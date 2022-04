Okresní přebor dorostu, 13. kolo -

BABICE – FC BÁNOV 1:9 (0:3)

Branky: 67. Vojtěch Paška z penalty – 20. a 52. Radek Kročil, 27. a 82. Ondřej Daněk, 31. a 86. Kryštof Ryšávka, 77. Martin Baný, 79. Pavel Kubiš, 89. Tomáš Borák. Rozhodčí: Vacula. Diváci: 35.

Vedení favorita v závěrečné čtvrthodině ještě navýšili Baný, Kubiš a Borák. Za domácí debakl mírnil Paška z penalty.

„Jsem spokojený. I za rozhodnutého stavu se snažím kluky motivovat, aby pořád hráli, nic nevypouštěli, ale naopak dál kombinovali a balony jenom nekopali dopředu. Myslím, že výsledek odpovídá průběhu zápasu, byli jsme jasně lepší,“ uvedl hostující trenér Bohdan Brnka.

Kouč Bánova šéfuje mladému týmu, který je z dorostenců složený jen z poloviny, zbytek tvoří žáci.

Podívejte se: nominační turnaj dorostenců ovládl výběr OFS Uherské Hradiště

„Jelikož jsme žákovské družstvo nesložili, posunuli jsme kluky do dorostu. I když to proti starším chlapcům mají složité, snažíme se je zapojovat do systému, dávat jim šanci, aby se otrkali, sbírali cenné zkušenosti,“ říká Brnka.

Tým Bánova však táhnou ti nejstarší. Mezi opory patří kromě kapitána Denis Brnka, Radek Kročil nebo Tomáš Borák, kteří již naskakují za muže.

„Postupové ambice nemáme. Chceme uhrát dobrý výsledek a předvádět slušný fotbal, aby to kluky bavilo,“ uvedl Brnka.

Co bude v létě, v Bánově zatím nevědí. Pět dorostenců odchází do mužů, převažovat budou žáci, takže funkcionáři si pohrávají s myšlenkou, že by v příští sezoně přihlásili žákovskou soutěž a dorostence neměli. „Musíme to spočítat, pak se rozhodneme,“ dodává Brnka.