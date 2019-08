STRÁNÍ B – JAROŠOV 1:1 (1:1)

Václav Zámečník, trenér Strání B: „Pro mě to byl první zápas na lavičce Strání, kam jsem přišel z Havřic. Na domácí půdě jsme samozřejmě chtěli získat tři body, ale konečná remíza nakonec byla asi spravedlivá. První poločas byl vyrovnaný, i když hosté byli o malinko lepší. Soupeř byl kvalitní, ale hrozil pouze z brejků. Jinak my jsme do něj po většinu času bušili, ale bez vyložených šancí a nějaké gólové odezvy. Hrálo se hlavně mezi šestnáctkami. Důležité bylo, že jsme na vedoucí gól Jančíka dokázaly brzy odpovědět Patrikem Zderčíkem. Nastoupli za nás i kluci z divizního áčka, kromě Popelky také Mimochodek a Janků. Nejvíc se mi ale líbil mladík Patrik Havlík, který zápas oddedřel. Jarošov nás ve druhé půli taktickou hrou k pořádnému zakončení nepustil. Hosté chytře zdržovali, kouskovali hru, my jsme se k pořádnému tlaku nedostali.“

Pavol Hyža, trenér Vlčnova: „Z mého pohledu to velice kvalitní zápas, který se v naší soutěži jenom tak nevidí. Hra byla oboustranně férová. Strání má velice kvalitní mužstvo. My jsme měli lepší první půli, domácí druhou. Pokud bychom proměnili šance, které jsme měli v první půli, tak určitě vyhrajeme, ale remíza v tomto zápase byla adekvátní.“

Branky: 22. Patrik Zderčík - 16. Martin Jančík. Rozhodčí: Bednář. Diváci: 111.

NEZDENICE – OSTROŽSKÁ NOVÁ VES 2:1 (2:1)

Jiří Vaculín, předseda klubu SK Nezdenice: „Byl to vyrovnaný zápas, kterému by asi víc slušela remíza. My ale dali o gól víc, proto jsme vyhráli. Bodů si velmi ceníme, protože Ostrožskou Novou Ves považuji díky solidnímu jaru za favorita celé soutěži. My jsme v létě vyměnili pouze brankáře. Do Bojkovic odešel Juriga, odkud se vrátil Michal Vaculín. Pomohl nám brzký vedoucí gól. Bohužel střelec Pavlis si pak v souboji o míč vyvrtl palec na noze, což nás oslabilo. V úvodu jsme byli o něco lepší, ale hrozili jsme spíš z brejků. Ostrožská Nová Ves měla mírnou převahu, hrála však po šestnáctku. Do pořádných šancí se nedostávala, přesto ve 21. minutě po naší chybě v obraně srovnala na 1:1. Pak se zápas odvíjel mezi šestnáctkami. Nám se podařilo skórovat v závěru poločasu po rohu. Ve druhé půli nás hosté zatlačili, ale vyloženou šanci neměli.“

Aleš Boček, brankář Ostrožské Nové Vsi: „V Nezdenicích jsme odehráli bojovný zápas. Nepohlídali jsme dva rohy a dostali dva góly. Za nás se hlavu prosadil Dobruška. Druhý poločas jsme se snažili vyrovnat, šancí jsme moc neměli. Domácí hrozili z brejků. Myslím si, že bod by byl zasloužený, ale nedá se nic dělat.“

Branky: 10. Michael Pavlis, 42. Ladislav Salvet - 21. Jan Doruška. Rozhodčí: Kubíček. Diváci: 87.

BŘEZOVÁ – BÍLOVICE 4:0 (4:0)

Ladislav Kalina, trenér Březové: „Po půl roce se nám vrátil do branky uzdravený gólman Bruštík, což bylo na jistotě mužstva znát. V první půli se hrál dobrý fotbal. Soupeř slušně kombinoval, vyložené šance si ale nevytvořil. My jsme naopak svým důrazem a aktivitou donutili hosty k chybám, které jsme nekompromisně trestali. Druhý půle už byla díky čtyřgólovému náskoku opatrnější. Vypracovali jsme si sice další šance, ale náskok už jsme kvůli dobrému výkonu brankáře hostí a naší lehkovážností nenavýšili.“

Branky: 23, 36. a 40. David Pomajbík, 44. Josef Vojtek. Rozhodčí: Králíček. Diváci: 138.

