Byl to právě třiadvacetiletý fotbalista, který řídil demolici protivníka.

Již do přestávce zkompletoval svůj hattrick, ve druhé půli pak korunoval svůj výkon čtvrtým gólem, kterým pojistil triumf hostů.

„Určitě mě to vyjde draho, protože čtyři góly v jednom zápase už jsem dlouho nedal,“ říká. „Od nové sezony kluci zavedli týmovou kasu, takže asi nějaká korunka a slivovice určitě padne,“ očekává.

Pavlis patří mezi nejlepší kanonýry okresního přeboru. Před nedělním zápasem měl na svém kontě jedenáct branek, o víkendu vylepšil svoje statistiky na patnáct přesných zásahů a dál bojuje o krále střelců.

„Je těžké odhadnout, kolik gólů se mi ještě podaří dát. Samozřejmě mě trofej láká, ale uvidíme, jak se vše bude vyvíjet,“ zůstává v klidu.

Mezi hlavní kandidáty na vítězství mezi střelci patří forvard Březové David Pomajbík a útočník Jarošova Zbyněk Pavlas. Oba borci zatím nasázeli šestnáct branek.

„Těžko soudit, kdo z nich je lepší, ale je jasné, že každý zápas není k posvícení, takže se jim může dařit, ale taky ne,“ přemítá.

Pavlisovi ale o individuální trofeje vůbec nejde. Chce pomoct hlavně týmu, aby se mu dařilo a v Nezdenicích vládla pohoda.

Okresní přebor: Nezdenice ztrestaly Huštěnovice, Bílovice otočily z 1:3 na 4:3

Svěřenci trenéra Jiřího Vystrčila se od začátku sezony drží nahoře, nahání vedoucí Prakšice i druhé béčko Strání. Z třetí příčky nemají velký odstup, ve finiši mohou protivníky pořádně potrápit.

„Třetí místo je pro nás super. Nikdo s ním před sezonou nepočítal, ale zároveň je to pro nás velká motivace, abychom ve výkonech pokračovali. Samozřejmě se budeme snažit dále získávat body, o první místo chceme určitě ještě zabojovat,“ říká.

V Nezdenicích s postupem příliš nepočítají, ani Pavlise vyšší třída až tolik neláká, byť by se jí úplně nebránil. I kdyby se objevila zajímavá nabídka, stejně by jí odolal. V rodné obci je spokojený, nijak jinam ho to netáhne, takže do kraje by šel jedině v nezdenickém dresu.

„Máme tady super partu kluků, se kterými jsem vyrůstal a spolu jsme se sešli v jednom týmu, takže podle mě máme potenciál hrát výš než okresní přebor,“ míní.

Fotbalem se stejně jako zbytek týmu jenom baví. Dalším koníčkem jsou auta, kterým se věnoval již dětství, nyní je prodává. Pavlis pracuje pod velkou skupinou AUTO UH na pobočce ve Zlíně EURO CAR Zlín.