Fotbalisté Jarošova přišli v derby o jarní neporazitelnost i dlouhou sérii bez prohry. Svěřenci trenéra Zbyňka Pavlase neuspěli v Sadech, kde ve 22. kole okresního přeboru Uherskohradišťska podlehli domácímu Slovácku C 1:4 a v tabulce klesli na šesté místo.

Fotbalisté Slovácka C (bílé dresy) porazili v derby Jarošov 4:1 a v okresním přeboru poskočili na třetí místo. | Foto: Josef Bahula

Nedělní duel si dvěma góly podmanil Pavel Kříž. Zkušený útočník byl blízko hattricku, pokutový kop ale neproměnil. „Asi si vzal málo peněz, nechtělo se mu platit,“ dobíral si svěřence kouč Slovácka C Roman Svoboda.

Nejlepší hráč zápasu za rozhodnutého stavu selhal. „Na penaltovém puntíku bylo moc písku,“ vymlouval se.

Okresní přebor, 22. kolo -

FC SLOVÁCKO C – TJ SLAVOJ JAROŠOV 4:1 (2:0)

Branky: 29. a 54. Pavel Kříž, 22. Jakub Tvrdoň, 65. Heorhii Liavynets - 76. Martin Jančík. Rozhodčí: Mahdal. Diváci: 145.

V Sadech v neděli na poledne vládla dobrá nálada. Domácí fotbalisté přehráli městského rivala, do tabulky si připsali další body a nyní jsou už třetí.

„S výkonem i výsledkem jsem maximálně spokojený. To, co jsme si s kluky před zápasem v šatně řekli, to do puntíku na hřišti splnili, odměnou je vítězství v derby 4:1,“ radoval se Svoboda.

Z utkání přitom měl velké obavy, protože Jarošov na jaře ztratil jenom dva body po remíze s Hlukem B.

„Poctivým přístupem a zodpovědnou hrou jsme ale hosty pustili do jediné velké šance. Za stavu 4:0 jsme si nepohlídali jednu akci soupeře, který výsledek zkorigoval,“ posteskl si.

Jinak kouč Svoboda mužstvo právem chválil. „Klobouk dolů před všemi kluky. Od brankáře až po posledního náhradníka to všichni zvládli skvěle. Podali jsme týmový výkon,“ lebedil si.

Sadům ani nevadilo, že jim chyběl brankář Lako. Do akce musel náhradník Šesták. „Popral se s tím ale výborně. Až na obdrženou branku Jarošov nepustili do jediné šance,“ těší Svobodu.

Domácí šli do vedení ve 22. minutě po akci z levé strany. Nejprve zakončoval Kříž, ale obránce to vykopl z brankové čáry. Po následném závaru Tvrdoň míč procpal přes dva obránce a brankáře do sítě.

Druhý gól vstřelil Kříž. S balonem se otočil, udělal kličku obránci a postupoval k hostující bráně. Z dálky vystřelil a balon nádherně zapadl skoro do šibenice.

Kanonýr Slovácka C po změně stran další přesnou ranou zvýšil na 3:0. Pak se trefil ještě Liavynets a bylo definitivně hotovo. Porážku Jarošova mírnil čtvrt hodiny před koncem Martin Jančík.

„Porážka jednou musela přijít. Nás mrzí, že jsme nezvládli derby, ale oklepeme se z toho a jdeme dál,“ zůstal v klidu kouč Jarošova Zbyněk Pavlas.

Hostům nedělní utkání příliš nesedlo. „Možná za to může i nezvyklý dopolední termín. Sady tak hrávají pravidelně, našim klukům se asi moc vstávat nechtělo,“ přemítal Pavlas.

Jarošovu navíc scházel nejen Marek Stojaspal, ale i brankář Zelenka, kterého nahradil Kocman, jenž nebyl na hřišti od začátku sezony. „Za obdržené branky ale nemohl,“ zastal se brankáře Pavlas.

Za porážku mohl celý tým. „Herně nám to nešlo, domácí byli od začátku lepší, vyhráli zaslouženě. My jsme se nedokázali dostat do tempa, vázla nám kombinace. Od nás to bylo nějaké mrtvé. Deset zápasů v řadě jsme neprohráli, nyní série skončila,“ dodal Pavlas.