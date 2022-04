Vladimír Polák, trenér Prakšic-Pašovic: „Po první porážce v sezoně jsme velmi zklamaní. Třikrát jsme v zápase vedli a třikrát si nechali dát laciný gól, k tomu v závěru inkasovali čtvrtou branku z penalty. Štve mě, že jsme branky soupeři darovali. Na druhé straně hosté bojovali, za těmi góly si šli. V utkání byly pasáže, kde jsme Huštěnovice přehrávali, ale kdy měli navrch i ony. Klíčové bylo, že jsme soupeři neodskočili na rozdíl dvou branek. V té chvíli by asi bylo po zápase. Bohužel se nám to ani jednou nepovedlo. Huštěnovice to zvládly, i když šly po hodině hry do desíti. Po penaltě jsme už hráli vabank, z naší strany to byla jenom křeč. Budeme muset začít makat a zabrat, abychom se zase nastartovali. Na jaře už jsme dvakrát ztratili, což není dobré. Pořád postrádáme útočníka Kočicu.“

Petr Malenovský, předseda Huštěnovic: „Z naší strany velká spokojenost. Utkání bylo celkem vyrovnané, nakonec vyhrál asi ten šťastnější. Prakšice samozřejmě mají výborný mančaft, ani my jsme ale nehráli špatně. Za oplácení po odpískání jsme šli sice do deseti, ale i tak jsme to zvládli. Rozhodla penalta nařízená za faul na Marka Stříteckého, který pronikal do šestnáctky a domácí hráč jej zezadu. Jinak jsme byli skoro kompletní. Přišla sice dvě omluvenky, ale v současné době máme kádr tak široký a kvalitní, že jsme věděli, že jsme schopní uhrát slušný výsledek i v Prakšicích, což se povedlo. Opravdu jsme na tom nyní dobře.“

Branky: 51. a 59. Radim Sukup, 6. Jakub Vráblík - 52. a 77. z penalty Lukáš Grebeň, 46. Lukáš Ošívka, 70. Marek Střítecký. Rozhodčí: Martinák. Červená karta: 67. Bruštík (Huštěnovice). Diváci: 70.

KNĚŽPOLE – NEDAKONICE 3:0 (2:0)

Radim Palčík, trenér Kněžpole: „Vyšel nám začátek. Brzy jsme dali vedoucí gól, hodně nám pomohlo vyloučení hostujícího brankáře hned v deváté minutě. Náš útočník Dominik Hančík šel sám a před šestnáctkou se mu postavil do cesty nedakonický gólman. Bylo to asi správné rozhodnutí rozhodčího, který vytáhl červenou kartu. Z trestného kopu jsme sice branku nedali, ale Flíbor ještě do přestávky zvýšil na 2:0. Jednoduché to ale nebylo. Nedakonice mají dobré mužstvo, i v deseti hrály slušný fotbal. Šance byly na obou stranách. Rozhodnuto bylo až po našem třetím gólu. Za nás poprvé nastoupil Víťa Valenta, což je pro nás ohromná posila. Trošku jej tahal sval, ale nakonec vydržel na trávníku do sedmdesáté minuty. Až na dva hráče jsme byli kompletní. Musím ocenit práci Filipa Hančíka v managementu klubu, který kromě Valenty dotáhl další dva kluky. Roman Šimík i Filip Jančík nám taky hodně pomáhají.“

Michal Lukůvka, trenér Nedakonic: „Zaspali jsme začátek zápasu. Dostali jsme rychle gól. Sice se nám pak podařilo nastřelit z dobré šance tyčku, ale vzápětí přišla situace, které zápas hodně ovlivnila. Náš brankář vyběhl z vápna a fauloval prtihráče. Já jsem si prvně myslel, že dostal jenom žlutou kartu, nevšiml jsem, že jej sudí vyloučil. Jelikož jsme neměli druhého gólmana, šel do branky Dominik Madzia. V dorostu chytával, i tentokrát to zvládl výborně. Přesto jsme ještě do přestávky dostali gól na 2:0. V první půli jsme taky měli nějakou šanci. O přestávce jsme zkusili změnit rozestavení, nějaké věci. Druhá půle byla vyrovnaná. Dvacet minut se hrálo mezi šestnáctkami. Potom jsme ale z první vážnější situace inkasovali gól na 3:0 a po prostřídání se to nějak dohrálo, i když místy to bylo docela divoké.“

Branky: 2. a 33. David Flíbor, 67. Dominik Hančík. Rozhodčí: Rochovanský. Červená karta: 9. Hasník (Nedakonice). Diváci: 35.

NEZDENICE – BABICE 1:3 (1:1)

Jiří Vystrčil, trenér Nezdenic: „Neproměňovali jsme šance, což utkání rozhodlo. Porážka nás mrzí, cítíme, že minimálně na remízu jsme doma. Soupeř hrál ale chytře, spoléhal hlavně na brejky. My jsme šli brzy do vedení, když se po centru Kociňáka z levé strany prosadil Koželuha. Soupeř ale rychle vyrovnal. Ve druhém poločase Babice udeřily po brejku. Bylo to v době, kdy jsme hosty zmáčkli. Pak už jsme otevřeli hru a v poslední minutě inkasovali třetí branku. Krátce předtím měl ale vyloženou šanci Martin Kolínek, který po rohovém kopu napálil odražený balon z malého vápna nad. Přitom stačilo jenom trefit branku …Dvakrát šel sám na brankáře Pavlis, měli jsme i další možnosti, bohužel jsme vždycky trefili hostujícího gólmana.“

