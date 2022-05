Vladimír Polák, trenér Prakšic-Pašovic: „Na začátku zápasu jsme udělali v obraně dvě hrubé chyby a v sedmé minutě to bylo 0:2. I za tohoto stavu se kluci zvedli a bojovali. Ještě do poločasu stačili výsledek otočit na 3:2. Bohužel jsme zase zaspali start do druhého půle. Nakonec nás porazil Jan Sedlář, který nám dal tři branky. My jsme na tutové šance určitě vyhráli, bohužel jsme další pět nebo šest velkých příležitostí zahodili. Alespoň o bod nás na konci připravila zbytečná penalta. Soupeři jsme vítězství vlastními chybami darovali. Situaci v boji o první místo si komplikujeme sami. Pohodlný náskok se ztenčil na tři body, ještě to bude těžké. Jaro nás nezastihlo v optimální formě. Zatímco za celý podzim jsme dostali sedm branek, na jaře jsme již inkasovali dvacet gólů. Něco je špatně. Alespoň mě těší, že se po roce a půl vrátil do týmu Adam Novák, který má po operaci kolena a pomůže vyztužit naši obranu.“

Martin Hrňa, trenér Bílovic: „Soupeře jsme zaskočili dvěma rychlými brankami Lukašíka. Domácí pak pevně převzali otěže zápasu a ukázali, proč jsou v tabulce první. My jsme hráli s velkým respektem. Domácí byli dynamičtější. My jsme nebyli úplně špatní, ale soupeř všechny nakopávané balony ze vzduchu posbíral. Do druhé půle jsme vstoupili rychlým gólem. Pak jsme po chybě obránců, kteří se srazili, hned inkasovali branku na 4:3. Zbytek zápasu jsme ale uválčili. Pomohli nám kluci ze střídačky Žůrek s Hanákem. Prvně jmenovaný poslal do brejku Sedláře, který se nemýlil. Také Hanák na trávníku dobrou práci. Celkově jsme ale podali poctivý týmový výkon. Prakšice asi byly fotbalovějším mužstvem, herně byly lepší, ale my jsme ukázali srdce a těžký zápas jsme zvládli. Tímto jsme se přiblížili záchraně.“

Branky: 37. a 51. Radim Sukup, 21. Jonáš Kočica, 33. Pavel Šůstek - 46., 65. a 87. z penalty Jan Sedlář, 5. a 7. Erik Lukašík. Rozhodčí: Rochovanský. Diváci: 95.

NEDAKONICE – JAROŠOV 1:1 (0:1)

Michal Lukůvka, trenér Nedakonic: „Konečná remíza je spravedlivá. Soupeř z Jarošova byl v prvním poločase lepší a zaslouženě se ujal vedení. Hosté si do přestávky vypracovali další dvě nebo tři šance, jednou nastřelili tyčku. Ve druhé půli se však obraz hry úplně změnil. Po změně stran jsme byli lepší a v 67. minutě se nám podařilo vyrovnat. Měli jsme další šance na strhnutí vítězství, ale remíza je spravedlivá. Pro diváky to byl výborný zápas. Kdyby skončil 3:3, nikdo by se nedivil. Oba týmy útočily, vypracovaly si dost šancí. Nás na rozdíl od pátečního pohárového utkání bylo jenom dvanáct, pět hráčů z Jalubí chybělo. V závěru jeden hostující hráč dostal druhou žlutou kartu a byl vyloučen. My jsme se snažili strhnout výhru na svoji stranu, měli tam jednu loženku, ale netrefili jsme bránu. Jarošov hrál velice dobře.“

Miroslav Trávník, trenér Jarošova: „V prvním poločase jsme neměli více ze hry, ale vypracovali jsme se více gólových příležitostí. Do přestávky jsme klidně mohli dát tři nebo čtyři branky. Dali jsme jenom jeden. Nedakonice byly herně lepší na balonu, ale takové možnosti ke skórování si nevypracovaly. Ve druhé půli jsme neměli střed hřiště, nedařilo se nám kombinovat. Nedakonice byly nabuzenější, šly za vyrovnáním. My jsme si mysleli, že to již nějak ukopeme, nakonec jsme mohli i prohrát, když jsme dostali červenou kartu. Bod je ale zasloužený.“

Branky: 67. Jan Hyrák - 3. Martin Jančík. Rozhodčí: Řihák. Červená karta: 90. Tomáš Szabó (Jarošov). Diváci: 68.

