PRAKŠICE – JAROŠOV 3:1 (0:1)

Vladimír Polák, trenér Prakšic-Pašovic: „Diváci viděli dobrý zápas. My jsme po chybě obránce, který zaspal, prohrávali 0:1. Hostující útočník obstřelil vyběhnutého gólmana. Jinak jsme už v prvním poločase zahodili tři tutovky. Dvakrát jsme šli sami na branku, Sukup zase po chybě hostujícího brankáře trefil tyčku. V první půli jsme měli v koncovce smůlu, ale jinak jsme hráli dobře. Ve výkonu jsme pokračovali i po změně stran. Hned po přestávce jsme po rohu dali vyrovnávací gól, za chvíli se povedenou střelou prosadil Řezníček. Jarošov doplatil i na to, že k nám přijel jenom s jedním náhradníkem. Navíc se jim ve druhém poločase zranil brankář, takže utkání musel dochytat hráč. Ten pak vykopl balon pouze k našemu Řezníčkovi a ten jej z dálky parádně přeloboval. Konec už byl nervózní, dostali jsme se pod tlak soupeře, který si ale žádné vyložené šance nevytvořil. Kluky jsem za výkon pochválil. Jsem rád, že jsme těžký zápas zvládli a udrželi tříbodový náskok před Nezdenicemi.“

Miroslav Trávník, trenér Jarošova: „Chybělo nám šest hráčů, i tak jsme v prvním poločase nehráli vůbec špatně, do konce jsme se ujali vedení. Utkání jinak bylo vyrovnané, vypracovali jsme si taky nějaké gólovky. Ve druhém poločase jsme však přišli o zraněného gólmana Otrubu. Toho už v první půli prošlápl protihráč, po změně stran dostal další ránu, takže musel střídat. Jelikož jsme neměli náhradníka, šel do branky znovu Martin Jančík. To už jsme ale prohrávali 1:2. Domácí vyrovnali po hlavičce, druhý gól jsme inkasovali po pěkné střele. Prakšice nás pak už přehrávaly. Měly na střídání spoustu hráčů, my jenom jednoho, což se projevilo. Domácí nás uběhali, fyzicky přehráli. Náš výkon ale nebyl špatný.“

Branky: 54. a 69. Matěj Řezníček, 48. Lukáš Lysoněk - 26. Zbyněk Pavlas. Rozhodčí: Korolovych. Diváci: 135.

NEZDENICE – HAVŘICE 5:0 (3:0)

Jiří Vystrčil, trenér Nezdenic: „Havřice mě svým přístupem trochu zklamaly. O záchranu se asi hraje trochu jinak. Kromě jedné šance, kterou jsme jim ještě za bezbrankového stavu sami nabídli, si nic pořádného nevytvořili. Balon po jednom odrazu skončil na tyči. Hosté si u nás bodovat rozhodně nezasloužili. My jsme na trávníku dominovali. Už do přestávky jsme soupeři nasázeli tři branky, měli i další možnosti ke skórování. Třeba v 87. minutě střídající Uličník krátce po svém příchodu na hřiště nastřelil tyčku. My jsme spokojení s tím, jak kluci zápas zvládli. K utkání přistoupili zodpovědně, hráli naplno. Po dalším zaváhání soupeřů skončíme nejhůrře druzí. Nyní hrajeme v Jarošově, kde zjistíme, jestli jsme na tom opravdu tak dobře, jak napovídá postavení v tabulce i naše výsledky.

Pavel Slavíček, trenér Havřic: „Soupeři gratuluji k zasloužené výhře. Nám se zápas vůbec nepovedl. Domácí byli jasně lepší. Do konce sezony zbývají dvě kola, o záchranu se ještě popereme.“

Branky: 26. a 72. Michael Pavlis, 30. Oldřich Šašinka z penalty, 42. Tomáš Kociňák, 73. Marek Kolínek. Rozhodčí: Fišera. Diváci: 135.

STRÁNÍ B – SLOVÁCKO C 0:0

Pavel Bruštík, trenér Strání B: „S remízou jsme spokojení. Narazili jsme na opravdu velmi kvalitní a posílený mnačaft. Hosté k nám přijeli i s kluky z dorostu, navíc posílení o hráče z třetí ligy. Jsem rád, že jsme je dokázali udržet na uzdě, byť si hosté vytvořili dost šancí, navíc hned na začátku utkání neproměnili penaltu, což byl zřejmě klíčový moment. Musím vyzdvihnout obětavý výkon našeho mužstva. Zahráli jsme skvěle. Jinak to byl pro diváky oboustranně výborný fotbal, asi nejlepší z celé sezony.“

