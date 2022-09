„Jeho kvalita se začíná ukazovat,“ těší huštěnovického kouče Antonína Šimona. „Minule hrál po půl roce. Byl na jednom tréninku a některé hráče vůbec neznal. Měl to těžké, chtěl to strhnout sám. Dneska už se víc zapojoval do kombinace. Hlavně má klid v koncovce, který ostatním klukům schází,“ chválí bývalého hráče Slovácka.