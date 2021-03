Urostlý stoper Radim Palčík přesnou hlavičkou v 79. minutě zajistil hostům ze Starého Města výhru 1:0 v Ratíškovicích, Synot po vzájemném souboji odpoutal od rivala z Hodonínska a rozjel se za postupem do druhé ligy.

„Na ten zápas i gól moc rád vzpomínám. Byla to důležitá výhra,“ ví i dnes osmačtyřicetiletý trenér Kněžpole.

Právě na památný ročník 1996/1997, ve kterém Synot ovládl MSFL a postoupil do druhé ligy, nikdy nezapomene. „Byla to pěkná sezona, krásné roky,“ vyznává se.

Do Starého Města zamířil ze sousedního Uherského Hradiště, kam z rodného Kněžpole přešel už v páté třídě. Když Slovácká Slavia slavila postup do druhé ligy, měl teprve dvacet let. „Jelikož jsem byl mladý a nebyl tak vyhraný, chodil jsem různě po hostováních,“ říká.

Kromě Slavičín sbíral cenné zkušenosti také v Napajedlech nebo v Kunovicích, na jaře 1995 se dostal do Starého Města. Na Širůchu strávil čtyři nádherné roky.

Hned se zařadil do základní sestavy, patřil mezi opory. Ve žluto-modrém dresu slavil postup, ve druhé lize byl ale jenom chvíli. „Začal jsem podnikat, trénovalo se i dopoledne, takže práce s profesionálním fotbalem nešla skloubit,“ říká.

Kvůli práci angažmá ve Starém Městě raději ukončil a zamířil do tehdy divizních Mutěnic.

Pod Búdama vydržel rovněž čtyři roky. S vinaři bojoval o postup do třetí ligy, vyšší třídu jim ale pokaždé někdo vyfoukl. „Vždycky jsme byli druzí nebo třetí, pokaždé nás někdo předběhl,“ vrací se do minulosti.

Mutěnice vybojovaly MSFL až v roce 2006. V té době už Palčík nosil dres Kněžpole, kam se na závěr hráčské kariéry vrátil ze Spytihněvi.

Nyní v rodné obci trénuje muže. Výsledky ale nejsou dobré. Sokol v osmi podzimních kolech okresního přeboru Uherskohradišťska porazil jenom Březovou, předtím sedm utkání prohrál a se třemi body je nyní poslední.

„Víme, že situace není dobrá. Na druhé straně chceme hrát, takže i kdybychom měli spadnout, vůbec by nám nevadilo, aby sezona pokračovala , takže i když budeme hrát o soutěž níž, žádné tragédie to nebude,“ míní.

Trenér Kněžpole ale moc nevěří, že by se vzhledem k současné situaci ohledně pandemie koronaviru a s ní spojenými zpřísněnými vládními opatřeními mělo tak brzy začít. „Jaro nebude,“ tuší.

Poslední tým okresního přeboru Uherskohradišťska v dlouhé pauze nijak zvlášť netrénoval. Tým se občas sešel, aby si na malé umělé ploše zahrál fotbálek, ale žádné úkoly Palčík svým svěřencům nedával.

„Někteří kluci chodili běhat, připravovali se individuálně, ale nijak jsem to nekontroloval. Záleží na každém, jak tráví volný čas a jak se udržuje v kondici,“ říká.

Vedení Sokola žádné posily nelovily, kádr zůstává víceméně stejný. Kouč Palčík má spíše obavy, aby v době pandemie o některé starší hráče ještě nedošel. „Někteří kluci, co mají pětatřicet let a víc můžou nabrat nějaké kilo navíc a už nebudou chodit,“ obává se.

Sám volný čas tráví u televize. Dívá se nejen na fotbal, ale i hokej a další sporty. Nejvíce času ale bývalý obránce tráví sledováním FORTUNA:LIGY. Frčí hlavně Slovácko. „To, co nyní předvádí, je nádhera,“ chválí Svědíkův tým.

Podobnou sezonu od mužstva z regionu nečekal. Sám žasne, jak se bývalému klubu daří. „Tým je dobře doplněný o zkušené hráče. Výbornou práci odvádí trenér Svědík, který má na výkonech i výsledcích velkou zásluhu,“ míní.

Podle Palčíka Slovácko může pozici v elitní čtyřce udržet. „Nyní to zase mají výborně rozehrané. Pokud zůstanou zdraví, udrží formu, poháry klidně mohou hrát,“ myslí si. „Účast v předkole evropské soutěže by celku z Uherského Hradiště samozřejmě přeji,“ dodává.