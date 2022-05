Radim Palčík, trenér Kněžpole: „Pro nás to byl dobrý zápas. Na začátku to však nevypadalo vůbec dobře, protože soupeř klidně mohl vést 3:0 a v té chvíli by byo po zápase. Ale nedal tutové šance a my jsme se pak zvedli. Po dvou hrubých chybách jsme ale prohrávali a museli dotahovat. Naštěstí Řezníček ještě do přestávky snížil. Prakšice měly i prvních deset minut druhé půle tlak, ale naštěstí nám neodskočili. My jsme brzy srovnali hru a mohli vyrovnat i skóre, ale Valenta penaltu neproměnil, když překopl hostující branku. Pak jsme měli další tutovky, ale Mário Belák neuspěl. Skóre jsme vyrovnali až Jančíkem, který se hlavou trefil ze standardky. Pět minut před koncem pak tečoval míč před gólmanem Šopík a vedli jsme, Hosté nás na konci střetnutí dlouhými nákopy zatlačili, ale náskok už jsme nepustili. Z výhry máme velkou radost, protože Prakšice mají velkou kvalitu, v sestavě samé mladé, běhavé a důrazné kluky. Nám ke třem bodům pomohlo i štěstí. Nám chyběli Dominik Hančík a David Flíbor, ani Robert Šopík nebyl úplně fit, ale nakonec jsem jej tam dal a on zápas rozhodl.“

Vladimír Polák, trenér Prakšic-Pašovic: „Samozřejmě jsme zklamaní. Vstup do zápasu nám vyšel, ve dvacáté minutě jsme po brankách Kočici vedli 2:0. Hořínek se pak ocitl sám před gólmanem. Kdyby dal gól, zápas se odvíjel jinak, my jsme ale gólem posadili soupeře na koně a až do konce utkání jsme je z něj už nesesadili. Domácí za stavu 1:2 vycítili šanci, chytili se a hra už potom byla vyrovnaná. I přesto Kočica trefil dvakrát tyčku a jednou břevno. Měli jsme i smůlu, ale zase domácí zahodili penaltu a za vítězstvím šli ve druhé půli víc než my. Nám chyběla větší energie, drajv. Domácí měli vzadu starší hráče a jelikož máme vpředu rychlíky, čekal jsem, že s tím poradí lépe. Vyrovnávacímu gólu na 2:2 podle nás předcházel faul na gólmana, všechny branky jsme dostali ze standardek. Je škoda, že jsme neudrželi nástup a sami soupeře posadili na koně. Sice máme pořád náskok, ale je potřeba vzít zodpovědnost a dohrávat zápasy s větší vůlí po vítězství. V Kněžpoli nám chybělo pět hráčů, ale i bez nich jsme to měli zvládnout lépe.“

Branky: 22. Marek Řezníček, 71. Filip Jančík, 88. Robert Šopík - 13. a 19. Jonáš Kočica. Rozhodčí: Moravanský. Diváci: 90.

STRÁNÍ B – NEZDENICE 1:3 (1:1)

Pavel Bruštík, trenér Strání B: „Jsem naštvaný, že jsme neuhráli alespoň bod, protože kluci si jej za výkon a nasazení zasloužili. Pro diváky to byl skvělý zápas, kluci hráli opravdu dobře. Nezdenice ale byly produktivnější, daly nám tři branky a se štěstím zvítězily. Jinak to byl vyrovnaný duel.“

Jiří Vystrčil, trenér Nezdenic: „Vyšel nám vstup do utkání, když jsme hned ve třetí minutě dali vedoucí gól. Domácí ale poměrně brzy srovnali a v poli byli lepší, fotbalovější, další branky ale do přestávky již nepadli. Strání si i ve druhém poločase vypracovalo nějaké šance, ale gól nedalo. My jsme pozorně bránili a spoléhali hlavně na rychlé brejky. Dva z nich se nám povedlo přesně zakončit. Nejprve se po centru z pravé strany prosadil Kolínek a pak se krásně trefil Pavlis. Za výhru jsme velice rádi, domácí naopak budou zklamaní, protože zápasu by více slušela remíza. Byli jsme produktivnější a šťastnější.“

Branky: 16. Martin Zetka - 3. a 76. Marek Kolínek, 82. Michael Pavlis. Rozhodčí: Martinák. Diváci: 167.