ZÁHOROVICE – VLČNOV 2:6 (0:2)

Miroslav Andrlík, trenér Záhorovic: „Bohužel v prvním kole jsme zaplatili nováčkovskou daň. Je vidět, že mužstva v okresním přeboru jsou techničtější a rychlejší. Budeme si muset na jiný styl hry muset zvyknout. Důležitá chvíle přišla za stavu 3:1. Po rohu jsme nedali vyloženou šanci. Možná kdybychom snížili na rozdíl jedné branky, vypadalo by to jinak. Bohužel jsme z proti útoku obdrželi gól na 4:1 a bylo rozhodnuto. Vlčnov ukázal velmi dobrou kvalitu. V jeho hře byla vidět zkušenost starších hráčů. Naši obránci nejsou na takovou techniku zakončení zvyklí. Ani gólman neměl svůj den. Vstřeleným gólem se uvedla posila Marian Varga z Bojkovic. Až si kluci na sebe zvyknou, bude pro nás velkou posilou.“

Branky: 57. Tomáš Kročil, 88. Marian Varga - 20. Václav Činčala, 32. Adam Pešl, 55., 70. a 90. Jan Fibichr, 79. Jakub Tománek. Rozhodčí: Martykán. Diváci: 105.

TOPOLNÁ – DRSLAVICE 4:1 (2:0)

Roman Leitner, trenér Topolné. „První poločas jsme hráli podle mých představ. To znamená běhavý nátlakový fotbal. Kluci soupeře napadali a nutili ho k chybám. V prvním poločase jsme se prosadili dvakrát, takže jsem byl spokojený. Bohužel začátek druhé půle jsme zaspali a dostali gól na 2:1. Naštěstí Jan Foltýn v 69. minutě udržel balon, posadil protihráče na zadek a vstřelil třetí uklidňující branku. Výhru pečetil po centru z levé strany Belej, který nadvakrát poslal míč do sítě. Před kluky musím smeknout, jak zápas v takovém počasí odehráli. Drslavice nehrály špatně a podle výkonu se budou pohybovat v horní polovině tabulky. K výhře nám pomohly i posily Jakub Dědík s Adamem Lapčíkem.“

Branky: 17. Daniel Zelinka, 43. Tomáš Lapčík, 69. Jan Foltýn, 86. Jan Belej – 48. Radek Máčala. Rozhodčí: Tureček. Diváci: 155.

POLEŠOVICE – KNĚŽPOLE 3:1 (1:0)

Radek Svoboda, trenér Polešovic: „S výkonem i výsledkem jsem spokojený. Hra byla výborná. Jenom nám chybí lepší finální zakončení. Ze hry jsme nedali žádný gól. Dvakrát jsme se prosadili po rohu, jednou z penalty. Jinak dalších šest tutovek jsme zahodili. Koncovka je naše slabina. Jinak diváci viděli na úvod sezony vyrovnaný zápas. Měli jsme víc šancí, herně to ale bylo padesát na padesát. Hosté na tom byli silově dobře. Bylo vidět, že kluci z Kněžpole mají natrénováno. V létě nám odešel brankář Posolda do Nedakonic. Přišel ale Machala z Hluku a hrát začali dorostenci a další kluci. Kádr se nám rozšířil, vypadá to dobře. Vidím to na šesté až osmé místo. Vyzdvihnout musím vzorové chování hostujícího trenéra Radima Palčíka.“

Branky: 42. Alexandr Machala, 82. Pavel Náplava z penalty, 84. Zdeněk Janík - 70. Adam Maršálek z penalty. Rozhodčí: Vlašic. Diváci: 143.

PRAKŠICE – HUŠTĚNOVICE 2:1 (2:1)

Pavel Němeček, hrající předseda klubu Pakšice-Pašovice: „První poločas byl poměrně vyrovnaný. První gól dal tečovanou střelou Hlavín, hostující gólman neměl šanci reagovat. Hosté vyrovnali po naší chybě. Vzápětí při malé domů vyrobil velkou hrubici hostující gólman, který propustil míč pod nohou a Kočiča zasunul míč do prázdné branky. Ve druhém poločase jsme měli hodně šancí na zvýšení náskoku. Některé stoprocentní jsme neproměnili. Huštěnovice vycítily šanci a v závěru začaly víc tlačit. Nakonec jsme výhru se štěstím ubojovali. Hosté měli pár závarů i šance, ale náskok jsme udrželi.“

Branky: 17. Roman Hlavín, 35. Jonáš Kočica - 22. Matěj Jegla. Rozhodčí: Hodulík. Diváci: 87.