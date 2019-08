VLČNOV – POLEŠOVICE 4:0 (0:0)

Jakub Tománek, kapitán Vlčnova: „Branku jsme dali už v prvním poločase, ale sudí gól Činčaly kvůli ofsajdu neuznal. Měli jsme i další šance, ty jsme ale neproměnili. Polešovice v úvodní části ani jednou nezahrozily. Pomohla nám vedoucí branka Fibichra. Pak mi nahrál Činčala na druhý gól a nebylo co řešit. V závěru se dvěma dorážkami prosadil Flasar. Utkání se v klidu dohrávalo. Polešovice sic nehrály úplně špatně, ale směrem dopředu si nic nevytvořily. S výkonem i výsledkem jsme spokojení.“

Branky: 78. a 90. Jakub Flasar 56. Jan Fibichr, 60. Jakub Tománek. Rozhodčí: Mahdal. Diváci: 105.

BŘEZOVÁ – KNĚŽPOLE 2:2 (0:0)

Ladislav Kalina, trenér Březové: „V prvním poločase byl soupeř o malinko lepší a vytvořil si jednu velkou příležitost. My jsme nehráli ta dobře, přesto jsme měli dvě jasné gólové šance. Na začátku druhé půle jsme po rychlém brejku inkasovali. Do té chvíle Kněžpole ovládalo hru. Přesto se nám podařilo výsledek dvěma krásným góly otočit. O všem nakonec rozhodla nešťastná poslední minuta. Náš Blažek šel sám na hostujícího brankáře, který mu ale šanci vyrazil nohou. Kněžpole se po rychlém brejku dostalo až k naší šestnáctce. Naši hráči akci soupeře zastavili faulem na osmnácti metrech a z trestného kopu po teči ve zdi jsme inkasovali branku na 2:2. Závěr byl pro nás smolný. Za poslední půlhodinu jsme si zasloužili vyhrát. Jinak je remíza spravedlivá. Diváci viděli vyrovnaný a kvalitní zápas.“

Branky: 60. a 82. David Pomajbík - 48. Dominik Hančík, 90. Adam Maršálek. Rozhodčí: Bednář. Diváci: 85.

OSTROŽSKÁ NOVÁ VES – ZÁHOROVICE 4:1 (3:0)

Aleš Boček, brankář Ostrožské Nové Vsi: „Do zápasu jsme šli s tím, že chceme vyhrát, i když nám chybělo dost hráčů. Nastoupit muselo i trio trenérů. Voráč se Zálešákem hráli v obraně a Kreisel šel na hrot. Do vedení jsme šli v 10. minutě Zálešákem, který se nejlíp zorientoval ve vápně a dal první branku. Potom zahrozili i hosté, ale neprosadili se. Ve 27 minutě naopak udeřil R. Kreisel a v závěru poločasu zvyšoval Jurásek na 3:0. Hosté na nás ve druhé polovině chtěli vletět, což se jim trošku povedlo. Ve 49. minutě jsme si nepohlídali roh a Záhorovice snížily. Zbytek zápasu nám výborně fungovala obrana a hosté se k ničemu vážnějšímu nedostali. Čtvrt hodiny před koncem ještě přidal pojistku Kreisel, který se trefil z přímého kopu. Za sebe jako kapitán musím poděkovat trenérům, že jsou ochotní nejen nastoupit, ale mnohdy výkonem převyšují i o dvacet let mladší hráče . Všichni tři mají můj velký obdiv.“

Branky: 27. a 76. Rostislav Kreisl, 10. Martin Zálešák, 40. David Jurásek - 49. Igor Polanský. Rozhodčí: Korolowych. Diváci: 75.

DRSLAVICE – NEZDENICE 4:2 (2:0)

Přemysl Přecechtěl, trenér Drslavic: „Byla to naše klasika. Zase nám chybělo několik hráčů, takže sestavu neustále látáme. Přesto byl začátek z naší strany dobrý. Proměnili jsme dvě šance a po poločase vedli 2:0. Po přestávce jsme ale měli výpadek. Nezdenice byly daleko lepší a vyrovnali na 2:2. My jsme se však hecli, zabrali a soupeři odskočili na 4:2. Tímto výsledkem utkání taky skončilo. S body jsem spokojený, s hrou ani přístupem určitě ne. Byl to průměrný okresní zápas. Nezdenice daly ze dvou šancí dva góly, ani my jsme víc příležitostí neměli.“

Branky: 36. a 68. Martin Vystrčil, 44. Bronislav Flasar, 67. Tibor Kňazeje - 46. Marek Kolínek, 65. Oldřich Šašinka. Rozhodčí: Králíček. Diváci: 73.