Ladislav Pochylý, trenér Slovácka C: „Potřebovali jsme vyhrát, proto jsme tým doplnili o dva dorostence z osmnáctky, gólmana Trčku a Gabriše z třetiligové rezervy. Čekal jsem, že čtyři posily budou stačit, bohužel jsme na důležitou výhru nedosáhli. Výkon nebyl špatný, bohužel jsme neproměnili šance a zahodili i penaltu. Hne ve 4. minutě selhal Tomáš Maniatis, kterého vychytal gólman. Další tutovky měl dorostenec David Polák. Strání má ale dobrý tým. Bojovalo, spoléhalo na dlouhé nákopy, ale nic nedotáhlo. Nakonec tu remízu beru.“

Rozhodčí: Martinák. Diváci: 71.

KNĚŽPOLE – BŘEZOVÁ 1:2 (1:2)

Radim Palčík, trenér Kněžpole: „Podali jsme špatný výkon, ale zápas hrubě ovlivnil rozhodčí, který neodpískal dvě jasné penalty. S jeho výkonem jsme nebyli spokojení my a bohužel ani diváci. Jeden z nich do něj po utkání strčil a utkání tak bude mít dohru na svazu. Jenom na sudího ale porážku svádět nemůžeme. Nehráli jsme nijak zvlášť dobře. Nebylo to takové jako třeba v Bílovicích. Chyběl nám Valenta i další kluci. Sice jsme šli brzy do vedení, ale po chybách jsme dostali dva laciné góly. Hosté výsledek do poločasu otočili. My jsme se ve druhém půli snažili o vyrovnání, ale žádnou šanci nevyužili. Nejblíže ke gólu měl v 85. minutě Belák. Pak tam byla jedna hlavička. Pochválit musím hostujícího gólmana, který předvedl opravdu dobrý výkon a mužstvo podržel.“

Josef Janků, sekretář Březová: „Jsem rád, že jsme v Kněžpoli po dlouhé době vyhráli. Výsledek mohl být jednoznačný, vytvořili jsme si pět vyložených šancí. Jenom Pomajbík měl asi tři tutovky. Domácí měli dvě šance, jednu z nich hned na začátku zápasu proměnili, druhou zneškodnil bravurním zákrokem náš brankář. Jinak jsme soupeře víceméně přehrávali. Zápas však byl otevřený až do konce. Na konci to byly i nervy. Rozhodnout mohl sedm minut před koncem střídající Ševčík, který ale ve vyložené pozici netrefil branku. Závěr poznamenal incident s rozhodčím, kterého napadli a povalili na zem diváci. Někdo do něj žduchl a on spadl. Soupeř se cítil poškozen, ale já si nemyslím, že by je nějak řezal. Kdyby chtěl, udělí jim tři červené karty za naprosto likvidační zákroky. Byly to těžké šlapáky přímo na nohu, zavánělo to zlomeninou. Chování diváků nechápu, bylo veklmi špatné. Nám chyběli kapitán Janků a Šmíd. Jsem rád, že díky výhře ještě žijeme.“

Branky: 14. Adam Maršálek - 15. Josef Smítal, 28. David Pomajbík. Rozhodčí: Hodulík. Diváci: 88.

BABICE – BŘEZOLUPY 2:0 (1:0)

Tomáš Stýskal, trenér Babic: „Jsme rád, že jsme protáhli sérii výher na pět utkání. S předposledními Březolupy jsme ale spíš splnili povinnost. Náš výkon byl podprůměrný, hráli jsme pod své možnosti. Soupeř mě překvapil. Byl běhavý, aktivní. My jsme byli v hlavách špatně nastavení. Kluci si mysleli, že se Březolupy u nás porazí sami. Přesvědčili se ale o tom, že běhat se musí pořád. Byli jsme nepřesní, hráli v chůzi. I přesto jsme mohli dát daleko více branek. Koncovky obou týmů byly žalostné. Chyběli nám tři hráči ze základní sestavy. Výhru oslavíme na svíci brankáře Haráska.“

František Kukla, trenér Březolup: „Podali jsme asi nejlepší výkon v této sezoně, bohužel na výhru to zase nestačilo. Stejně jako v minulých zápasech jsme neproměnili vyložené šance. Soupeř byl produktivnější, dal dva góly a vyhrál. Osobně mě ale Babice zklamaly. Na podzim u nás hrály daleko lépe. Tentokrát bych si dovedl představit i remízu. V naší situaci, kdy máme jasný sestup, je těžké kluky motivovat. S přístupem ale jsme zatím spokojený. Pro mě by byla největší prohra, pokud bychom se někdy nesešli. To bych těžce nesl a znamenalo by to můj konec v Březolupech. V babicích nám chyběli tři hráči základní sestavy. Kromě Semely ještě Blaha a Hanáček. Všichni tři jsou to střední záložníci.“

Branky: 34. Milan Válek z penalty, 53. Aleš Horsák. Rozhodčí: Korolovych. Diváci: 89.