NEZDENICE – KNĚŽPOLE 2:0 (2:0), PŘEDČASNĚ UKONČENO

Jiří Vystrčil, trenér Nezdenic: „Hosté nastoupili pouze v sedmi lidech. My jsme dali do páté minuty dvě branky. Soupeř pak zahrával odkop, při kterém se jeden z jeho hráčů zranil. Jelikož se v šesti hrát nemůže, musel sudí zápas ukončit. Nikdy jsem to nezažil, viděl jsem to poprvé. Opravdu nevím, co si o tom mám myslet. Samozřejmě se to stát může, ale klidně nám mohli zavolat, nějak bychom se domluvili. O problémech Kněžpole jsme vůbec nevěděli. Je to sice jejich problém, ale na jaře ještě neprohrálo jediný zápas. Mohli jsme si zahrát dobrý fotbal, nakonec to nedopadlo.“

Filip Hančík, náhradní brankář Kněžpole: „Už na začátku týdne jsme věděli, že nás bude málo. Bohužel jsme to správně nevykomunikovali se soupeřem, nespojili jsme se správnými cestami, takže o odložení utkání jsme se se soupeřem vůbec nebavili. Do Nezdenic jsme odjeli v sedmi hráčích s tím, že to nějak odehrajeme. Nechtěli jsme udělat ostudu a prohrát kontumačně, abychom byli popotahovaní po disciplinárkách a museli platit pokuty. Bohužel ani těch sedm hráčů nebylo stoprocentně připravených. Tomáš Večeřa si při odkopu poranil koleno a rozhodčí musel zápas ukončit. Bohužel minulý týden se nám zranili tři kluci, celkem nám v Nezdenicích chybělo devět hráčů. Prostě se to tak sešlo. Nemáme ani dorostence, kterými bychom si mohli vypomoct. Kádr není nafukovací, nedá se doplnit.“

Branky: 2. a 5. Michael Pavlis. Rozhodčí: Obdržálek. Diváci: 50.

I. B třída sk. C: souboj nejhorších skončil smírně, gólman Jiskry nedal penaltu

STRÁNÍ B – ZÁHOROVICE 7:1 (2:1)

Pavel Bruštík, trenér Strání B: „První poločas byl ještě celkem vyrovnaný. Hosté bojovali jako lvi, šli do toho naplno. Jelikož ale neměli nikoho na střídání, ve druhé půli fyzicky odešli, čehož jsme využili k navýšení náskoku. Druhá půle už byla zcela v naší režii. Tři góly dal Petr Gago, který mi volal, zda by si nemohl jít za na nás zahrál. Zvládli bychom to však i bez něho.“

Miroslav Andrlík, trenér Záhorovic: „Kluci dokud mohli, bojovali. První půle byla z naší strany dobrá, bohužel jsme neměli nikoho na střídání, takže nám po změně stran došly síly a nakonec jsme vysoko prohráli. Strání má velice dobrý tým.“

Branky: 6., 75. a 90. Petr Gago, 9. Dominik Frühauf, 25. Jan Gabriš, 60. Peter Miklovič, 87. Dušan Skočovský - 21. Tomáš Kročil. Rozhodčí: Rychlík. Diváci: 57.