HUŠTĚNOVICE – TOPOLNÁ 0:6 (0:3)

Roman Leitner, trenér Topolné: „Tento zápas se nám povedl. Od začátku do konce jsme byli jasně lepší a naši převahu jsme vyjádřili také brankami. Důležití je, že jsme konečně začali dávat branky. Šancí jsme však měli ještě víc. Naopak soupeře jsme k ničemu nepustili. Se vstupem do sezony jsem spokojený. Takový začátek jsem nečekal, protože jsme začali hrát bez přátelských zápasů. Hned jsme šli do poháru. Zatím jsme neokusili žádnou prohru. Důležité bylo, že jsme mužstvo doplnili zkušenějšími kluky. Nyní máme vyvážený tým.“

Branky: 4. a 63. Jan Foltýn, 16. a 36. Petr Haša, 65. David Dohnal, 90. Jan Belej. Rozhodčí: Martykán. Diváci: 220.

JAROŠOV – PRAKŠICE 3:8 (1:7)

Pavel Němeček, hrající předseda klubu Prakšice-Pašovice: „Byl to zápas, který vítězný i poražený tým zažije jednou za pět let. Nám do branky spadlo všechno, do čeho jsme kopli. První gól jsme dali hned ve 2. minutě. Šlo o nepovedený centr z poloviny hřiště. Míč skočil na penaltě a přeskočil překvapeného gólmana. Domácí absolutně nezachytávali naše kontry. My jsme hráli ze zabezpečené obrany a chodili do rychlých protiútoků. Dávali jsme jednoduché góly po kombinacích do prázdné branky. Druhý poločas se dohrál pouze z povinnosti. My jsme za rozhodnutého stavu byli bohorovější, než bylo zdrávo. Na druhé straně jsme se neměli kam hnát. Od soupeře jsme čekali větší odpor. Z Jarošova jsme totiž měli poměrně velký respekt, protože předtím remizoval ve Strání, za které hráli tři kluci z divizního áčka. Ale co vím, soupeři chybělo asi pět kluků, zdaleka nebyl kompletní. Domácí herně nebyli špatní, ale měli děravou obranu.“

Branky: 60. a 62. Martin Jančík (obě z penalty), 38. Štěpán Stodůlka - 10., 18., 23., 28. a 52. Radim Sukup, 2. a 37. Josef Babušík, 32. Josef Hořínek. Rozhodčí: Vlašic. Diváci: 70.

BÍLOVICE – STRÁNÍ B 1:5 (0:1)

Václav Zámečník, trenér Strání B: „Musím uznat, že soupeř byl opravdu slabý. Zápas byl jednoznačný až od sedmdesáté minuty. Ve druhé půli jsme prostřídali sestavu. Nasadil jsem do hry dva kluky, kteří vnesli do naší hry klid. Bílovice nás sice v prvních patnácti minutách druhé půle přitlačily a výsledek srovnaly, ale jinak jsme po celý zápas měli více ze hry my. Kromě chvilkové nepozornosti byl duel zcela v naší režii. V první půlce měly šance oba týmy, druhý poločase se už odehrál pouze na jedné polovině.“

Branky: 65. Ivan Zlatý - 72. a 83. Jan Popelka, 15. Michael Tóth, 70. Pavel Tóth, 75. Patrik Zderčík. Rozhodčí: Šmejkal. Diváci: 90.

1. Topolná 2 2 0 0 10:1 6

2. Vlčnov 2 2 0 0 10:2 6

3. Prakšice 2 2 0 0 10:4 6

4. Strání B 2 1 1 0 6:2 4

5. Březová 2 1 1 0 6:2 4

6. O. N. Ves 2 1 0 1 5:3 3

7. Drslavice 2 1 0 1 5:6 3

8. Nezdenice 2 1 0 1 4:5 3

9. Polešovice 2 1 0 1 3:5 3

10. Kněžpole 2 0 1 1 3:5 1

11. Jarošov 2 0 1 1 4:9 1

12. Záhorovice 2 0 0 2 3:10 0

13. Huštěnovice 2 0 0 2 1:8 0

14. Bílovice 2 0 0 2 1:9 0