Souboj obou týmů skončil na podzim remízou. Domácí jsou v čele Okresní soutěže, záloha Spartaku je ve stejné soutěži až na šestém místě, ale derby utkání ve čtvrtfinále poháru favorita nemělo.

To se nakonec potvrdilo.

Domácí šli rychle do vedení, ale z jejich strany to bylo všechno. V závěru první půlky srovnal Blaha a okamžitě po změně stran šli do vedení hosté. Penaltu za faul na Vozára proměnil Sabo.

Zbytek druhé půlky byl víc boj než fotbal. Za Lhotu mohl srovnat Fojtík, ale jeho vydařená střela přes hlavu do sítě nepropadla.

Hosté se většinou úspěšně bránili a hrozili z brejkových situací. Lhoťanům citelně scházel zraněný Martin Zalubil.

Petr Kuřina (kapitán Spartaku Hluk): Na zápase byla suprová kulisa



Dostali jsme rychlou branku, to nás na chvíli srazilo, ale okamžitě jsme se zvedli. Zhruba od poloviny prvního poločasu jsme převzali hru. Viděli jsme, že domácí tým přestal hrát. Měli jsme víc ze hry, to jsme potvrdili brankou do šatny. Hned v první minutě druhé půlky unikl Peťa Vozár, byl faulovaný a Honza Sabo penaltu proměnil. V druhém poločase jsme se zatáhli, většinou jsme se bránili. Z naší strany to byla nakopávaná, ale výhru jsme ubránili - to se počítá. Výborný a těžký zápas, jsem rád, že jsme ho zvládli. Spíš by zápasu slušelo, že bychom se potkali až ve finále. Ještě musím říct, že tady byla suprová kulisa.



Miroslav Machala (kapitán SK Ostrožská Lhota): Bojovné utkání, hodně faulů



Do zápasu jsme vstoupili dobře, dali jsme branku a měli další šance. Postupně se hra obrátila, soupeř nás trošku zavřel. Bylo to bojovné utkání, hodně faulů. Také druhá půlka byla hodně rozkouskovaná, pořád se pískalo. Nemohli jsme najít cestu do branky. Hodně scházel náš nejlepší střelec Martin Zalubil. Bohužel se v posledním přáteláku zranil. Doufáme, že stihne alespoň závěr jara. Nějak jsme museli sestavu slepit, nebylo to úplně ono.