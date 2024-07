Fotbalisté Slovácka C (modré dresy) ve 2. kole Poháru OFS Jarošovský pivovar podlehli doma Nedakonicím na pokutové kopy.

Libor Kopl dnes 11:42

Zvládli to i v deseti. Fotbalisté Nedakonic slaví postup do jarního čtvrtfinále Poháru OFS Jarošovský pivovar. Tým pod vedením nového trenéra Pavla Cigoše ovládl na hřišti v Sadech penaltovou loterii, vyhrál 5:4 a jde dál. Domácí Slovácko C nevyužilo po vyloučení hostujícího Tomáše Krále půlhodinovou přesilovku, v soutěži končí.