„Byla to skvělá individuální akce. Sólo Erika Pešíka snese i nejpřísnější měřítka první ligy,“ souhlasí také trenér Ostrožské Lhoty Patrik Štergenich.

Jeho tým vzápětí přidal Davidem Pešíkem druhý gól a zbytek utkání v klidu kontroloval.

Okresní přebor, 10. kolo -

SK OSTROŽSKÁ LHOTA – SK JALUBÍ 3:0 (2:0)

Branky: 35. Erik Pešík, 38. David Pešík, 85. Matěj Jegla. Rozhodčí: Vacula. Diváci: 240.

„Nebyla to vyloženě údržba, ale máme výbornou obranu, nedostáváme branky, takže když nějakou dáme, skoro vždycky vyhrajeme. Čekali jsme, že nás Jalubí ve druhé půlce i s podporou fanoušků, kterých k nám přijelo hodně, zatlačí, ale hosté už se nedostali do tempa a my ke konci střetnutí přidali třetí gól,“ uvedl Štergenich.

Další domácí triumf završil v 85. minutě Matěj Jegla.

Ostrožská Lhota zvítězila přesvědčivě 3:0 a po deseti kolech možná trochu překvapivě vládne okresnímu přeboru Uherskohradišťska.

„U nás po další výhře panuje velká spokojenost. Nečekali jsme, že se nám bude tak dařit, ale pokračujeme v jízdě,“ říká Štergenich.

Přitom z Jalubí, které Lhoťané viděli před týdnem proti Nezdenicím, měl rozjetý nováček respekt. „Věděli jsme, že k nám přijede kvalitní mužstvo, jedno z těch lepších v soutěži. Hráči Jalubí jsou vysocí, dobří na balonu. Pro nás to byl opravdu těžký soupeř. V prvních patnácti minutách nás zaskočili, vypracovali si i gólovku, ale i my jsme tam měli nějaké příležitosti,“ upozorňuje Štergenich.

OP: Babice nasázely Nedakonicím devět branek, Kněžpole zdolalo Jarošov

Ostrožskou Lhotu podržel i zkušený brankář Fojtík, jenž s přehledem nahradil zraněného Gála. „Ještě za stavu 0:0 chytil velkou šanci soupeři, pak tam byl sporný moment, gólová dorážka. Sudí nakonec odpískal ofsajd. Byl to důležitý moment. Soupeře ale musím pochválit. Byl hodně dobrý, překvapil nás,“ uvedl Štergenich.

Jalubí přijelo na zápas bez pracovně vytíženého kouče Grebeníčka, který je v zahraničí, problémem ale bylo spíše zranění Trefilíka při rozcviče nebo nucené střídání dalších hráčů.

„Kdybychom byli v plné sestavě, klidně jsme mohli v Ostrožské Lhotě vyhrát. Bohužel nám postupně vypadli nějací kluci, ve druhé půli už to bylo těžké. Po tomto utkání máme tři nebo čtyři zraněné hráče,“ říká fotbalista Jalubí Tomáš Kolář.

Začátek byl ale z hostující strany velmi slušný. „Začali jsme celkem aktivně, dokonce jsme vstřelili gól, který nám ale rozhodčí kvůli ofsajdu neuznal. Za mě to byl chybný verdikt. Já jsem sice stál v ofsajdu, ale do hry jsem nezasáhl, takže branka měla platit,“ má jasno Kolář.

Po dvou brankách soupeře na konci první půli se už hosté nedokázali do zápasu vrátit. „Po změně stran jsme se snažili manko dotáhnout, ale s výsledkem už jsme nic neudělali. Přitom jsme tam měli nějaké šance, třeba Tomáš Gajdorus hlavičkoval těsně kolem tyče. Bylo to milimetry,“ dodal Kolář.