Krajská soutěž dorostu skupina B, dohrávka 15. kolo -

SK Zlechov - TJ Sokol Prakšice – Pašovice 1:4 (0:2)

Branky: 89. Jakub Kořínek - 4. a 74. Vojtěch Gajdušek, 19. Jakub Dlapa, 81. David Řezníček. Rozhodčí: Večeřa. Diváci: 45.

Prakšicím pomohl rychlý gól hned ve 4. minutě. Na vedoucí trefu Gajduška navíc ještě do přestávky navázal Dlapa.

Hosté zápas v klidu kontrolovali, po přestávce přidali další dvě branky a dovedli jej do vítězného konce.

„Klidně jsme mohli dát i více gólů, šancí jsme měli poměrně dost, ale v zakončení nám chyběl větší klid. Každopádně kluci projevili snahu, naše výhra je zasloužená,“ míní trenér Prakšic-Pašovic Jiří Helísek.

Zkušený kouč letošní sezonu hodnotí pozitivně. „Jsme spokojení. Neměli jsme nějaké ambice hrát o první místo. Postavení v tabulce i výkony odpovídají našim možnostem. Příští rok se ale pokusíme zabojovat o vyšší příčky, potenciál v mužstvu totiž je,“ věří Helísek.

Prakšice se mohou pochlubit silnými ročníky 2004 a 2005, které tvoří perfektní partu. Po jejich odchodu do mužů ale budou mít problémy. „Děsím se toho, co za pár let u nás bude, protože hodně kluků nám po covidu skončilo. Začali posilovat, dělat jiné věci. Už teď musíme sestavu doplňovat žáky. V nižších ročnících je velký výpadek, máme tam třeba jenom jednoho nebo dva kluky,“ dodává Helísek.