Jakub Tománek, kapitán Vlčnova: „Je to spíš povinná výhra. Hosté přijeli v jedenácti lidech. My jsme ale nezačali moc dobře. Prvních dvacet minut bylo klidných, na trávníku se nic nedělo. Postupně času jsme ale začali hrát a v krátkém sledu dali dva góly, na které přihrál Činčala. Soupeř v první půli neměl ani jednu šanci. Po přestávce se ale Bílovice zlepšily a po našich chybách si vypracovaly dvě tutovky. Poprvé šel hostující hráč sám na brankáře, ale přestřelil, pak hosté selhali ještě jednou. Naopak my jsme v 72. minutě přidali třetí gól. Po centru Pešla se prosadil Fibichr, který nás svým druhým gólem definitivně uklidnil. Mohli jsme vyhrát ještě vyšším rozdílem, ale Fibichr nedal penaltu. Asi nám nechtěl kupovat piva do kabiny. Gólman mu střelu chytil.“

Branky: 29. a 72. Jan Fibichr, 36. Michal Mikulec. Rozhodčí: Šmejkal. Diváci: 60.

OSTROŽSKÁ NOVÁ VES – JAROŠOV 2:1 (1:0)

Aleš Boček, brankář Ostrožské Nové Vsi: „První poločas byl hodně vyrovnaný, ale spíš jsme měli víc šancí my. Jednou šel sám Kreisel, kterému na poslední chvíli ukopl míč obránce, podruhé šel sám Zálešák. Ten ale soupeřovu branku přestřelil. Vedoucí branky jsme se dočkali až ve 40. minutě, kdy se hlavou trefil Ťok. Branka nás ukolébala. Ve druhém poločase jsme úplně přestali hrát a hosté nás trochu zatlačili. Hráli jenom po šestnáctku, přesto v 72. minutě vyrovnali. Za nerozhodného stavu 1:1 jsme byli lepší my a zaslouženě jsme dali v 89. minutě gól, když krásně prošel Zálešák, který nám zařídil tři body. Asi jsme si zasloužily vyhrát, měli jsme víc šancí.“

Pavol Hyža, trenér Jarošova: „Byl to vyrovnaný zápas, kde soupeř opravdu potvrdil své kvality. Moc nás mrzí obdržená branka krátce před koncem.“

Branky: 40. Jaroslav Ťok, 89. Martin Zálešák - 72. Marek Omelka. Rozhodčí: Kubíček. Diváci: 98.

DRSLAVICE – HUŠTĚNOVICE 2:0 (0:0)

Přemysl Přecechtěl, trenér Drslavic: „Tohle nebyl v žádném případě fotbal. Byl to náš nejhorší zápas za poslední dvě sezony. Nedokázali jsme si pořádně přihrát. Možná v našem výkonu hrálo nějakou roli podcenění, ale spíš v tom byla nechuť běhat a bojovat. První půlku jsme odehráli bez zájmu, chuti a pořádné šance. Hosté toho taky moc neměli. Po přestávce jsme zahrozili Vystrčilem a Flasarem, Huštěnovice měly ve druhé půli taky jednu velkou příležitost. Góly nakonec padly až v závěru. Nejprve se po rychlém brejku prosadil Flasar, vzápětí se po dorážce prosadil Rezek. Spokojený jsem pouze se třemi body, s hrou nikoliv. Huštěnovice ale nehrály tak špatně, podle mě jejich postavení v tabulce neodpovídá. Jediné pořádné vzrušené přišlo až úplně na konci, kdy pro našeho Machálka, který se se soupeřem srazil hlavou, přijela sanitka.“

Branky: 89. Bronislav Flasar, 90. Jiří Rezek. Rozhodčí: Korolovych. Diváci: 70.

NEZDENICE – PRAKŠICE 3:2 (1:2)

Libor Kolínek, jednatel Nezdenic: „Prakšice byli od začátku utkání fotbalovější a zaslouženě vedli po půlhodině hry 2:0. Hosté měli další šance, při kterých nás podržel výborný brankář. Nás vrátil do zápasu Martin Kolínek. Ve druhé půli jsme pak výsledek bojovností otočili. Prakšice ale byly nebezpečnější a měly víc příležitostí ke skórování. Zase se ale potvrdilo, že někdy je dobře, když má trenér k dispozici pouze třináct hráčů. Hosté totiž měli na soupisce osmnáct fotbalistů a ve druhém poločase sestavu prostřídali. Do hry šlo pět náhradníků, což jim zřejmě nesvědčilo. Kdyby Prakšice hrály v plné sestavě, asi by u nás vyhrály. Po prostřídání a rozmělnění sestavy už nebyli hosté tak nebezpeční. Na druhé straně klobouk dolů, že dali šanci i klukům z lavičky. Každopádně nám to asi trochu pomohlo. Mladí kluci hráli velmi dobře. My jsme to však bojovností, důrazem zvládli. Jinak to byl klidný a férový zápas. Jsme rádi za tři body.“

Branky: 36. Martin Kolínek, 58. Oldřich Šašinka z penalty, 63. Jakub Vítek - 9. a 30. Jakub Dynka. Rozhodčí: Králíček. Diváci: 50.

