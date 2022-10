„Kluci hráli dobře, domácí ničemu nepustili. Jenom za stavu 2:0 na chvíli polevili. Asi si mysleli, že to půjde samo. Soupeř sice do poločasu snížil, ale ve druhé půli nám pomohly dva slepené góly, po kterých Kostelany odpadly a už si nevytvořily žádnou šanci, kdežto my jsme dávali branky, ale i zahazovali příležitosti,“ říká hostující trenér Josef Křiva.