Radek Šilc, sekretář Jankovic: „Zápas se mi hodnotí dobře. Věděli jsme, že nás po Topolné zase čeká soupeř z dolní části tabulky, který potřebuje body k udržení v okresním přeboru. Proto jsme nic nepodcenili a do zápasu vstoupili aktivně. Hned od začátku jsme měli převahu. Pomohlo nám vyloučení hostujícího stopera Štergenicha, který v šestnáctce stáhl našeho hráče a šel pod sprchu. Bohužel Radim Brázdil z penalty střílel pouze do tyče. Nicméně i tak jsme přesilovku ještě do přestávky využili. Převaha o jednoho hráče v poli se začala ukazovat už na konci první půle. První gól dal Večeřa, vzápětí se prosadil Vladimír Brázdil. V první půli hra z naší strany nebyla až tak dobrá. Přizpůsobili jsme se soupeři, který jen nakopával dlouhé míče dopředu. Po přestávce jsme ale dali balon na zem a více kombinovali. Na 3:0 zvýšil z další penalty Vladimír Brázdil, který pak připravil čtvrtý gól pro Večeru. Ve druhé půli jsme si hru i výsledek hlídali. Vítězství je zcela zasloužené. Jsme rádi, že udrželi čtyřbodový náskok před druhým Slavkovem.“

Branky: 38. a 70. Martin Večeřa, 40. a 64. z penalty Vladimír Brázdil. Rozhodčí: Martykán. Červená karta: 29. Josef Štergenich (Ostrožská Nová Vešs). Diváci: 150.

SLAVKOV – VLČNOV 4:0 (2:0)

Jaroslav Habarta, předseda Sokola Slavkov: „Ze zápasu jsem se trochu obával, protože soupeř z Vlčnova pět zápasů za sebou zvítězil, ale u nás toho moc nepředvedl a po většinu utkání byl neškodný. Utkání jsme rozhodli hned v úvodu, kdy se dvakrát trefil Michal Janků a v osmé minutě to bylo 2:0. Pak hosté po závaru trefili tyčku, jinak vyloženou šanci neměli. My jsme se naopak uklidnili a dál hráli svoji hru. Chtěli jsme odčinit předcházející porážku v Ostrožské Nové Vsi, kde jsme ale taky hráli dobře. I ve druhé půli jsme měli navrch a svoji převahu vyjádřili dalšími dvěma brankami. Při třetím gólu Bukvice nám trošku pomohl hostující brankář, který balon pouze vyrazil před sebe a náš hráč míč v klidu dopravil do sítě. V závěru se ještě krásnou střelou zpoza šestnáctky prezentoval Sedlář. Jeho rána šla od tyče do branky. Naše vítězství je zcela zasloužené. Výraznou převahu jsme neměli, ale herně jsme byli lepší.“

Branky: 2. a 8. Michal Janků, 50. Martin Bukvic, 82. Aleš Sedlář. Rozhodčí: Rochovanský. Diváci: 123.

BÍLOVICE – OSTROŽSKÁ NOVÁ VES 2:2 (1:2)

Aleš Boček, brankář Ostrožské Nové Vsi: „Zase nám chybělo hodně hráčů. Ze základní sestavy asi pět, kteří jsou nemocní nebo zranění plus vykartovaný Jurásek. V útoku musel nastoupit i trenér Kreisel. Přesto jsme mohli po prvním poločase vyhrávat 5:1. Třikrát jsme trefili břevno. Branku jsme dali v 19. minutě, kdy se po rohu trefil Szabó. Domácí vyrovnali po naší špatné nahrávce. K míči se dostal Dujka, který prošel mezi třemi obránci a skóroval. Do vedení jsme šli ve 43. minutě, kdy se lobem prosadil trenér Kreisel. Druhý poločas začali lépe domácí. Měli několik pološancí, ale gólu se dočkali až v 64. minutě, kdy byl úplně sám před brankou Bajaja. Potom se hrálo spíš uprostřed hřiště. My jsme hráli špatně, přesto jsme mohli vyhrát. Remíza je pro nás ztráta, ale nedá se nic dělat. I takové zápasy jsou.“

Branky: 33. Jan Dujka, 64. Karel Bajaja - 19. Marek Szabo, 43. Rostislav Kreisl. Rozhodčí: Tureček. Diváci: 70.

STRÁNÍ B – NEZDENICE 1:1 (1:0)

Pavel Bruštík, trenér Strání B: „Z výsledku jsem zklamaný. Doma jsme chtěli samozřejmě vyhrát. Čekali jsme tři body, nakonec je z toho pouze remíza, která je ale asi zasloužená. Bohužel jsme neproměnili vyložené šance. Do vedení jsme šli po průniku Zderčíka, který prošel přes dva bránící hráče a Kolaja dával do prázdné branky. Nezdenice srovnaly po zaváhání našeho brankáře, který špatně vyběhl a hostující Pavlis uklidil balon do prázdné branky. Oba týmy si vypracovaly několik příležitostí ke skórování, ale další gól už nepadl. Byl to vyrovnaný zápas.“

Branky: 17. Josef Kolaja - 54. Michael Pavlis. Rozhodčí: Tureček. Diváci: 85.

