Sehraná trenérská dvojice zhlédla pouze první duel, ve kterém domácí tým podlehl bývalým hráčům ligového Zlína 2:3. Rušný duel rozhodl Petr Máčala, dvakrát se trefil Aleš Hellebrand, jenž si v dresu slovenské Petržalky zahrál i Ligu mistrů.

Oslavy 80. let fotbalu v Částkově

Výsledek: muži TJ Sokol Částkov – stará garda Zlína 2:3 (1:2), branky: Pindrič, Tureček - Aleš Hellebrand 2, Petr Máčala

Góly Sokola zaznamenali Pindrič s Turečkem.

Hlavním bodem oslav byl exhibiční střetnutí staré gardy Částkova proti Menšíkově jedenáctce. Tým osobností se v obci s necelými čtyři sty obyvateli představil již před deseti lety a v sobotu odehrál v Částkově odvetu. „Tehdy se nám to líbilo, takže jsme na to navázali,“ říká Pospíšil.

O výsledek vůbec nešlo, hlavní byla zábava.

Vydatný déšť sice odradil některé fanoušky od účasti, i za nepříznivého počasí si ale současní a bývalí hráči oslavy užili. „O zrušení nebo odložení akce jsme neuvažovali. Vždyť fotbalisté nejsou z cukru. U nás v Částkově navíc nejsou velké návštěvy. I kdyby přijela Barcelona, tak nedojde tisíc lidí,“ říká s úsměvem šéf klubu.

Pospíšil šéfuje Sokolu od roku 1996. Tým hraje na Uherskohradišťsku nejnižší soutěž, v minulé sezoně skončil poslední. Výsledky ale v Částkově až tolik neřeší, hlavní je udržet fotbalový oddíl při životě, přilákat ke sportu další mladé lidi.

„Jsem rád, že po mnohaletém úsilí se nám podařilo do týmu zapracovat hodně mladých odchovanců. Konečně máme v kádru více domácích kluků než hráčů z okolních vesnic,“ chlubí se Pospíšil.

Okresní pohár: prvním postupujícím je Bánov, vítězný gól vstřelil brankář

Zatímco v minulosti převažovali na soupisce Částkova přespolní, ať už hráči z Otrokovic nebo Nedachlebic, nyní dojíždějí jenom dva. Zbytek mužstva tvoří domácí borci. „Je to i tím, že za nás hrají už i patnáctiletí nebo šestnáctiletí kluci,“ vysvětluje oddíloví předseda.

„Spousta klubů odhlásila dorostenecké soutěže a jelikož kluci by se ještě neuplatnili v jejich prvním mužstvu, postahovali jsme je zpátky,“ líčí.

Vedení klubu ale žádné velké ambice nemá, o postupu do okresního přeboru se v Částkově nemluví. „Mladí kluci se teprve vrátili, s nimi nemůžeme mít vysoké cíle,“ míní Pospíšil. „Jde o to je zapracovat do kádru, nahoru můžeme jít až za pár let,“ přidává.

Nyní se okresní soutěže zkvalitnily, ze tří jsou jenom dvě. Přibude zápasů, hráči získají praxi, naberou zkušenosti. „Samozřejmě to vítáme. Předtím to byl takový paskvil,“ říká Pospíšil.

V Částkově se chodí jenom na muže, klub mládež nemá. Pár žáků posbírají okolní vesnice, na dědině není kde brát. „Navíc je nás snad jenom pět funkcionářů, kdybychom se ještě museli starat o žáky, bylo by to těžké,“ ví zkušený funkcionář. I když v minulosti se v Částkově o mládežnickém družstvu bavili, nikdy to nedopadlo, a tak klub posledních třicet let disponujeme jenom dospělými.

Mezi klubové legendy patří i Miroslav Čech, Jiří Kraváček a Antonín Vaněk. Bývalí dlouholetí hráči a funkcionáři v rámci oslav osmdesátého výročí obdrželi ocenění za svoji práci a obětavost pro částkovský oddíl.