Osm ročníků má za sebou fotbalový turnaj starých pánů, který organizátoři z Ostrožské Lhoty nazývali Šohaj cup. V letošním roce se název změnil na Memoriál Josefa Urbance, zakládajícího člena bývalých hráčů Lhoty, který nečekaně zemřel v 52 letech - 16. 10. 2020.

Organizátoři pozvali čtyři týmy. Domácí SK, mužstvo Březové, odkud rodina Urbanců pochází a dva mančafty ze severní Moravy. Tradičního účastníka z Moravského Berouna doplnil tým Jistebníku z okresu Nový Jičín. Hrálo se 2 x 20 minut, systémem každý s každým, v případě remízy se kopaly tři penalty.

Slavnostní výkop provedl syn Josefa Urbance Marek a šlo se na věc. Turnajem prošli bez prohry domácí hráči. Postupně porazili Březovou, na penalty Jistebník a Moravský Beroun. Se třemi brankami se stal nejlepším střelcem domácí Petr Kohút. Na druhé příčce skončil překvapivě tým Březové, který měl nejstarší věkový průměr. „Nechodíme hrávat, sešli jsme se jen k tomuto turnaji,“ prozradil nejstarší účastník 73 letý Josef Urbanec.

Zrcadlo výsledků: Ostrožská Lhota - Březová 3:0, Jistebník - Moravský Beroun 3:1, Ostrožská Lhota – Jistebník 2:1 ( na penalty), Březová – Moravský Beroun 1:2 (na penalty), Ostrožská Lhota – Moravský Beroun 5:2, Březová – Jistebník 1:0.

Nejstarší muž na domácí lavičce byl 67 letý Josef Dominik.

„Byl jsem pozvaný po iks letech, jsem rád, že jsem se zúčastnil. Lhota byla herně nejsilnější, měla velké posily. Kusák nebo Zalubil by měli být příslibem pro staré pány do budoucna. Velice dobrý byl Jistebník. Byl to fotbalový mančaft, bylo vidět, že ti kluci nehráli základní třídu. Smekám před mužstvem Březové,“ vysekl poklonu nejstaršímu týmu turnaje Josef Dominik, který trénuje žáky ve Veselí nad Moravou.

Třetí místo obsadil tým Jistebníku, který měl ve svých řadách nejlepšího hráče turnaje - Tomáše Nováka.

Čtvrtý skončil tradiční účastník Granitol Moravský Beroun, ten bral cenu za nejlepšího brankáře. Stal se jim Zdeněk Trčka.

„Sice jsme skončili poslední, ale jsme spokojení. Spousta kvalitních hráčů nemohla z různých důvodů přijet. Organizačně super, viděli jsme kamarády a trochu si zasportovali,“ hodnotil turnaj Vlastimil Kusmič z Moravského Berouna.

Bývalí hráči Ostrožské Lhoty vyhráli první ročník Memoriál Josefa Urbance.Zdroj: Deník/Stanislav Dufka

V domácím dresu nastoupil také starosta Lhoty Roman Tuháček, který dostal slovo na slavnostním vyhlášení.

„Spousta z vás Jožku znala, je to krásné, že jste uctili památku kamaráda. Chci poděkovat za skvělou organizaci, takové akce sem patří. Staří páni jsou parta chlapů a jsou pořád mladí. Když jsem viděl pány, že mají přes 70 let a pořád běhají po hřišti - tak klobouk dolů – je to neuvěřitelné,“ obdivoval první muž obce nejstarší účastníky turnaje.

Celé klání odřídili bez nejmenších problémů jako hlavní rozhodčí Jaroslav Vacula a Pavel Králíček. Na pomezí byli Petr Hanáček, David Krátký a Roman Prachař.

Ještě dodejme, že v posledním ročníku 2019 vyhrálo turnaj mužstvo z Dolního Němčí. Domácí obsadili čtvrté místo.