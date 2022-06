Cítíte, že postup byla splněná povinnost?

Je to tak. Byla to povinnost, splnili jsme cíl, který jsme si dali. Sešla se dobrá parta, už v létě jsme začali poctivě trénovat. S tím týmem co máme, jsme chtěli soutěž jednoznačně zvládnout – to se podařilo.

V soutěži jste neprohráli ani jeden zápas. Byl to také váš cíl?

Byl to jeden z našich dílčích cílů. Také jsme chtěli dát v sezoně 100 gólů, odehráli jsme 21 vítězných zápasů, tři jsme remizovali. Jeden z cílů byl i pohár. Bohužel, ten nám nevyšel. Skončili jsme už ve čtvrtfinále, tam jsme chtěli dojít jednoznačně dál.

Kde se vzal v týmu vítězný duch?

Změnil se kádr. Starší hráči odešli, k mladým se přidalo ještě pět šest dalších kluků, kteří chtějí trénovat, a fotbal je baví. To je důležité.

Na koho budete v okrese sázet? Kdo jsou opory týmu?

K tahounům týmu patří střelec Erik Pešík. Dál musím vyzvednout Kamila Horáka, Frantu Pavlase, ale když se tak dívám na ty kluky, tak bych asi musel jmenovat každého. Tým je dobře složený, máme mladé kluky, je to i příslib do budoucna.

Kde vidíte mužstvo v nové sezoně?

V okrese budou mnohem větší boje, ale nechceme hrát o udržení, chceme být v popředí tabulky. Řekl bych, že s pokorou do pátého místa. Jen musíme nahradit střelce Martina Zalubila, ale bude to těžké.