„I tak to byla perfektní akce, všichni jsme si to moc užili. Hlavní bylo, že vyšlo počasí, dorazila spousta lidí. Ohlasy byly jenom pozitivní. Psal mi i Dušan Filip z Kálnice, že byli velmi spokojení,“ uvedla předsedkyně klubu TJ Družstevník Popovice Kateřina Karolová.

V obci s tisícovkou obyvatel se juchalo až do rána. I když domácí oddíl všechny tři zápasy prohrál, z nepříznivých výsledků nikdo těžkou hlavou neměl.

Žáci padli s Kálnicí 3:4, staří páni podlehli stejnému soupeři 1:4 a muži schytali se slovenským protivníkem výprask 1:7.

To však při oslavách nikdo neřešil. „U nás je to klasika. My jsme na to zvyklí,“ směje se Karolová.

V Popovicích jsou hlavně rádi, že se fotbal v obci vůbec hraje. Šéfka už více než tři roky dělá společně s organizačním pracovníkem Lukášem Mimránkem všechno pro to, aby klub fungoval.

„Není to jednoduché, protože lidi nejsou,“ posteskla si. „Tým drží čtyřicátníci, kterým však docházejí síly. Pořád za nás nastupuje i Marek Prajza, kterému je 58 let. Mladí zájem o sport nemají. Bojujeme, jak se dá,“ přiznává.

Pamětníci už jenom s nostalgií vzpomínají na to, jak Družstevník v sezoně 2005/2006 ovládl okresní soutěž i pohár, po zisku double slavil postup do okresního přeboru.

Nyní už jsou Popovice zpátky v nejnižší třídě, žádné velké ambice nemají.

Změnu k lepšímu by však mohlo přinést sloučení s Vlčnovem, odkud budou do Popovic přicházet hlavně mladí kluci, co vyšli z dorostu.

I ten ostatně budou mít oba kluby spojený. „Podepíšeme smlouvu na jeden rok a pak si to vyhodnotíme. Věříme, že to pomůže oběma stranám,“ doufá Karolová.

V Popovicích mají ještě žáky.

Součástí víkendových oslav bylo ocenění deseti žijících hráčů, kteří byli součástí kádru v roce 1974, kdy se fotbal v Popovicích zase obnovil.

Oslavy se uskutečnily nejen v areálu fotbalového hřiště, ale i Amfíku Bukovina, kde se konal třeba turnaj ve stolním tenisu.

Na Slovácko dorazili hosté ze slovenské Kálnice, bohatý program zakončila taneční zábava s kapelou ZZBar. K poslechu a k potěšení návštěvníkům přes den vyhrávali harmonikáři z Komně.

„V Amfíku byla pro všechny návštěvníky po celý den k dispozici pravá popovská kyselica, guláš z kotliny, klobásy, sladkosti pro děti a skákací hrad,“ dodává Karolová.