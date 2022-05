Lídr okresní soutěže Uherskohradišťska skupiny A rozhodl páteční duel hned v úvodních dvaceti minutách, kdy soupeři ze stejné třídy nasázel tři branky a zbytek utkání si náramně užil.

Finále Poháru OFS Jarošovský pivovar -

SK STŘÍBRNICE – SK JALUBÍ 1:7 (0:4)

Branky: 77. Lukáš Krsička - 5. a 35. David Blaha, 19. Michal Kolář, 20. Tomáš Kolář, 69. Tomáš Gajdorus, 71. Aleš Dobiáš, 86. Aleš Hejda. Rozhodčí: Martinák - Rychlík, Korolovych (Svoboda). Žluté karty: Brim, Juřena – D. Dobiáš. Diváci: 1234.

„Je to něco nepopsatelného. Emoce nejde kontrolovat, euforie je obrovská, pocity fantastické. Právě toto jsou ty chvíle, pro které ten fotbal děláme,“ říká Grebeníček.

Dvaatřicetiletý kouč čekal vyrovnanější duel. „Zápas rozhodl rychlý první gól. Po něm jsme ztratili veškeré zábrany. Z kluků to najednou spadlo, o to jednodušší jsme to pak měli,“ uvedl Grebeníček.

Skóre otevřel hned v 5. minutě Blaha. Druhý gól po rohu přidali Michal Kolář a famózní nástup favorita završil třetí brankou Tomáš Kolář.

V tu chvíli bylo všem jasné, jak zápas dopadne. „Byl to soupeřův konec,“ věděl i Grebeníček.

Takový začátek rozhodně nečekal. „Chystali jsme se na to, že se Stříbrnice zatáhnou a my budeme dobývat. Paradoxně nám to usnadnili tím, že to otevřely a snažili se s námi hrát otevřenou partii, což se jim na tak velkém hřišti vymstilo,“ míní kouč Jalubí.

„Bohužel jsme propadli v úvodu. Nechtěli jsme, aby obránci byli v lajně, ale dopadlo to přesně takto. Stoper spíš měl být zatažený a měl to jistit a křižovat, ale byli jsme vzadu na jedné úrovni, což se s Jalubím nedá. Proto to takto dopadlo,“ má jasno stříbrnický kouč Pavel Nožička.

Jeho protějškovi navíc vyšel tah s přesunutím kanonýra Gajdoruse na stopera. „Připravovali jsme se na to, že Stříbrnice budou nakopávat dlouhé balony dopředu, ale hra se jim rozsypala hned po prvním gólu. Byli jsme až překvapení, že se do nás pustili s vervou, na tom velkém hřišti přitom neměli nárok,“ prohlásil. „Kluky musím za výkon pochválit. Byli fantastičtí,“ přidal.

Dvouletý dorovnal své maximum. Nadstavba? Týmy by spíše přerozdělil

Ve 35. minutě se pak podruhé v zápase prosadil Blaha a bylo to 4:0.

Favorit po přestávce zvolnil, přesto přidal další tři góly. Ani mu nevadilo, že Vrábl v 62. minutě neproměnil pokutový kop.

Čestný úspěch Stříbrnic za rozhodnutého stavu zaznamenal Lukáš Krsička. „Byl to zasloužený gól. Náš útočník to udělal nádherně,“ chválil Nožička.

Jinak zkušenému kouči nezbývalo nic jiného, než rivalovi pogratulovat. „Soupeř byl po všech stránkách lepší. Zápas rozhodl už v prvním poločase, kdy nám udělil lekci. My jsme na začátku utkání nesplnili věci, které jsme si řekli,“ uvedl.

Z vysoké porážky ale tragédii nedělal. „Kluci odvedli maximum. Bayern v Lize mistrů taky naděloval. Nemáme se za co stydět. Jalubí je kádrem i výkonnostně trošku někde jinde. My si užíváme samotné účast ve finále, které je pro celé Stříbrnice nezapomenutelná věc,“ ví Nožička.

Stínem utkání je vážné zranění Michala Koláře, kterého odvezla ze stadionu sanitka. „Má s něco kolenem a podle grimas v obličeji to vypadalo na nejhorší,“ bojí se o hráče Grebeníček. Sám podobný úraz v kariéře dvakrát měl, nikomu nic podobného nepřeje.

„Snad se to nepotvrdí. Michal je náš nejmladší hráč. Soucítím s ním, zranění jej může zabrzdit v rozletu,“ tuší kouč.

Jalubí vypravuje na finále tři autobusy. Trenér Grebeníček si přeje výhru 10:9

I když fotbalisté Jalubí soucítili s mladým spoluhráčem, oslavy byly bouřlivé. „To byste se měli zeptat spíš našich manželek, jak to bude probíhat. My jsme kromě triček nic nechystali. Ani o šampusu jsem nic nevěděl. Vypadá to, že stejně jako po semifinále uděláme z noci den. Snad tentokrát dostanu propustku a budu u toho,“ smál se.

Jalubí ale hned v neděli čeká doma šlágr s druhými Mařaticemi. Případná výhra je může přiblížit vytouženému postupu do okresního přeboru. Splněno ještě Gajdorus a spol. nemají.