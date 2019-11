Jakub Tománek, kapitán Vlčnova: „Remíza byla zasloužená. My jsme nehráli moc dobře. Dali jsme sice gól po mém centru z boku, když balon do sítě uklidil Fibichr, hosté ale ještě do poločasu vyrovnali po rohu, když jsme nepokryli jejich hráče. Ještě za stavu 1:0 trefil Činčala břevno. Druhou půlku jsme se snažili soupeře zatlačit, ale nic extra jsme si nevytvořili. Hrozili jsme pouze po standardkách, které ale hosté dobře pokrývali. Já jsem pak z trestného kopu orazítkoval břevno, ale to bylo skoro všechno, co jsme měli. I když jsme v posledním podzimním zápase přišli o první místo, s první polovinou sezonu nás panuje velká spokojenost.“

Branky: 29. Jan Fibichr - 38. Ladislav Salvet. Rozhodčí: Tokoš. Diváci: 55.

OSTROŽSKÁ NOVÁ VES – DRSLAVICE 8:1 (4:0)

Aleš Boček, brankář Ostrožské Nové Vsi: „Zápas není jak moc hodnotit. Výsledek 8:1 vypovídá o všem. Drslavice k nám přijely v jedenácti a během zápasu dorazil ještě jeden hostující hráč. Kdybychom využili všechny šance, mohli jsme dát ještě o šest branek víc. Každopádně jsme rádi za výhru. Hráli jsme opravdu dobře. S podzimní částí jsme nadmíru spokojení. Třiatřicet bodů je super. Kdyby mně to řekl někdo po prvním zápase s Nezdenicemi, odpověděl bych mu, že je blázen.“

Branky: 4., 27. a 59. Dennis Petratur, 29. a 44. Martin Zálešák, 37. Jakub Hůsek, 51. Jan Doruška, 75. Marek Kreisl - 58. Bronislav Flasar. Rozhodčí: Bednář. Diváci: 105.

PRAKŠICE – TOPOLNÁ 1:3 (1:2)

Vladimír Polák, trenér Prakšic-Pašovic: „Do utkání jsme nastoupili s pěti dorostenci v sestavě. Kluky musím pochválit. Hra byla dobrá, v určitých fázích jsme soupeře dokonce přehráli. Rozhodla efektivita v zakončení. Soupeř své příležitosti proměnil, my ne. Jinak to byl oboustranně pohledný fotbal pro diváky. Dokonce jsme měli více příležitostí. Soupeř byl v koncovce lepší. Teď jedeme do Polešovic, kde nás čeká dohrávka.“

Roman Leitner, trenér Topolné: „Narazili jsme na hodně těžkého soupeře. Prakšice mají v sestavě mladé a rychlé kluky. Hlavně na pravé straně byla kvalita. My jsme ale o ní věděli a dobře jsme se na to připravili. Kluci zápas odmakali, podali výborný výkon. K výhře nám pomohly dva góly Honzy Foltýna, kterému se ale pak ozvalo svalové zraněné a musel brzy střídat. Chyběl nám také Hoferek, takže vpředu nebyli dva klíčoví hráči, což bylo na výkonu znát. Nám vyhovovalo, že domácí s námi chtěli hrát fotbal. V 65. minutě se krásně trefil Kuba Dedík. Jeho branka aspiruje na gól měsíce. Celá akce začala u našeho vápna. Jurčík posunul míč z levé strany do středu hřiště, odtud putoval doprava, kde Dedík z rohu velkého vápna nádhernou křížnou střelou do šibenice zvýšil na 3:1. Od té doby jsme se uklidnili a zápas dotáhl do vítězného konce. Celý podzim se nám povedl. Umístění je krásné. Nikdo nečekal, že získáme jednatřicet bodů a budeme třetí.“

Branky: 16. Matěj Řezníček - 13. a 15. Jan Foltýn, 65. Jakub Dedík. Rozhodčí: Martykán. Diváci: 105.

JAROŠOV – BŘEZOVÁ 1:2 (0:1)

Pavol Hyža, trenér Jarošova: „Pro nás smolný zápas. Vypracovali jsme si spoustu gólových šancí, které jsme neproměnili. Hra byla dobrá, kluci chtěli vyhrát, snažili se. Držení míče bylo na naší straně, asi osmdesát procent, za což je moc chválím. Je vidět, že kluci udělali spoustu herní práce a stabilizují výkony. Umíme si vytvořit spoustu šancí, jenom nám opravdu chybí větší klid v zakončení. Navíc nás může mrzet, že jsme mohli zimovat na čtvrté příčce tabulky, což by bylo dobré.“

Ladislav Kalina, trenér Březové: „Na soupeře jsme byli velmi dobře připravení. Věděli jsme, že Jarošov hraje na jeden dotek a jeho hráči si chodí pro balony. Proto jsme začali bránit kousek od půlící čáry, na jeho půlce jsme ho nechali kombinovat. Naše dobře organizovaná obrana domácí výborně pokryla. Navíc se nám z rychlého brejku podařilo dát gól. V první půlce jsme měli ještě dvě slibné akce. Uher šel sám na brankáře a Pomajbík ze dvou metrů minul prázdnou branku. Jarošov měl pár standardních situacích a jednu nebezpečnou akci. Ve druhé půli nás soupeř víc zatlačil a ještě více otevřel obranu. My jsme zužitkovali další rychlý brejk, Pomajbík navíc nastřelil břevno. Domácí snížili po standardní situaci. My jsme od osmdesáté minuty hráli v deseti, i bez vyloučeného Lagy jsme to ale dotáhli do vítězného konce. Všechny naše hráče musím pochválit za nesmírnou bojovnost a obrovské nasazení, s jakým utkání dohráli. S podzimem u nás panuje naprostá spokojenost. Začátek byl sice i kvůli těžšímu losu horší, ale na konci jsme se rozehráli a devatenáct bodů nám do jarních bojů dává klid.“

Branky: 86. Tomáš Jurča - 15. David Pomajbík, 48. Denis Laga. Rozhodčí: Rochovanský. Červená karta: 80. Denis Laga (Březová). Diváci: 110.

