Podívejte se: Bánov před rekordní návštěvou stvrdil svůj návrat do přeboru

Dvakrát je zastavila pandemie koronaviru, vládní nařízení, předčasně ukončená soutěž. Do třetice se už fotbalisté Bánova dočkali. Svěřenci trenéra Petra France v předstihu ovládli krajskou soutěž skupinu C, do přeboru se vrací po třech letech.

Fotbalisté Bánova v rámci oslav výročí osmdesáti let od založení klubu zdolali Komňu 7:1 a pojistili svůj triumf v okresní soutěži. | Foto: Deník/Libor Kopl