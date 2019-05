POLEŠOVICE – JANKOVICE 2:2 (1:1)

Radek Svoboda, trenér Polešovic: „Jsem zklamaný. V boji o záchranu jsme nutně potřebovali získat tři body, ale v závěru jsme měli smůlu, když jsme pět minut před koncem inkasovali vyrovnávací gól. Je mi kluků líto, protože poslední tři kola proti Nezdenicím, Topolné i teď s Jankovicemi odehráli výborně. Do zápasu jsme šli se dvěma zraněnými kluky, ale na naší hře to nebylo vůbec vidět. Favorizovaní hosté byli po většinu utkání lepším týmem, my jsme se spíš bránili. Bylo vidět, že jsou někde jinde, ale kluci bojovali a soupeři cestu za výhrou pořádně znepříjemnili. Nastoupili jsme v rozestavení 4-5-1 a spoléhali na brejky. Měli jsme zahuštěný střed hřiště a pozorně bránili. Sice jsme po čtvrt hodině hry inkasovali, ale brzy jsme skóre vyrovnali. V 66. minutě dal dokonce Stašek vedoucí gól. Hosté ale v závěru dokázali srovnat. My jsme ještě v nastavení měli velkou šanci, když se Stašek ocitl sám před Remešem, ale v zakončení neuspěl. Ani po další ztrátě neházíme flintu do žita. I ostatní soupeři ze spodu tabulky buď remizovali nebo prohráli. Pokud budou sestupovat jenom tři týmy, může se ještě záchrana povést. I kdybychom ale sestoupili, nic se neděje. Radši budeme hrát o třídu níž s domácími kluky, než okresní přebor s nakoupenými fotbalisty odjinud.“

Branky: 19. Miroslav Kala, 66. Ondřej Stašek - 15. a 85. Yassine Hammi. Rozhodčí: Kubíček. Diváci: 146.

OSTROŽSKÁ NOVÁ VES – BÁNOV 3:0 (1:0)

Aleš Boček, brankář Ostrožské Nové Vsi: „Proti Bánovu jsme nastupovali s respektem. Věděli jsme, že to nebude lehký zápas. Hosté hráli první poločas dobře, ale nevytvořili si žádnou šanci. My jsme dali první gól v 18. minutě, kdy se trefil Martin Zálešák. Potom se až do poločasu nic nedělo. Druhý gól jsme přidali hned ve 47. minutě. Pěnčík uvolnil Petratura a ten se nemýlil. To nás uklidnilo. Třetí gól jsme dali v 65. minutě po výborně zahraném rohu, když se prosadil David Jurásek. Zbytek utkání jsme kontrolovali, hrálo se spíš ve středu hřiště. Vyhrát jsme si zasloužili.“

Branky: 18. Martin Zálešák, 47. Dennis Petratur, 65. David Jurásek. Rozhodčí: Králíček. Diváci: 75.

NEZDENICE – BŘEZOVÁ 5:1 (3:0)

Libor Kolínek, organizační pracovník Nezdenic: „Dění na hřišti přesně odpovídá výsledku. Březová k nám přijela v silně kombinované sestavě. Úvodní čtvrthodinu dokonce odehráli v deseti. Nás ale taky bylo přesně jedenáct. Na lavičce byl vysvlečený pouze vedoucí mužstva, takže není moc co hodnotit. Povedl se nám začátek, brzy jsme vedli 2:0. Pak jsme měli spoustu šancí. Do poločasu jsme přidali třetí gól a bylo rozhodnuto. Březová se pouze bránila a spoléhala na brejky. Jeden jim na začátku druhé půle vyšel, ale jinak nic víc neměla. Byl to poklidný zápas ze strany soupeře i rozhodčího. Já jsem hlavně rád za tři body. Sezonu snad už dohrajeme ve větším klidu.“

Branky: 8., 44. a 84. Michael Pavlis, 7. Lukáš Lebánek, 63. Oldřich Šašinka - 52. Denis Chovanec. Rozhodčí: Martykán. Diváci: 100.

JAROŠOV – SLAVKOV 2:2 (1:1)

Martin Jančík, předseda Jarošova: „Remíza odpovídá dění na trávníku. Od začátku utkání bylo vidět, že se utkaly dva týmy, které chtějí hrát kombinační fotbal. Podle toho se zápas odvíjel. Duel předčil úroveň okresního přeboru. V prvním poločase jsme byli herně lepší, ale nevyužili jsme několik šancí. Slavkov šel do vedení ve 27. minutě, kdy Janků dorazil do sítě balon po tvrdé střele a výborném zákroku našeho brankáře. My jsme se prosadili až před přestávkou, kdy v síti skončila parádní střela Trávníka z třiceti metrů. Ve druhé půli byli aktivnější a nebezpečnější hosté ze Slavkova. Ti byli častěji u míče a po hodině hry šli zásluhou Hustáka podruhé v zápase do vedení. Od této chvíle však hráči Jarošova převzali iniciativu a vytvářeli si šance. Vyrovnání přišlo deset minut před koncem. Po faulu před šestnáctkou soupeře se z trestného kopu trefil syn Martin. Závěr byl i kvůli rozhodčímu, který to nezvládl, hodně nervózní. Remíza byla zasloužená.“

Branky: 42. Miroslav Trávník, 80. Martin Jančík - 27. Michal Janků, 58. Marek Husták. Rozhodčí: Korolovych. Diváci: 120.

