Pešík se oženil a už zase střílí branky. Chceme postup i pohár, říká

/KANONÝR VÍKENDU/ Oženil se a už mu to zase střílí. Útočník Ostrožské Lhoty Erik Pešík tvrdí, že mu svatba pomohla v běžném životě i ve sportu, na hřišti se teď cítí mnohem lépe. „Předtím mi to tolik nešlo, trápil jsem se. Měl jsem z toho i deprese, ale po té veselce to mě spadlo a už jsem se zase rozjel,“ směje se osmadvacetiletý fotbalista.

Erik Pešík Ostrožská Lhota | Foto: Dušan Dufka

Svatbu měl osmého srpna, přítelkyni Martinu si vzal za ženu v kostele v rodné Ostrožské Lhotě. Že Pešíkovi manželství svědčí, potvrzuje tabulka střelců. Známý útočník je sedmi brankami nejlepším kanonýrem okresní uherskohradišťské soutěže B. „Jsem zatím spokojený. Nad své osobní statistiky samozřejmě stavím týmový úspěch, ale když dám v sezoně kolem třicet branek, zlobit se nebudu,“ říká. Zdroj: Dušan Dufka Svoji letošní bilanci si výrazně vylepšil v nedělním domácím zápase s béčkem Dolního Němčí, na pohodové výhře 7:0 se podílel hned čtyřmi góly. Dvakrát se trefil v úvodní čtvrthodině, další dvě rány zasadil soupeři za rozhodnutého stavu na konci střetnutí. „Tolik branek v jednom zápase jsem dlouho nedal,“ přiznává. „Možná to ale byl tou svatbou, ze které jsem byl docela nervózní,“ tvrdí. Víkendový duel si ale stejně jako zbytek domácího týmu náramně užil. „Na soupeře jsme vletěli. Rychle dali čtyři góly a pak zápas v klidu kontrolovali. I když jsme ve druhé půli trošku polevili, nakonec jsme s přehledem zvítězili,“ pronesl Pešík. Se spoluhráči pak i díky pondělnímu státnímu svátku povedený duel rozebrali o něco déle, než bývá v Ostrožská Lhotě zvykem. „Oslava se trošku protáhla,“ přiznává s úsměvem. Do kabiny musí navíc přinést slivovici. „Kluci mě pořád vydírají, prý mám nejlepší kořalku,“ řehtá se. V Lhotě vládne pohoda. Do klubu se ze sousedního Hluku vrátil kanonýr Martin Zalubil s Miroslavem Machalou, mužstvo funguje a i před dvě ztráty pomýšlí na návrat do okresního přeboru. „Máme kvalitní tým, vyšší soutěž by nám slušela,“ míní. Hlavními konkurenty Ostrožské Lhoty jsou béčko Hluku a Hradčovice. Právě s těmito rivaly ale Pešík a spol. zaváhali. „Oba soupeři už ale také klopýtli, takže je to pořád hratelné,“ má jasno. Lhoťané si kromě postupu dělají zálusk i na triumf v okresním poháru. Mužstvo už se dostalo do čtvrtfinále. „Pohár je pro nás priorita. Chceme ho vyhrát,“ tvrdí. Otázka je, zda se letošní ročník vůbec dohraje. Situace ohledně pandemie koronaviru není vůbec příznivá a je možné, že se bude opakovat minulá sezona. „To by bylo velice špatné, ale žádné obavy nemám. Přinejhorším to zase odpískají a pojede se dál,“ zůstává Pešík v klidu. #facr-tabulka|9459 #