HUŠTĚNOVICE – BŘEZOVÁ 0:0

Petr Malenovský, předseda Huštěnovic: „Spravedlivá remíza. K vidění nebylo ani moc šancí. Za nás šel dvakrát sám na brankáře útočník Střítecký, v závěru mohl zápas rozhodnut hostující kanonýr Pomajbík, kterého vychytal gólman Mačuda. Ten si pak poradil i s trestným kopem k tyči. Utkání se tak mohlo zlomit na obě strany, oba týmy si ale bod za poctivý výkon zasloužily. Nerozhodný výsledek nám ale moc do karet nehraje.“

Dominik Janků, kapitán Březové: „Remíza je spravedlivá. Byl to hlavně boj mezi šestnáctkami. Bylo to o jedné vyložené šanci na každé straně. Za nás v závěru neuspěl kanonýr Pomajbík, který se na jaře velice trápí. Huštěnovice ale patří mezi důraznější mančafty, takže jsme to měli těžké.“

Rozhodčí: Fišera. Diváci: 88.

I.A třída sk. B: Dolní Němčí zdolalo Těšnovice, poprvé na jaře vyhrál

BABICE – SLOVÁCKO C 5:1 (2:0)

Tomáš Stýskal, trenér Babic: „Výsledek je hezký, ale byl to vyrovnaný zápas. Soupeř ze začátku nedal nějaké šance, my jsme byli efektivní a dvěma krásnými střelami do šibenice jsme se ujali vedení 2:0. Ve druhém poločase soupeř otevřel hru, což nám svědčilo. Z brejků jsme je trestali. Celkově jsme byli efektivnější. Jsem rád, že jsme po čtyřech zápasech konečně vyhráli.“

Ladislav Pochylý, trenér Slovácka C: „Zápas a celkově náš výkon poznamenaly narozeniny Fermina Sáncheze. Mládenci měli trošku divoký víkend. (úsměv) V úvodu jsme si vypracovali několik příležitostí ale gól jsme nedali a pak jsme ze dvou střel inkasovali. Babice branky nakoply, my jsme pak museli otevřít hru, což soupeři svědčilo. Chyběli nám Balaštík a Šišák, což bylo poznat. Škoda, že jsme v prvních patnácti minutách neproměnili alespoň jednu ze tří vyložených šancí. Hrálo by se nám daleko lépe.“

Branky: 43. a 49. Aleš Horsák, 29. Tomáš Hořínka,57. Vít Ides, 79. Petr Gabriel - 68. Fermin Sánchez. Rozhodčí: Bednář. Diváci: 120.

BŘEZOLUPY – HAVŘICE 1:4 (1:3)

František Kukla, trenér Březolup: „V Březolupech se hrál svižný a zajímavý zápas. Zatímco hosté své šance v prvním poločase proměnili, domácím se podařilo snížit na 1:3 až z poslední střely na branku. Ve druhém poločase se Březolupy pokoušely o snížení rozdílu, ale přes několik šancí se to nepodařilo a hosté v osmdesáté minutě zvýšili na 4:1 a tím bylo rozhodnuto.“

Pavel Slavíček, trenér Havřic: „Výsledek odpovídá. Domácí měli navrch jenom na začátku druhého poločasu asi patnáct minut, ale druhou branku nedali. Březolupy snížily na konci prvního poločasu. Jinak jsme byli herně lepší. Soupeř si v první půli vypracoval jednu pořádnou šanci, kterou nedal. My jsme zase museli střídat Tomáše Rachůnka, který si obnovil zranění. I tak stihl proměnil penaltu nařízenou za faul na Baniu. Pro zranění jsme musel střídat i Buráně a Janíčka, takže do hry musel i synovec, který mu dělá vedoucího mužstva. S výhrou jsme spokojení, teď musíme konečně zabrat i doma.“

Branky: 45. Pavel Hubáček - 31. a 36. Lukáš Oharek, 8. Tomáš Rachůnek z penalty, 79. Lukáš Maršálek. Rozhodčí: Mahdal. Diváci: 65.