BŘEZOVÁ – JAROŠOV 4:1 (1:0)

Ladislav Kalina, trenér Březové: „Jsem maximálně spokojený. Před zápasem bychom brali i bod, s výhrou jsme nepočítali. Podali jsme mimořádný výkon, Na soupeře jsme se pečlivě připravovali, Jarošov jsem byl dvakrát sledovat. Věděl jsem, co soupeř hraje a tomu jsme přizpůsobili naši taktiku. Rychlonohé hosty jsme napadali už na jejich polovině a zamezili jejich kombinační hře. Podařilo se nám pokrýt Příplatu. Jarošov má jeden z nejkvalitnějších mančaftů. Pokud bude takto dál pracovat, bude hodně silný. My jsme měli v úvodu utkání obrovské štěstí, když jsme přečkali dvě vyložené šance soupeře. Jednu náš brankář chytil, druhou hosté neproměnili. My jsme dali gól po standardní situaci, ale Jarošov hned po rozehrávce ve druhé půli vyrovnal. V tu chvíli jsem měl strach, ale my jsme pokračovali dál v jednom z našich nejlepších výkonů. Přizpůsobili jsme se lépe podmínkách, které v Březové panovaly. Byl těžký terén a velký vítr. Druhý gól dal po Pomajbíkově akci Čaňo, na 3:1 zvýšil parádní ranou Šmíd. Jeho tánu tečoval hostující obránce. V závěru se do otevřené obrany prosadil Laga.“

Branky: 23. Vojtěch Roubínek vlastní, 64. Pavel Čaňo, 84. Filip Příplata vlastní, 86. Denis Laga - 48. Filip Příplata. Rozhodčí: Večeřa. Diváci: 75.

BÁNOV – HORNÍ NĚMČÍ 2:2 (2:0)

Břetislav Polanský, předseda klubu FC Bánov: „Remíza je zasloužená. Šancí moc nebylo. Na začátku jsme měli převahu a dali vedoucí gól. Horní Němčí ale hru za stavu 1:0 opticky srovnalo. Pořád jsme ale měli více ze hry. V závěru prvního poločasu jsme přidali druhý gól. Hosté ale po přestávce dokázali výsledek srovnat. Nejprve se trefil z penalty Rybnikář, když předtím šel útočník do souboje s naším brankářem Polanským, který se zranil a musel střídat. V 56. minutě Horní Němčí skóre srovnalo. Od té chvíle bylo utkání dost nervózní a vyhecované. Rozhodčí to moc nezvládal. Hosté v závěru trefili po trestném kopu tyč. I my jsme měli nějaké šance, ale neproměnili jsme je.“

Branky: 8. Luboš Polanský, 43. Lukáš Mahdal - 50. Petr Rybnikář z penalty, 56. David Bobčík. Rozhodčí: Bednář. Diváci: 100.

POLEŠOVICE – TOPOLNÁ 2:3 (0:1)

Radek Svoboda, trenér Polešovic: „Nejhorší na celém fotbale byl hrozný vítr, který byl až extrémní. V prvním poločase jsme hráli s větrem v zádech, což nám paradoxně uškodilo. Prvních třicet nám všechno utíkalo. Dlouhé balony končily v autu. V prvním poločase jsme ani pořádně nebojovali. A tak přišel trest v podobě inkasované branky z protiútoku. Závěr první půle ale patřil jednoznačně nám. Za patnáct minut jsme nastřelili čtyři tyčky. Pokud kdybychom dali gól, zápas by se vyvíjel možná jinak. Druhý poločas jsme začali výborně. O přestávce jsem udělal trochu pořádek v kabině, protože na kluky jsem byl dost naštvaný. Jsem rád, že si moje slova vzali k srdci a začali hrát po zemi a hlavně bojovali. Během patnácti minut jsme výsledek otočili a dál útočili. Bohužel Topolná nám dvakrát utekla a vyhrála 2:3. Hosté, kteří asi byl o něco lepší, si výhru zasloužili. Zápas ale klidně mohl skončit remízou. Je vidět, že se do sestavy vrátili někteří zranění kluci. Už v Nezdenicích jsme zahráli dobře.“

Branky: 48. Jiří Běhávka z penalty, 58. Zdeněk Janík - 21. Jan Foltýn, 73. Petr Haša, 76. Jakub Foltýn. Rozhodčí: Korolovych. Diváci: 80.

1. Jankovice 21 15 5 1 50:16 50

2. Slavkov 21 14 3 4 65:25 45

3. O. N. Ves 21 11 6 4 52:31 39

4. Březová 21 10 4 7 37:48 34

5. Strání B 21 9 5 7 40:30 32

6. Jarošov 21 8 4 9 48:40 28

7. Nezdenice 21 8 4 9 46:44 28

8. Topolná 21 7 5 9 43:45 26

9. Ostr. Lhota 21 8 2 11 33:49 26

10. Bílovice 21 7 4 10 32:46 25

11. Vlčnov 21 7 3 11 43:52 24

12. Bánov 21 6 5 10 33:50 23

13. Polešovice 21 6 3 12 39:53 21

14. Horní Němčí 21 2 5 14 26:58 11