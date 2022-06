„Soupeře zajišťoval Josef Buják, který má známosti, kontakty. Je neuvěřitelné, kolik osobností dokázal do Bánova dostat,“ vysekl poklonu známému podnikateli a bývalému hráči předseda klubu u Uherskobrodska Břetislav Polanský.

Vedení Bánova pojalo oslavy významného jubilea opravdu ve velkém stylu. Jako dárek si v předstihu nadělilo postup do okresního přeboru.

„Je to výborné, vyšlo to skvěle,“ usmívá se Polanský, jenž fotbalu v Bánově vládne od roku 2008.

Zatímco po válce hrával tým i krajský přebor, v novodobé historii to dotáhl nejvýš do I. A třídy. „Bánov patří do krajských soutěží, teď jsme ale rádi, že se po třech letech vracíme zpátky do okresu. Postup nám oddálil covid. Byl to náš hlavní cíl,“ říká Polanský.

Zatímco v minulosti klub sázel hlavně na borce odjinud, nyní hrají prim místní kluci a odchovanci. „Přespolní jsou jenom brankář Junaštík z Vlčnova, Mléčka a Kočica z Uherského Brodu a Vašička z Nevšové,“ připomíná šéf oddílu.

Mahdal zažil v Bánově zlaté časy i pády. Věrný kapitán nikde jinde nehrál

Vedení klubu ale legii přespolních hráčů v letní přestávce zřejmě rozšíří, v jednání je příchod čtyř až pěti posil. „Se třemi kluky jsme domluvení, dva jsou nejistí,“ říká Polanský.

Bánov by se i v okresním přeboru rád rval o přední příčky. Tamní činovníky stejně jako kolegy z jiných oddílů trápí nezájem mladých hráčů, byť se jim daří každý rok zabudovat do prvního týmu alespoň dva dorostence a absence družstva žáků.

„Kromě mužů a dorostu momentálně máme mladší a starší přípravky. Generačně nám to nevyšlo,“ posteskl si Polanský.

Mezi nejznámější odchovance patří nebožtík Josef Pavlíček nebo bývalá reprezentantka Dagmara Urbancová, která pět let hrávala za Bayern Mnichov.

Ocenění za svoji činnost byli Josef Kopunec, Miloslav Mandík, Petr Zálešák, Bohumil Brnka, Karel Polanský, Lubomír Chovanec, Jaroslav Duda a Petr Franc.

Hlavním bodem sobotního programu byl zápas staré gardy s týmem osobností. Utkání moderoval herec Pavel Nečas, řídil jej legendární rozhodčí Pavlín Jirků, jenž strhával veškerou pozornost na sebe.

Podívejte se: Bánov před rekordní návštěvou stvrdil svůj návrat do přeboru

Bavili se hráči i diváci. „Exhibice hraji jenom výjimečně,“ přiznává stoper Slovácka Stanislav Hofmann, který nastoupil po boku Petržely, Kalabišky či Nguyena, zraněný Reinberk proseděl celý zápas mezi náhradníky.

„Jsme tady přes pana Bujáka, se kterými máme dobré vztahy. Chtěli jsme mu pomoct, aby nás bylo dost. Tým je zajímavě poskládaný, se spoustu lidí se vidím nebo bavím vůbec poprvé. Byla to zábava,“ prohlásil čerstvý vítěz MOL Cupu.

Bavili se i nejmenší návštěvníci, kteří měli k dispozici sousední víceúčelové hřiště Na dětském dnu byly k dispozici skákací hrady, horolezecká stěna nebo bublinová dílnička. Chlapce a dívky bavil kouzelník Max, děti měly pomalované obličeje nebo různé tetování.

Nabitý program završila after party s dýdžejem. Hlavním hostem večera byl slovenský zpěvák a rapper EGO.