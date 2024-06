Po prvním týmu Mařatic slaví i dorostenci. Svěřenci trenéra Radomíra Vlka ovládli finále Poháru Okresního fotbalového svazu Uherské Hradiště, na stadionu ligového Slovácka před pěti sty diváky zdolali v sobotu odpoledne Buchlovice 4:1 a přiblížili se zisku double.

Dorostenci Mařatic ovládli finále poháru | Video: Libor Kopl

„Užíváme si krásných čtrnáct dní,“ usmíval se trenér dorostu Mařatic a zároveň šéf klubu Radomír Vlk.

„Moje krédo je, že se vždycky začíná od mládeže a toho se od začátku v oddíle držím.

Když jsem začínal, kluci byli v přípravce, přes žáky došli až do dorostu. Je úžasné čeho dosáhli. Snad se nám podaří ještě postoupit, na krajskou soutěž kluci mají,“ nepochybuje Vlk.

Jeho tým vede okresní přebor s tříbodovým náskokem před druhými Buchlovicemi, do konce sezony zbývají sehrát tři kola, takže Mařatice dělí od triumfu dvě výhry. Pokud tedy nechtějí spoléhat na zakolísání rivala.

Na zbytek sezony se ale naladily ve finále poháru, odpor soupeře zlomily třemi brankami po změně stran.

„Ve druhé půli jsme byli lepší a vyhráli zaslouženě,“ míní Vlk.

Kapitán dorostu Mařatic Tadeáš Hušek po finále

Zdroj: Libor Kopl

Mařatice šly do vedení v 8. minutě gólem Navrátila. Soupeř se však zlepšil a do přestávky skóre srovnal. Prosadil se Novotný.

Klíčová chvíle přišla po změně stran. Buchlovicím se těsně po přestávce zranil brankář Černota, a jelikož neměly náhradního gólmana, navlékl si rukavice středopolař Kavlík. Toho v závěrečné čtvrthodině překonali Raštica s Hofmanem, ještě předtím si dal Kořínek vlastní gól.

„Jsme zklamaní. V poháru jsme chtěli uspět, byť pro nás je vítězství už jenom to, že jsme se do finále dostali,“ říká kouč poražených René Krystýnek.

„Věděli jsme, že nás čeká těžký soupeř. Mařaticím vychází do mužů asi osm nebo devět kluků, nám končí dva, takže za rok se sem chceme vrátit,“ přidává odhodlaně.

Krystýnek po porážce litoval hlavně zraněného Černotu, který odstoupil kvůli naraženému kolenu.

„Měl chytat i v neděli za áčko. Teď nevím, jak to vyřešíme,“ povzdechl si.

Kapitán dorostu Buchlovic Lukáš Kovářík po finále poháru

Zdroj: Libor Kopl

Porážku ale na nucené střídání a Kavlíka nesváděl. „I když jsme museli sáhnout do sestavy, kluci se s tím popasovali velice dobře. Od nějaké třicáté minuty jsme byli lepším mančaftem, bohužel nás srazil vlastní gól. Mařatice si to jako starší a zkušenější tým pohlídaly,“ pronesl Krystýnek.

Oba týmy si užily nevšední kulisy ligového stadionu i skvělou atmosféru v hledišti. Na zápas dorostenců dorazilo neuvěřitelných pět set diváků.

„Musíme poděkovat všem lidem z Buchlovic za to ,co tady předvedli. Bylo to úžasné. Tato parta si to zasloužila,“ nepochybuje Krystýnek.

Lepší náladu po výhře 4:1 ale měli mařatičtí mladíci, kteří budou pořádně slavit až po posledním zápase se Záhorovicemi. Tedy pokud získají double. „Dneska si zajdeme jenom na pivo,“ dodal s úsměvem Vlk.

Finále poháru Žáci Auto Ravira cup ovládl společný tým Kostelan nad Moravou a Jalubí, které přehrál Prakšice 3:0. Dvakrát skóroval Matyáš Němec, jednou se trefil i Samuel Bílý.