BÍLOVICE – HUŠTĚNOVICE 2:2 (0:0)

Martin Hrňa, trenér Bílovic: „V prvním poločase jsme měli pološance, ale žádnou nedali. Soupeř si žádnou loženou tutovku nevypracoval. Jinak to byl hodně bojovný a často přerušovaný fotbal. Soupeř byl po změně stran malinko lepší na míči, my jsme hodně faulovali. Po našem nedůrazu jsme hned po přestávce inkasovali gól na 0:1, ale po obdržené brance jsme výrazně zvýšili aktivitu a zaslouženě otočili výsledek na 2:1. V závěru Huštěnovice vyrovnaly gólem z penalty, které se podle nás neměla kopat, protože pokutovému kopu nařízeném za ruku předcházel evidentní faul na našeho obránce, jenž dostal loktem do tváře a zůstal ležet na zemi. Sudí to nechal být, hra pokračovala a následně domácí nastřelili ruku našeho hráče. Brankář sice pokutový kop zneškodnil, ale z dorážky už se soupeř nemýlil. Byl to vyhecovaný zápas se spoustou faulů, přerušení a emocí. Cítíme, že jsme měli brát tři body. Máme jeden, dva nám utekli.“

Petr Malenovský, předseda Huštěnovic: „Bylo to strašně bojovné a vyrovnané utkání, remíza je pro oba týmy zasloužená.“

Branky: 63. a 66. Jan Sedlář - 48. Marek Střítecký, 83. Lukáš Ošívka z penalty. Rozhodčí: Rochovanský. Diváci: 105.

SLOVÁCKO C – BŘEZOLUPY 5:1 (4:0)

Ladislav Pochylý, trenér Slovácka C: „Výsledek odpovídá dění na hřiště. Hosté byli špatní, směrem dopředu bezzubí, chvílemi mi jich bylo až líto. Byla to hra kočky s myší. Klidně jsme mohli dát i více branek, šancí jsme měli dost. Potěšil mě Sánchez, který dal tři góly. Je to už takový trenér, který se stará o chod mužstva.“

František Kukla, trenér Březolup: „Domácí v první půli jednoznačně přehráli hosty a vstřelili čtyři branky. Ve druhé půli se hra uklidnila a vyrovnala a hostům se podařilo vstřelit alespoň čestný gól. Jednoznačná a zasloužená výhra Slovácka.“

Branky: 22., 29. a 37. Fermin Sánchez, 12. Radim Vagdal, 63. Jakub Tvrdoň - 70. Erik Semela. Rozhodčí: Řihák. Diváci: 100.

HAVŘICE – NEDAKONICE 1:4 (1:3)

Pavel Slavíček, trenér Havřic: „Zápas rozhodlo úvodních sedmnáct minut, ve kterých jsme inkasovali tři branky. Začátek byl z naší strany fakt špatných. Hlavami jsme byli ještě jinde. První gól jsme obdrželi hned po rozehrávce, další branky přišly hned po tom. My jsme pak snížili výsledkem kapitáne Tomášem Rachůnkem, který se ale zase zranil o poločase musel střídat. Bez něj jsme to měli těžké, ale po přestávce jsme se přesto zvedli, vyrovnali hru. Bohužel jsme nedávali branky. Zápas jsme mohli zdramatizovat, ake Lukáš Maršálek hrubou chybu brankáře nepotrestal a mířil vedle. Nedakonice už spíše kontrolovaly hru, v závěru pojistily své vedení. Chyběli nám Baniovi a Moštěk. Jsme zklamaní z výsledku.“

Michal Lukůvka, trenér Nedakonic: „V sedmnácté minutě jsme vedli 3:0. Povedl se nám vstup do zápasu, kdy jsme skoro z rozehrávky dali úvodní branku. Postupně jsme vedení navýšili na 3:0. Domácí hrozili hlavně Rachůnky. Inkasovali jsme po dlouhém nákopu a prodlouženém balonu, kdy to právě Tomáš Rachůnek krásně napálil do sítě a snížil na 3:1. Havřice se tím pádem dostaly zpátky do hry, která se vyrovnala. Do konce poločasu už ale moc šancí nebylo. Ve druhém poločase jsme hráli ze zajištěné obrany na brejky. Chtěli jsme přidat čtvrtý gól, abychom zápas definitivně zlomili na svoji stranu. Soupeř si ale vypracoval dvě nebo tři tutovky, mohl zápas zdramatizovat. My jsme měli několik přečíslení, chodili čtyři na dva, pět na tři čtyři na jedna, ale žádnou akci jsme nedotáhli. Pojistku jsme až přidali v závěru. Jsem rád, že jsme se výhrou naladili na semifinále okresního poháru, která nás v pátek čeká s Jalubím.“

Branky: 22. Tomáš Rachůnek – 1., 15. a 89. Roman Sedlařík, 17. Jan Hyrák. Rozhodčí: Hodulík. Diváci: 118.

