Loni skončili v okresní soutěži skupině A druzí, letos brali bronz a o přední příčky chtějí hrát na Velehradě i v dalších sezonách. Klub, který v sobotu oslavil deset let od obnovení mužského fotbalu, končit rozhodně nemíní.

„Hráčů máme dost. Na zimním soustředění nás bylo pětadvacet, žádné problémy nemáme,“ hlásí předseda oddílu František Badin.

Šéf Velehradu hodnotí poslední deset let pozitivně. „Předčilo to naše očekávání,“ tvrdí.

„Před deseti lety jsme nevěděli, zda sezonu vůbec dohrajeme. Nějak jsme to ale ustáli. Kádr se postupně dal dohromady a začalo to fungovat. Zažili jsme postup do vyšší soutěže, na každý zápas chodí kolem dvou set diváků,“ pochvaluje si.

Velehrad patří v okresní soutěži k nejlepším týmům. V předcházejících sezonách hrál vždycky nahoře, trápil největší favority, na postup do okresního přeboru ale nemyslí.

„Vyhovuje nám to tak, jak to je,“ tvrdí Badin.

„Hrajeme s týmy z nejbližšího okolí, derby nás baví. Navíc je lepší hrát na špici tabulky než se ve vyšší třídě trápit,“ ví dobře.

Na Velehradě se v sobotu loučili s trenérem Zdeňkem Sonntagem. Zkušený kouč tým vedl dlouhých osm let, zápas s bývalými hráči Slovácké Slavie byl jeho poslední.

Jeho nástupcem se stal Miloslav Novák, který po konci hráčské kariéry bude jenom trénovat.

Mužstva se ujme na startu letní přípravy, při oslavách stál na lavičce ještě Sonntag.

Spokojený byl hlavně s prvním poločasem, který domácí tým ovládl 3:1.

„V úvodní části jsme byli herně lepší. Vyšel nám hlavně nástup, brzy jsme vedli o dva góly a náskok udrželi až do přestávky. Bohužel klukům v úmorném vedru došly síly, soupeř naopak přepnul na druhý stupeň a rozebral nás,“ přiznává Badin.

O výsledek ovšem v žádném případě nešlo. Hlavní byla zábava, které bylo v obci s 1 100 obyvateli dost.

„Stejně jako před týdnem v Horním Němčí to byla velmi vydařená akce. I když jsme obměnili sestavu a ve čtvrté minutě prohrávali 0:2, ve druhém poločase jsme na tom byli fyzicky i herně lépe a výsledek zaslouženě otočili z 1:3 na 7:4,“ hodnotí duel někdejší záložník Slovácké Slavie Uherské Hradiště a manažer mládeže prvoligového Slovácka Zdeněk Botek.

Kromě něj sešívaný dres navlékli Dušan Melichárek, jenž nastoupil proti svým spoluhráčům, ale také Ivan Zlatý, Pavel Kučera, Robert Nekarda, Martin Lysoněk, Lukáš Melichárek, Pavel Žák, Stanislav Malůš, Pavel Velecký, Jan Machala a Petr Chaloupka, který se postavil mezi tři tyče.

Fanouškům se přestavili také bývalí hráči Velehradu, kteří vyzvali Jalubí.

Právě s ním má klub spojený dorost. „Máme i žáky a přípravku, která ale nehraje soutěžní zápasy, jenom jezdí po turnajích,“ hlásí Badin.

Hlavní sobotní utkání měl slavnostní nádech. Klub se loučil nejen s trenérem Sonntagem, ale ocenil i obětavé členy.

Poděkování za deset let práce se dostalo nejen Ladislavu Malinovi, který má na starosti závlahu hřiště, ale i Radce a Antonínu Korvasovi. Manželé se na Velehradě starají o hřiště i šatny, perou dresy a dělají další potřebné věci.

Mezi fotbalisty zavítal také starosta obce Aleš Mergental. Součástí oslav byla i bohatá tombola, posezení u hudby.

„Všichni jsme si oslavy užili, bylo to perfektní,“ dodal spokojeně Badin.