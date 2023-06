Byl jedním ze dvou hráčů v sestavě Hluku, kteří už si na cennou trofej sáhl, okresní pohár na stadionu ligového Slovácka vyhrál. Kapitán Petr Kuřina v roce 2007 asistoval u triumfu nad Babicemi 5:0, v pátek večer zase juchal po výhře 8:2 nad Horním Němčí.

Kapitán Hluku B Petr Kuřina | Video: Libor Kopl

„Je to paráda. Před startem sezony jsme nečekali, že se to takto povede. Vyhráli jsme soutěž i pohár, máme double. Musím klukům poděkovat. Osm gólů je super,“ zářil kapitán béčka Spartaku.

Hlučané nepřestávají slavit. V neděli zdolali Vážany 3:0 a stvrdili svoje prvenství v okresní soutěži skupiny A a v pátek vystoupali až na vrchol i v okresním poháru.

Horní Němčí zničili osmi brankami, hotovo bylo na Městském stadionu Miroslava Valenty seniora už po prvním poločase.

„Vůbec jsme takový průběh nečekali,“ tvrdí Kuřina. „Horní Němčí přešlo v poháru přes silné soupeře. Poradilo si s Ostrožskou Lhotou, v semifinále jasně porazilo Bánov. Kluci ale na to vletěli, dali rychlé góly,“ líčí.

Kapitán fotbalistů Horního Němčí Marek Tureček po finále poháru

Zdroj: Libor Kopl

Spartak sice nechal za rozhodnutého stavu 5:0 soupeře na chvíli nadechnout, snížit, aby jej vzápětí dalšími třemi góly definitivně dorazil.

Výhra 8:2 chutnala sladce, druhé vítězství v okresním poháru bylo v kapse. „Je to paráda. Pro hodně kluků splněný sen. Chtěli jsme to dopřát i těm, co na stadionu Slovácka nikdy nehráli, teď okusili tu atmosféru,“ říká.

Fotbalisté Hluku B se z Uherského Hradiště přesunuli na vlastní stadion, kde pokračovali v oslavách, zapíjení dalšího úspěchu. „V Hluku slavit umíme. Nějaké síly nám po neděli ještě zbyly,“ uvedl s úsměvem čtyřiadvacetiletý kapitán.

Finále Poháru OFS: béčko Hluku osmi góly zničilo Horní Němčí a slaví double

Zatímco starší spoluhráči za to pořádně vzali, dorostenec David Zlínský se mírnil. V sobotu jej totiž čekal zápas s Bylnicí, moc pít nemohl.

„Nechám si to až po sezoně,“ zůstal v klidu. Z hattricku měl ale velkou radost. „Samozřejmě branky mě těší, ale bez spoluhráčů by to nešlo,“ ví dobře.

Ani mladý forvard nečekal tak jednoduché střetnutí. „Jsem rád, že jsme to zvládli tak dobře. Horní Němčí má svoji kvalitu, ale my jsme prokázali silné zbraně, naši kvalitu,“ těší Zlínského.

Soupeř sice nic neodflákl, na mladší a rychlejší Hlučany ale neměl.

„Finále jsme si užili. Je nás v týmu šest čtyřicátníků a s těmi mladíky z Hluku se nedalo běhat, stíhat. I přes vysokou porážku to pro nás je výborný zážitek. Přišlo hodně diváků, jsme spokojení,“ prohlásil kapitán Horního Němčí Marek Tureček. V obci s osmi sty obyvateli se o víkendu zapíjelo i stříbro.

„Já už jsem sice jednou pohár vyhrál, ale v životě už si na stadionu Slovácka nezahraji. Chtěl jsem uspět i kvůli klukům, Hluk byl ale jasně lepší, rychlejší. Jejich mančaft může hrát I. B třídu,“ má jasno Tureček.

Útočník Hluku B David Zlínský po finále poháru

Zdroj: Libor Kopl