, ale i kluci z okolí. „Všichni k nám přišli sami a ti nejšikovnější pak u nás zůstali,“ dodává Löbb.

Sobotní nadvládu pořádajících družstev na Zimním Bobík Cupu stvrdila starší přípravka Hluku, která před vlastním publikem ani jednou neinkasovala a zcela zaslouženě zvedla nad hlavu trofej pro vítěze.

Podívejte se: Broďané ovládli turnaj mladších žáků v Hluku, slaví i Kunovice

Halový turnaj si na Uherskohradišťsku zahrají čtyři kategorie. V sobotu 7. ledna se v Hluku utkali mladší přípravka (ročník 2014 a mladší) a starší přípravka (ročník 2012 a 2013), v neděli 8. ledna pak budou bojovat mladší žáci (ročník 2010 a 2011) a starší žáci (ročník 2008 a 2009). V každé kategorii se představí sedm týmů. Hrací doba je třináct minut. Ve čtyřech turnajích si tak na Slovácku zahraje 300 mladých fotbalistů. Pořadatelé pro mladé fotbalisty připravili spoustu hodnotných cen.

,,Mužstva umístěná na prvním až třetím místě obdrží poháry, medaile, diplomy a věcné ceny. Týmy, které skončí na páté až sedmé příčce, dostanou poháry a diplomy. Ve všech čtyřech soutěžích bude vyhlášen také nejlepší brankář a nejlepší střelec. Nejlepší hráč z každého celku se může těšit na věcnou cenu,“ informuje hlavní organizátor turnaje Karel Bojko.