„Myslím, že jsme utkání zvládli dobře. Na těžkém terénu to nebylo vůbec jednoduché, trávník hodně klouzal, ale celkově to bylo slušné,“ myslí si zvučná posila huštěnovického Sokola.

Premiéru v novém klubu si odbyl před týdnem, o víkendu nastoupil v okresním přeboru Uherskohradišťska podruhé.

„První zápas byl hrozný. Tím jsem se vyloženě protrápil, ale v Jalubí už to bylo lepší,“ uvedl Hlúpik.

Byl to právě bývalý hráč Slovácka, Příbrami či Třince, kdo sobotní dopolední duel dvěma gól rozsekl.

Poprvé se trefil v 63. minutě za nerozhodného stavu 1:1 po Šuranského nákopu, vzápětí propálil domácího gólmana Davida ranou do šibenice. „Díry tam vznikaly už v prvním poločase, ale až tolik jsme je nevyužívali. Druhou půlku už jsme ale zvládli skvěle. Dávali jsme tam dobré balony, které jsme i vpředu podrželi a dobře si zahráli,“ uvedl.

Huštěnovice se hlavně díky Hlúpikovi odrazily do dna, konečně nejsou v tabulce poslední.

Přitom tým vedený trenérem Antonínem Šimonem má v sestavě i další borce, co prošli mládeží Slovácka či vyššími soutěžemi, jako třeba gólman Mačuda, Konečný či Šuranský.

Petrovského rodáka do Huštěnovic zlákal kamaráda Václav Svatoš, jenž má v obci hospodu. „Říkal mi, že bych tam mohl jít hrát, tak jsem to zvážil a nakonec souhlasil,“ říká.

Předtím půl roku fotbal nehrál. Při angažmá v rakouském Ladendorfu si v březnu poranil kotník, se kterým skoro tři měsíce laboroval. Po narození dcerky Evelýnky zahraniční štaci definitivně odpískal, zůstal doma s přítelkyní a miminkem.

„Nyní se chci hlavně věnovat malé a rodině, být co nejvíc doma,“ vysvětluje záložník, který žije ve Starém Městě.

Pracuje ve firmě u táty, fotbalem se už jenom baví. Trénuje jednou týdně, o víkendu odehraje zápas a má klid. Žádné velké ambice nemá. „Nad vyššími soutěžemi jsem zatím nepřemýšlel,“ tvrdí autor devíti ligových branek.

Hlúpik v české nejvyšší soutěži strávil osm sezon, ve kterých si připsal 114 startů. Většinu kariéry prožil v Uherském Hradišti, osmnáct zápasů odehrál za Příbram.

Vyzkoušel si také zajímavá zahraniční angažmá v Bulharsku a Finsku, před odchodem do Rakouska působil v druholigovém Třinci.

„Filipova kvalita se začíná ukazovat,“ těší huštěnovického kouče Antonína Šimona. „Minule hrál po půl roce. Byl na jednom tréninku a některé hráče vůbec neznal. Měl to těžké, chtěl to strhnout sám. Dneska už se víc zapojoval do kombinace. Hlavně má klid v koncovce, který ostatním klukům schází,“ chválí bývalého hráče Slovácka.