Okresní přebor, 25. kolo -

FC BABICE – SK BŘEZOLUPY 2:0 (1:0). Branky: 34. Milan Válek z penalty, 53. Aleš Horsák. Rozhodčí: Korolovych. Diváci: 89.

Poražení naopak na první výhru v letošním ročníku stále čekají. Březolupy, které jsou společně se Záhorovicemi jistými sestupujícími, ale v Babicích herně nepropadli. Naopak, podali sympatický výkon a mít v útoku schopnějšího střelce, klidně mohly bodovat.

„Tentokrát bych si dovedl představit i remízu,“ uvedl hostující kouč František Kukla.

Mužstvo musel i po další porážce pochválit. „Podali jsme asi nejlepší výkon v této sezoně, bohužel na výhru to zase nestačilo,“ povzdechl si.

„Stejně jako v minulých zápasech jsme neproměnili vyložené šance. Soupeř byl produktivnější, dal dva góly a vyhrál. Osobně mě ale Babice zklamaly. Na podzim u nás hrály daleko lépe,“ přidal.

Předposlední tým hlavně v první půli protivníka zlobil. Několikrát se dostal i do slibného zakončení, ale Procházka mířil pokaždé nepřesně a stejně si vedlo i dalším hráčům Březolup.

„Soupeř mě překvapil. Byl běhavý, aktivní. Naopak my jsme byli v hlavách špatně nastavení. Kluci si mysleli, že se Březolupy u nás porazí samy. Přesvědčili se ale o tom, že běhat se musí pořád. Byli jsme nepřesní, hráli v chůzi,“ zlobil se Stýskal.

I přesto mohli dát Babice daleko více branek, koncovky obou týmů však byly žalostné.

Spalovačem první půle byl domácí útočník Gabriel. Mladý forvard měl i smůlu, když jednou trefil břevno a další tečovaná střela skončila na tyči.

Favoritovi pomohla do vedení až penalta nařízená za ruku, kterou bezpečně proměnil kapitán Válek.

Pojistku přidal krátce po změně stran Aleš Horsák, jenž do sítě dorazil hlavičku smolaře Gabriela odraženou od břevna.

Dalším spalovačem šancí byl babický Jaroš. Ten selhal hned ve třech případech, diváci při počínání domácího forvarda jen nechápavě kroutili hlavami.

Litovat zazděných tutovek ale nemuseli, protože soupeř měl vpředu podobné „kanonýry.“

Babice sobotní šichtu zvládli i bez třech hráčů základní sestavy. Výhru 2:0 oslavili na svíci brankáře Haráska.

Březolupy přijely na utkání bez středových hráčů Semely, Blahy a Hanáčka, na půdě rivala zanechaly slušný dojem.

„V naší situaci, kdy máme jasný sestup, je těžké kluky motivovat. S přístupem ale jsem ale zatím spokojený. Pro mě by byla největší prohra, pokud bychom se někdy nesešli. To bych těžce nesl a znamenalo by to můj konec v Březolupech,“ dodal Kukla.