BÍLOVICE – POLEŠOVICE 0:3 (0:2)

Jan Zlámal, útočník Bílovic: „Zápas s Polešovicemi shrnul naše podzimní trápení, hosté byli bojovnější a měli větší chuť. Měli jsme mnoho šancí, ale trápí nás koncovka celý podzim. Zápas byl další hořkou tečkou za naším zpackaným podzimem.“

Radek Svoboda: „Začátek byl vyrovnaný. Domácí si vypracovali nějaké šance, které ale neproměnili. My jsme byli efektivnější a v 17. minutě šli do vedení. Bílovice po inkasovaném gólu znejistěly, po naší druhé brance v závěru první půle odpadly. Po třetí brance Kaly v 50. minutě jsme už byli lepší. Na druhé straně kdyby Bílovice proměnily své příležitosti, mohl to být úplně jiný zápas. Soupeř ještě za stavu 0:1 kousal, po druhé brance už bylo hotovo. Nám se hrálo dobře, domácí se naopak trápili. Věřím, že zvládneme i dohrávku, protože deset bodů je málo. Čekal jsem mnohem lepší výsledky. Čeká nás ještě moc práce.“

Branky: 37. a 50. Miroslav Kala, 17. Martin Černoch. Rozhodčí: Bednář. Diváci: 60.

HUŠTĚNOVICE – STRÁNÍ B 1:3 (0:1)

Petr Malenovský, sekretář Huštěnovic: „Porážka je zcela zasloužená. Hosté byli lepší, fotbalovější. Když jsme na začátku druhého poločasu vyrovnali, zase zapnuli na vyšší obrátky. Proti výsledku nemohl nikdo říct půl slova. Strání pomohli i hráči z áčka, ale na to se nemůžeme vymlouvat. Hosté byli vyspělejší, své šance proměnili. My jsme v první půli trefili břevno po jedné akci, jinak jsme moc šancí neměli. Spíše se hrálo mezi šestnáctkami. Hosté ale byli častěji u míče a lépe kombinovali.“

Branky: 53. Marek Střítecký - 17. a 72. Jaromír Mimochodek, 65. Peter Miklovič. Rozhodčí: Kubíček. Diváci: 79.

KNĚŽPOLE – ZÁHOROVICE 1:2 (1:1)

Filip Hančík, trenér Kněžpole: „Byl to náš typický zápas. Obraz hry byl stejný jako v minulých utkáních podzimní části. Vypracovali jsme si více gólových možností, bohužel jsme je nedokázali proměnit. Soupeř udeřil ze dvou rohových kopů a dal konečnou podobu výsledku. V prvním poločase jsme začali aktivně a po rohu šli zaslouženě do vedení. Následně jsme měli dvě velké příležitosti ke skórování, ale jednu tutovku zneškodnil gólman a podruhé nás zradil terén. Zbytek první půle se dohrával mezi šestnáctkami. Soupeř udeřil také z rohu. Nepohlídali jsme si náběh hostujícího kapitána Vargy, který srovnal na 1:1. Záhorovice měly v závěru poločasu ještě jednu pološanci, když minuli odkrytou branku. I po přestávce jsme chtěli hrát aktivně, ale kombinace vázla. Nebyli jsme schopní si vytvořit nějakou velkou příležitost. Soupeř potrestal naše nedůslednost po rohu, když na zadní tyči vyplaval zase hostující kapitán a bylo to 1:2. Zápasu by slušela remíza. Soupeř hrál ale velmi odhodlaně, aktivně a houževnatě. Navíc důsledně bránil. Do dalších šancí už nás nepustil. Náš čeká ještě dohrávka. Bez ohledu na výsledek vím, že u mužstva po podzimu končím. Tým nedává branky, potřebuje nový impulz.“

Branky: 9. Mário Belák - 32. a 56. Marian Varga. Rozhodčí: Tureček. Diváci: 120.

1. O. N. Ves 13 11 0 2 48:16 33

2. Vlčnov 13 10 2 1 34:12 32

3. Topolná 13 10 1 2 46:15 31

4. Prakšice 12 7 1 4 35:26 22

5. Drslavice 13 6 3 4 23:24 21

6. Jarošov 13 6 2 5 40:24 20

7. Nezdenice 13 6 2 5 29:31 20

8. Březová 13 6 1 6 30:26 19

9. Záhorovice 13 5 1 7 25:37 16

10. Strání B 13 3 3 7 27:31 12

11. Polešovice 12 3 1 8 24:40 10

12. Kněžpole 12 0 6 6 16:38 6

13. Huštěnovice 12 2 0 10 11:34 6

14. Bílovice 13 1 3 9 12:46 6