BŘEZOVÁ – BABICE 4:0 (2:0)

Dominik Janků, kapitán Březové: „Výsledek neodpovídá dění na hřišti. Průběh byl vyrovnanější než napovídá výsledek. My jsme ale měli větší vůli a hlad po vítězství. Soupeře jsme až na nějaké střely z dálky k vážnějšímu ohrožené branky nepustili. Byla to spíš bitva o střed hřiště. My jsme byli nebezpečnější, produktivnější. Nejprve se po standardce trefil Habánik, pak se po individuální akci prosadil Trúnek. Jinak jsme tam měli ještě pár nedotažených akcí, které skončily na docela dobře chytajícím hostujícím brankáři. Babice to nevzdaly a po přestávce hrály více dopředu. Hrály ale jenom po vápno, vyložené šance neměly. My jsme po individuálních průnicích přidali další dvě branky a vyhráli 4:0. Jsme rádi, že jsme to takto zvládli, protože všichni věděli, o co hraje. Nastoupili jsme v nejsilnějším možném složení.“

Milan Válek, záložník Babic: „Na katastrofálním terénu, který více vyhovoval domácí, jsme dostali první gól v patnáct minutě ze standardky. Domácí se uklidnili. My jsme v prvním poločase nehráli vůbec dobře a nedostávali se do žádných šancí. Oboustranně se jenom nakopávaly balony dopředu. Pro diváky to byl neatraktivní fotbal. My jsme se kombinační hrou na těžkém terénu moc neprosazovali, od nás to bylo fakt špatné a do přestávky jsme dostali ještě druhý gól. Do druhého poločasu jsme ale vstoupili poměrně dobře. Snažili jsme se hrát a byli lepší, ale bohužel jenom po šestnáctku. Za celý zápas jsme si nevytvořili vyloženou šanci. Bylo to o kontaktním gólu. Jelikož jsme jej nedali, soupeř nás potom z brejku potrestal a bylo po zápase. Na konci jsme dostali ještě jeden gól. Z naší strany to nebylo povedené utkání. Prohospodařili jsme hlavně první poločas. Na góly se nadřeme, navíc laciné dostáváme. Výsledek 4:0 neodpovídá tomu, co na hřišti bylo. Musíme ale přidat. Chyběl nám trenér Stýskal, jinak jsme postrádali jenom dva hráče. Soupeř ani terén nám nesedli.“

Branky: 15. a 89. Peter Habánik, 41. a 73. Patrik Trúnek. Rozhodčí: Fridrich. Diváci: 89.

ZÁHOROVICE – JAROŠOV 0:9 (0:5)

Miroslav Andrlík, trenér Záhorovic: „Na soupeře jsme absolutně neměli. Jarošov svoji převahu využil pěti brankami již do přestávky, my jsme nedokázali vzdorovat. Porážka je krutá, ale aspoň jsme unikli desítce."

Marek Omelka, kapitán Jarošova: „Rozhodnuto bylo již o poločase, který jsme ovládli 5:0. V koncovce se nám ale moc nedařilo, všechny góly byly takové haluzácké. Měli jsme i hodně štěstí. Po přestávce už trenér protočil sestavu, aby si zahráli všichni kluci. I tak byl mezi týmy vidět obrovský rozdíl. Domácí odpadli, my jsme naopak hráli s klidem a měli větší jistotu v koncovce. Záhorovice zahrozily až ke konci. Měly tam dvě střely na bránu z přímého kopu a nějaký útok, ale nezakončily přesně. Zápasu jsme se báli, protože s týmy ze spodu tabulky míváme většinou problémy, ale tentokrát nám to vyšlo. Chtěli jsme jim dát desítku, ale nedopadlo to. Jančík dal čtyři góly, určitě jej to bude něco stát, ale dráž to vyjde Vojtu Roubínka, který dal první gól za pět let a ještě levou nohou. (smích). Chyběl nám Pavlas, který byl sice na lavičce, ale za rozhodnutého stavu se šel převléct. Nebylo potřeba, aby hrál.

Branky: 15., 43., 53. a 74. Martin Jančík, 29., 36. a 52. Marek Stojaspal, 2. Martin Omelka, 70. Vojtěch Roubínek. Rozhodčí: Korolovych. Diváci: 111.