ZÁHOROVICE – STRÁNÍ B 4:1 (1:0)

Miroslav Andrlík, trenér Záhorovic: „Konečně to z naší strany mělo hlavu a patu. Možná i tím, že se do sestavy vrátili někteří uzdravení hráči. Sestava byla konsolidovanější, než v předcházejících zápasech, ale zase se nám dva kluci zranili. S marodkou máme problémy, ale ostatní týmy řeší tytéž problémy. Strání bylo houževnatý a technický soupeř. První poločas byl vyrovnaný, hrálo se mezi šestnáctkami. Pro diváky to bylo velmi zajímavé utkání se spoustou šancí. My jsme proměnili jednu z nich, hosté žádnou. Ve druhé půli jsme předvedli nejlepší výkon v okresním přeboru. Každý hráč podal stoprocentní výkon. Hattrickem se blýskl útočník Varga. Dobře zahrála středová řada, ocenit musím i bezchybnou obranu. Hosté se branky dočkali až v poslední minutě, kdy proměnili pokutový kop a výsledek alespoň kosmeticky upravili.“

Branky: 16., 61. a 72. Marian Varga, 75. Jiří Jál - 90. Patrik Zderčík z penalty. Rozhodčí: Rochovanský. Diváci: 110.

POLEŠOVICE – BŘEZOVÁ 5:2 (4:1)

Radek Svoboda, trenér Polešovic: „Do sestavy se po téměř roce vrátil náš klíčový hráč, vysoký útočník Černoch. Vpředu dokázal vyhrát souboje, podržet a sklepnout balon. Pomohl nám rychlý gól, který dal právě Černoch ve čtvrté minutě. V první půli jsme byli efektivní, využili jsme hlavně slabšího hostujícího gólmana, který nepůsobil jistým dojmem. Tentokrát jsme hráli jednoduchý fotbal, posílali míče do vápna, odkud jsme dávali gól. Vždycky jsme využili zmatku. Jiný fotbal jsme nemohli hrát, Březová má totiž velmi dobrý tým, technické mužstvo. Výhra je zasloužená, tři body jsme získali díky enormnímu nasazení celého mančaftu.“

Branky: 4. a 25. Martin Černoch, 17. Tomáš Fantura, 33. Jiří Hasoň, 76. Miroslav Kala - 20. Josef Smítal, 46. Patrik Blažek. Rozhodčí: Bednář. Diváci: 120.

KNĚŽPOLE – TOPOLNÁ 1:1 (0:0)

Filip Hančík, trenér Kněžpole: „Abych byl upřímný, remíza je spravedlivá. Byl to vyrovnaný zápas. V prvním poločase jsme měli o něco navrch a vytvořili jsme si dvě šance, navíc Hruboš nedal pokutový kop. Hosté ve druhé půli převzali inciativu. Byl lepší, vypracovali si dvě příležitosti. Při jedné nás podržel brankář, druhá už skončila mimo. My jsme pak po závaru inkasovali branku. Za nepříznivého stavu jsme ve snaze o vyrovnání sestavu prostřídali. Výsledkem bylo vyrovnání po druhé penaltě, kterou rozhodčí nařídil po úmyslné ruce na brankové čáře, po které byl hostující hráč vyloučen. Moc nás mrzí incident, ke kterému došlo v závěru utkání, kdy náš hráč ve snaze za každou cenu přerušit hru, hrubě fauloval hostujícího hráče. Opravdu toho zákroku litujeme. Nejsme zákeřné mužstvo. Všichni doufáme, že to nebude nic vážného a že se brzy vrátí na trávník.“

Roman Leitner, trenér Topolné: „Pro nás je určitě ztráta. První poločas to byla z obou stran tragédie. My ani domácí jsme si nic nevypracovali. Byl to spíš boj mezi šestnáctkami, moc šancí nebylo. Domácí mohli jít do vedení ve 40. minutě, ale penaltu neproměnili, když to kopl vedle. My jsme se prosadili až čtvrt hodiny před koncem Hoferek. V tu chvíli jsme si říkali, že už to zvládneme. Bohužel jsme v závěru udělali hloupou chybu a Válek v nouzi chytil míč rukou na brankové čáře. Domácí kopali druhou penaltu, kterou tentokrát proměnili. Z naší strany to byl zkažený zápas, v Kněžpoli jsme odevzdali dva body. Příště se s tím musíme poprat líp. Teď nás čekají dva těžké zápasy s týmy z popředí tabulky, proti kterým se to bude lámat.“

Branky: 85. Radim Palčík z penalty - 74. Jaroslav Hoferek. Rozhodčí: Kubíček. Červená karta: 85. Adam Válek (Topolná). Diváci: 136.

1. Vlčnov 8 8 0 0 24:5 24

2. O. N. Ves 8 7 0 1 28:13 21

3. Topolná 8 6 1 1 30:7 19

4. Drslavice 8 6 0 2 17:8 18

5. Prakšice 8 5 0 3 26:18 15

6. Jarošov 8 4 1 3 26:12 13

7. Nezdenice 8 4 0 4 16:26 12

8. Březová 8 3 1 4 18:15 10

9. Strání B 8 2 2 4 17:16 8

10. Polešovice 8 2 0 6 14:28 6

11. Záhorovice 8 2 0 6 13:27 6

12. Kněžpole 7 0 4 3 10:21 4

13. Bílovice 8 1 1 6 9:32 4

14. Huštěnovice 7 0 0 7 5:25 0