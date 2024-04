Jarní série fotbalistů Slovácka C bez porážky skončila. Celek z uherskohradišťských Sadů nedotáhl dobře rozehraný nedělní duel v Březové, kde dvěma góly z konce utkání prohrál 1:2. Obrat Sokola v závěrečné čtvrthodině zařídili David Pomajbík a Peter Habánik, za hosty se trefil pouze Pavel Kříž.

Fotbalisté Březové (světle modré dresy) v 19. kole okresního přeboru Uherskohradišťska zdolali doma Slovácko C 2:1. | Foto: Josef Bahula

„Byl to vyrovnaný zápas, kterému by asi slušela remíza,“ míní kouč Slovácka C Roman Svoboda.

Jeho tým nedokázal navázat na předcházející výkony a výsledky. I když nehrál špatně, proti důraznému a odhodlanému soupeři to měl složitější. „V Březové je špatný terén, hrbolaté hřiště, na kterém nám odskakovaly balony. Trvalo nám déle, než jsme ho zkrotili, dostali pod kontrolu. Domácí nás dobře dostupovali, moc času ani prostoru nám nedali,“ říká Svoboda.

Okresní přebor, 19. kolo -

TJ SOKOL BŘEZOVÁ – FC SLOVÁCKO C 2:1 (0:0)

Branky: 76. David Pomajbík, 86. Peter Habánik – 73. Pavel Kříž. Rozhodčí: Krátký. Diváci: 97.

Utkání se odvíjelo spíše mezi šestnáctkami, bez nějakých extra velkých šancí. „Neměli jsme tolik příležitostí jako v jiných zápasech,“ přiznává Svoboda.

I tak šli hosté v 73. minutě gólem hlavičkujícího Kříže po rohu do vedení. Březová ale výsledek rychle srovnala. Prosadil se kanonýr Pomajbík.

Hosty z Uherského Hradiště obdržená branka štvala. Podle nich gólu předcházel neodmávaný aut. „Balon v zámezí viděli všichni kromě pomezního z lidu,“ nechápe Svoboda.

„Mrzí nás, že utkání rozhodne taková blbost. Ať si to domácí přeberou, jak chtějí,“ přidal zklamaně.

OP: Nedakonice odskočily druhému Hluku, Bánov zahodil dvě penalty

Hosté závěr i kvůli spornému momentu nezvládli a přišli i o bod. Obrat v 86. minutě završil Habánik.

„Pro nás to je důležité vítězství, vydřené body,“ prohlásil kouč Březové Ladislav Kalina.

Svěřence na dálku chválil za přístup i výkon, neboť kvůli dovolené má jenom zprostředkované informace. „Co vím, tak jsme byli trpěliví a výsledek v závěru otočili,“ těšilo vášnivého rybáře, který musel na poslední chvíli změnit sestavu, protože dva hráči se na utkání nedostavili. „Ale zvládli jsme to i bez nich,“ těší Kalinu.

Svěřence na Slovácko C má důkladně nachystal. „Byli jsme na soupeře dobře připravení. Věděli jsme, že hraje dost s balonem, kombinuje. Hosty jsme dobře dostupovali, nedali jim tolik prostoru. Bohužel jsme čtvrt hodiny před koncem inkasovali branku. Nepoložili jsme se však a skóre otočili. Měli jsme samozřejmě i štěstí, kluci šli ale výhře naproti,“ dodává Kalina.

Březová díky domácímu triumfu odskočila dvanáctým Bílovicím na rozdíl čtyř bodů. Slovácko C je páté. V neděli dopoledne doma hostí třetí Babice.