HORNÍ NĚMČÍ – OSTROŽSKÁ LHOTA 1:1 (0:1)

Vladimír Huňka, předseda klubu Horní Němčí: „Byl to remízový zápas. My jsme samozřejmě s bodem spokojenější než hosté, kteří u nás chtěli bodovat naplno. My jsme navíc výsledek srovnali až v samotném závěru. Celý zápas byl ale vyrovnaný. My jsme měli víc příležitostí v prvním poločase, ale do vedení šli paradoxně hosté. Po přestávce se to otočilo. Ostrožská Lhota byla nebezpečnější, ale žádnou příležitost neproměnila a naopak my jsme v závěru udeřili. Jinak to byl celkem pohledný, bojovný zápas. Žádná kopaná.“

František Štergenich, trenér Ostrožské Lhoty: „Na zápas jsme odjeli téměř kompletní, z pracovních důvodů scházel jenom Daniel Štergenich a v minulém kole vyloučený Josef Štergenich. Lhota byla první půlku fotbalovějším týmem, hráči se drželi pokynů, které jsme si řekli před utkáním. Zhruba v půlce poločasu jsme dali krásnou branku. Patrik Štergenich střílel z nějakých dvaceti metrů přesně k tyči. V první půlce jsme měli ještě další šance, ale ty jsme nevyužili. Ve druhém poločase domácí hru vyrovnali a přehrávali nás hlavně v záložní řadě. Dvě minuty před koncem se jim podařilo vyrovnat. Utkání bylo tvrdé, ale ne záludné. Remíza byla nakonec vzhledem k vývoji zápasu zasloužená.

Branky: 88. Josef Zámečník - 27. Patrik Štergenich. Rozhodčí: Mahdal. Diváci: 95.

VLČNOV – BÍLOVICE 2:3 (1:3)

Rostislav Gregor, útočník Vlčnova: „Pro nás to byl klíčový zápas jara, bohužel jsme ho výsledkově vůbec nezvládli. Zatímco Bílovice v prvním poločase udeřili z ojedinělých brejků, my jsme z trvalého tlaku vytěžili jen pár závarů a dvě vyložené šance, které jsme neproměnili. Gól jsme dali až na konci poločasu, kdy Činčala proměnil penaltu. Rozhodčí ale pokutový kop vzápětí hostům vrátil a bylo to 1:3. Druhý poločas byl zcela v naší režii. Na Bílovice jsme vletěli a hned po přestávce výsledek snížili. I dál jsme měli převahu, mraky šancí a miliony závaru, ale mladého hostujícího brankáře už jsme nedokázali překonat. Mysleli jsme si, že to bude jejich slabina a nakonec nás vychytal. Musím ho pochválit. Na druhé straně jsme při závarech měli i smůlu, protože balony se k nám neodráželi. Pro nás to byl neuvěřitelně smolný zápas. Všichni jsme v šoku z toho, že jsme nevyhráli. Počítali jsme jasně se třemi body, místo toho jsme zbytečně prohráli. Ve hře je ale ještě dvanáct bodů, takže dál budeme bojovat o záchranu.“

Branky: 44. Václav Činčala z penalty, 47. Jan Kameník - 15., 35. a 45. z penalty Jan Zlámal Rozhodčí: Mikulka. Diváci: 80.

TOPOLNÁ - STRÁNÍ B 4:2 (1:1)

Petr Haša, záložník Topolné: „Prvních dvacet minut byl soupeř lepší, nám chyběl hlavně pohyb bez míče. Po rychlém brejku a pěkné kombinaci se nám podařilo vstřelit branku, soupeř vyrovnal z rohového kopu. Do druhé půle jsme udělali změny v rozestavení, pomohl nám rychlý gól na 2:1. Pak se k nám přiklonilo štěstí, když hosté nastřelili břevno. Zvýšily jsme pohyb hlavně bez míče, dobře jsme začali kombinovat a přidali na důrazu. Odměnou nám byly ještě dva vstřelené góly. Soupeř snížil v závěru na konečných 4:2. Pro nás je to velmi důležité vítězství v boji o záchranu.“

Branky: 35. Jan Foltýn, 47. Petr Haša, 63. Jakub Foltýn z penalty, 66. Jiří Mikoška - 40. Tomáš Žajgla, 89. Pavel Tóth. Rozhodčí: Rochovanský. Diváci: 159.

1. Jankovice 22 15 6 1 52:18 51

2. Slavkov 22 14 4 4 67:27 46

3. O. N. Ves 22 12 6 4 55:31 42

4. Březová 22 10 4 8 38:53 34

5. Strání B 22 9 5 8 42:34 32

6. Nezdenice 22 9 4 9 51:45 31

7. Jarošov 22 8 5 9 50:42 29

8. Topolná 22 8 5 9 47:47 29

9. Bílovice 22 8 4 10 35:48 28

10. Ostr. Lhota 22 8 3 11 34:50 27

11. Vlčnov 22 7 3 12 45:55 24

12. Bánov 22 6 5 11 33:53 23

13. Polešovice 22 6 4 12 41:55 22

14. Horní Němčí 22 2 6 14 27:59 12

ZPRAVODAJOVÉ DENÍKU