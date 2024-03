Ještě před zápasem proběhla malá slavnost. Domácí hlasatel, kronikář a v neposlední řadě člen výboru OFS Uherské Hradiště Bedřich Doležal slavil významné životní jubileum – slavil 60.

Gratulovat přišel starosta Ostrožské Lhoty Roman Tuháček, předseda SK Josef Lopata, předseda fotbalu Jan Opletal, sekretář Bohumil Fantura, za mančaft kapitán Miroslav Machala.

Poté se mohlo rozběhnout čtvrtfinále. Domácí fotbalisté jsou uprostřed tabulky, prioritou je právě pohár. Hosté, kteří mají nového kouče, jsou v tabulce na 12. místě a jediným přáním je záchrana v soutěži.

Lhota v první půlce roli favorita nenaplňovala. Hosté šli do vedení už po čtrnácti minutách hry. Z úhlu se parádně trefil Kročil. Domácí sice bušili na bánovskou bránu, ale hosty držel nad vodu výborný gólman Hodulík.

Vše podstatné se odehrálo v prvních devíti minutách druhého poločasu. Domácí třemi góly dokonale rozebrali obranu Bánova. Patrně rozhodující moment celého čtvrtfinále přišel po faulu na lhotského Machalu. Kopala se penalta – Lhota odskočila na dvoubrankový náskok, který už nepustila.

Pohárové utkání skončilo stejně jako podzimní mistrák 4:2. Dva góly domácích vstřelil Erik Pešík, který se společně s Markem Lopatou vrátil na hřiště po půlročním trestu.

Ohlasy k zápasu:

Předseda SK Ostrožská Lhota Jan Opletal: První půlka nebyla z naší strany špatná. Kluci hráli dobře, jen soupeři perfektně zachytal brankář. Ve druhém poločase jsme se do soupeře pustili – tři góly za deset minut rozhodly. Pro nás to byl důležitý zápas, chceme se dostat v poháru až do finále, nehráli jsem ho asi deset let. Rád bych, aby si kluci zahráli na ligovém stadionu. Příchodem Pešíka a Lopaty se náš kádr ještě zkvalitnil, jsem rád, že si zahráli všichni členové našeho týmu.

Kapitán SK Ostrožská Lhota Miroslav Machala: První půlku byl soupeř lepší. Bojoval, možná tam bylo z naší strany trošku podcenění, také jim zachytal suprově gólman. Nečekali jsme takový úvod. O poločase jsme si to vyříkali a bylo to o něčem jiném. Byla tam pasáž, ve které jsme vstřelili tři góly, to rozhodlo. Jsme blízko k finále – doufám, že to vyjde. Veškerá pozornost bude na semifinále poháru, ale ani v soutěži nedáme nic zadarmo, pořád jsme na dostřel špičce tabulky. Důležitý zápas proti Hluku nás čeká už v neděli.

Trenér Bánova Josef Hradil: První půlka byla z naší strany dobrá. Škoda, že jsme nedali další šance. Mohli jsme odskočit na dvě branky a utkání by se vyvíjelo jinak. Druhou půlku jsme nezachytili začátek. Při rohu jsme udělali dvě úplně katastrofální chyby. Následně jsme špatně vyhodnotil situaci při druhé brance domácích. Byl z toho faul a penalta. Snažili jsme se hrát dopředu, zvrátit výsledek, ale z protiútoku jsme znovu inkasovali. Tím se zápas zlomil. Hráli jsem hlavně o to, abychom se tady nezranili nebo nevykartovali. Náš cíl je záchrana v soutěži, ne pohár.