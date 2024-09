„Byli jsme maximálně produktivní. Taky se nám povedlo střídání, když jsme z garáže vytáhli náš dlouho zaparkovaný Merdeces, Frantu Abrháma, který po půl minutě pobytu na hřišti dal vítězný gól. Vpředu byl platný, neprohrál žádnou hlavičku,“ vyzdvihl kouč Slovácka C Roman Svoboda šestatřicetiletého žolíka a srdcaře.

Pochválit za bojovnost a snahu ale musel celý mančaft. „Vím, že i takové zápasy ve fotbale jsou. Víc jsme za dané situace předvést nemohli,“ říká.

Okresní přebor, 8. kolo -

TRAPLICE – 1. FC SLOVÁCKO C 3:4 (2:3)

Branky: 28. a 75. Jakub Růžička, 3. Michal Janků – 9. Adam Bahula, 33. Michal Talášek vlastní, 43. Jakub Tvrdoň z penalty, 57. František Abrhám. Rozhodčí: Krátký. Diváci: 130.

Sady to měly v neděli velmi složité. „Když se vrátím o dva týdny nazpět, tak jsme měli jeden trénink. Pak nás postihly povodně a my celý týden vyklízeli a uklízeli kabiny a hřiště. Nebylo to pro nás lehké období,“

„Musím poděkovat Pavlovi Němčickému, že nám umožnil zatrénovat si alespoň na kunovické umělce. Za to mu velice děkuji,“ vzkázal přes noviny legendě Slovácka a současnému šéfovi Kunovic.

Jenže Sady se o víkendu potýkaly také s absencemi. „Bohužel nás dohnalo pracovní vytížení, studium, nemoci a zranění. Na poslední chvíli se nám omluvili další kluci. Těm, co přišli a utkání odbojovali, musím velice poděkovat,“ prohlásil Svoboda.

„Vím, že to z naší strany nebyl žádný krásný fotbal, ale taktiku jsem postavil na tom, co jsme byli v daném složení schopní odehrát. Vyšlo nám to na sto procent. Dali jsme čtyři branky a domů vezeme tři body,“ lebedil si.

Naopak soupeř byl hodně zklamaný. „Hrálo se v podstatě bez obran. Všichni se tlačili dopředu, útočili. Soupeř byl šťastnější. Zatímco my jsme nedali spoustu šancí, hosté čtyřikrát vystřelili na branku a dali čtyři góly,“ nechápal domácí kouč Jaroslav Slavík.

Nespokojený byl nejen s výsledkem, ale o výkonem rozhodčího Krátkého.

„Nechci na něj svádět porážku, ale neodpískal jasnou penaltu ani nepřímý kop, když hostující brankář položil míč a pak ho chytil zase do ruky. Takových situací tam bylo víc, které nebyly vyslyšeny,“ prohlásil.

Slovácko C se sudího v jednom případě zastalo. „Vím, že jsou domácí naštvaní na rozhodčího, ale můj syn Martin který se při utkání přimotal k údajné penaltové situaci, mi po zápase říkal, že se hned na hřišti bavil s domácím Štanglem, který mu sám řekl, že to nebyla penalta,“ nabídl svůj pohled Svoboda.

I kouč Sadů nicméně připouští, že zápasu by spíše slušela remíza. „Domácí byli fotbalovější, drželi balon víc na kopačkách. My jsme ale využili téměř každou svoji šanci,“ uvedl Svoboda.

Trapličtí byli hlavně rádi, že zápas odehráli. „Soupeř to chtěl přeložit na jiný termín, ale prostor žádný není. My ani nevíme, co budeme mít s hřištěm, které nám voda zaplavila hned dvakrát. Nejprve v sobotu, pak i v neděli, kdy se dostala i do kabin. Měli jsme ji v šatnách, ve vestibulu,“ informuje Slavík.

„V týdnu jsme to vyčistili, vystříkali a teď čekáme, až všechno vyschne. Na hřišti zůstalo bláto. Uvidíme, co bude dál,“ pokračuje.

Fotbalisté Traplic v týdnu trénovali na školním hřišti, na malé umělce. V pátek se domluvili se Zlechovem a zahráli si proti sobě. „Že jsme přišli o výhodu domácího prostředí, neřešíme. Stejně jako absence kluků. Utkání jsme měli zvládnout. Šancí na výhru bylo dost,“ ví dobře Slavík.