HUŠTĚNOVICE – NEDAKONICE 1:4 (1:2)

Petr Malenovský, předseda Huštěnovic: „Soupeř byl lepší, zaslouženě vyhrál. Nikdy si nestěžuji na absence, ale tentokrát jsme byli hodně oslabení. Spousta kluků je zraněných, sestavu jsme skládali jen velmi složitě. První poločas byl z naší strany ještě slušný, dokonce jsme šli do vedení. O náskok jsme ale ještě do přestávky přišli. Rozhodnuto bylo po dvou gólech, které jsme obdrželi na začátku druhé půle. Za stavu 1:4 už bylo po zápase. I když jsme prohráli, v boji o záchranu stále žijeme.“

Michal Lukůvka, trenér Nedakonic: „Věřím, že touto výhrou jsme se snad definitivně zachránili. Zápas ale úplně jednoduchý nebyl. Huštěnovice nám daly brzký gól. My jsme však dál pokračovali v aktivní hře. Od inkasovaného gólu jsme byli lepším týmem, což se projevilo naší územní převahou. Skóre se nám podařilo vyrovnat a těsně před přestávkou o otočit na 2:1. Bylo důležité, že jak jsme první poločas skončili, tak jsme v tom dál pokračoval i po změně stran, kdy jsme na hřišti dominovali a vytvářeli si spoustu brankových příležitostí. Nakonec jsme soupeři relativně brzy odskočili na 4:1, což domácí ještě víc utlumilo. Šance se pak střídaly na obou stranách, další gól už ale nepadl. My jsme spokojení nejenom s výkonem a výsledkem, ale i tím, jakým stylem se utkání na výborném trávníku odehrálo. V Huštěnovicích opravdu panovala velmi dobrá atmosféra. K pohodovému zápasu přispěl svým výkonem i rozhodčí. Nám zase chyběl Kopčil, který má problémy s achilovkou.“

Branky: 15. Marek Střítecký - 31. a 44. Jan Hyrák, 49. Roman Sedlařík, 59. Petr Šoustek. Rozhodčí: Mahdal. Diváci: 95.

BÍLOVICE – ZÁHOROVICE 5:0 (5:0) NEDOHRÁNO

Martin Hrňa, trenér Bílovic: „My jsme spokojení akorát se třemi body. K utkání není moc co říct. Hosté k nám dojeli v devíti lidech, v sestavě měli dva hráče starší padesáti let. Klobouk dolů před jejich výkonem. Musím je opravdu pochválit, že k nám vůbec přijeli a snažili se to odehrát. Velice se mi to od nich líbilo. Všechna čes před jejich výkonem. Srdnatě bojovali, poctivě bránili. Do třicáté minuty jsme dali jenom jednu branku. Soupeři ale postupně došly síly, do přestávky jsme přidali další čtyři branky. V poločase nám hosté oznámili, že se jim tři hráči zranili a utkání bylo předčasně ukončeno. Ani po této výhře stále nemáme jistou záchranu.“

Miroslav Andrlík, trenér Záhorovic: „Zvažovali jsme, že bychom na utkání vůbec neodjeli, protože v den zápasu se nám z pracovních důvodů omluvili tři hráči. Protože po minulém zápase máme další dva na marodce s kolenem, doplnili nás kluci, kteří fotbal už pravidelně nehrávají, ale občas nám jdou pomoct. Zkoušeli jsme to odehrát i v devíti lidech. V tom úmorném vedru toho ale hlavně starší hráči měli dost a o přestávce mě požádali, jestli by se utkání mohlo ukončit. Jeden z nich má pětačtyřicet let a další těsně před padesátkou. Navíc do branky šel hráč, který si při jednom z odkopů natáhl sval. Jelikož šlo o zdraví, po dohodě se soupeřem rozhodčí zápas ukončil. Opravdu si vážím všech kluků, kteří do toho šli. Doufám, že poslední dvě kola dohrajeme se ctí. Hrajeme ale doma, nemusíme nikam jezdit, tak snad to zvládneme. Věřím, že se někteří marodi dohromady, počítám i s kluky, kteří chyběli z pracovních důvodů.“

Branky: 12. a 42. Adam Žůrek, 39. a 40. Jan Sedlář, 32. Matěj Obal. Rozhodčí: Pindeš. Diváci: 60.