Tomáš Stýskal, trenér Babic: „Jsme spokojení. Domácí spoléhali na dlouhé balony a agresivitu. Jenom kopali míče do vápna a šli si za tím. Musím ale uznat, že měli několik vyložených šancí. My jsme ale byli fotbalovější, snažili jsme si přihrát balon a kombinovat. Sice jsme prohrávali, ale poměrně brzy výsledek srovnali a ve druhé půli dokonce otočili. Nezdenice pak srovnali, ale rozhodčí branku na 2:2 kvůli ofsajdu neuznal. Domácí měli minutu před koncem megatutovku, když jeden jejich hráč z malého vápna přestřelil. My jsme pak v nastaveném čase přidali třetí gól a zápas definitivně rozhodli.“

Branky: 12. Jindřich Koželuha - 26. Tomáš Hořínka, 65. Martin Hudec, 92. Roman Bilavčík. Rozhodčí: Korolovych. Diváci: 32.

BŘEZOVÁ – HAVŘICE 3:2 (0:1)

Josef Janků, sekretář Březové: „Zápas rozhodla fyzická kondice. Na klucích bylo vidět, že tři měsíce poctivě trénují v patnácti lidech, kdežto Havřice ve druhém poločase začaly odpadat, chyběla jim kondici. Hosté spoléhali hlavně na útočníka Tomáše Rachůnka, což byl jejich nejlepší hráč. Kromě branek si vytvořili ještě nějaké další šance, ale v našem týmu se zase zadařilo Pomajbíkovi. Obrat ale nastartoval Čaňo parádní ranou z trestného kopu přes zeď do šibenice. Byl to krásný ligový gól. Pomajbík pak předvedl něco podobného co Havlík ze Slovácka v sobotním zápase s Olomoucí. V rohu šestnáctky se otočil a mířil taky skoro do šibenice. V závěru se k nám přiklonilo i štěstí, ale aktivní hrou jsme mu šli naproti. Havřice v prvním poločase vytěžily z mimina maximum. Ve druhé půli daly po nedorozumění v naší obraně na 2:0, když se po centru zprava prosadil neprokrytý hráč hlavou. Chápu, že jsou hosté zklamaní, vedli a měli minimálně na bod, ale jsme to poctivou prací i se štěstím zvládli.“

Pavel Slavíček, trenér Havřic: „Zápas byl vyrovnaný. Oba týmy měly nějaké šance. My jsme vedli 2:0 a ještě nám rozhodčí po teči a ofsajdu, který se řešil asi tři minuty, neuznal třetí branku. Jinak jsme klidně už po první půli mohli vést 2:0. Druhou branku jsme ale přidali hned po změně stran. Bohužel jsme o přestávce museli vystřídat beka Maršálka, který nám držel celou obranu, a sestavu museli přeházet. Březová snížila z trestného kopu na 2:1. Domácí ožili, chvilku měli tlak a po dlouhém autu srovnali na 2:2, když Pomajbík odražený balon napálil do sítě. Pak stejný hráč dostal hezkou přihrávku a z voleje se krásně trefil skoro do šibenice. Myslím, že jsme alespoň na bod měli. Vyrovnat mohl Rachůnek, který šel sám na brankáře, ale minul.“

Branky: 66. a 88. David Pomajbík, 59. Pavel Čaňo - 39. Jan Bania, 47. Tomáš Hostýnek. Rozhodčí: Bednář. Diváci: 46.

BÍLOVICE – JAROŠOV 0:2 (0:0)

Martin Hrňa, trenér Bílovic: „V prvním poločase jsme měli smůlu. Za úvodních pětatřicet minut jsme si vypracovali snad sedm šancí, z toho tři jasně ložené, bohužel jsme nebyli schopní se gólově prosadit. Dvě tutovky zazdili Lukašík se Sedlářem, jednou selhal Zlámal. Soupeř od 35. minuty začal hrát a my jsme se trošku sesypali. Ve druhém poločase Jarošov ukázal produktivitu, dvakrát nám utekl a nebylo co řešit. Bohužel soupeř zvládl zápas lépe. Za mě byli jednoznačně lepší, někteří naši kluci mají jiný názor, každopádně byl produktivnější Za druhý poločas musím vyzdvihnout výkon brankáře Poláška. Nebýt jeho, tak jsme dostali sedm branek. Opravdu nás po změně stran neuvěřitelně podržel. Jarošov si po přestávce vypracoval snad sedm tutových šancí, proměnil jenom dvě. Porážka z derby nás mrzí. Musíme se však oklepat a jít dál. Jinak to bylo spíš bojovné utkání s řadou faulů. Klasické derby. Já nejsem spokojený s výkonem některých hráčů ve druhém poločase. Nebylo to úplně podle mých představ. Kluci umí zahrát rozhodně lépe.“

Miroslav Trávník, trenér Jarošova: „Bylo to klasické derby, vyhecovaný zápas, ve kterých bylo i několik ostřejších zákroků. Bílovice byly v první půli lepší a kdyby vedly během dvaceti minut vedly 2:0, nikdo by se nedivil. Domácí tam měli tři nebo čtyři křížné střely. Pokud by zapadly do sítě, těžko bychom výsledek otáčeli. Postupem času jsme ale hru vyrovnali a ke konci poločasu jsme zahodili dvě tutovky. Soupeř ve druhé půli trošku hru otevřel. Bylo vidět, že chce vyhrát, tlačil se dopředu a my chodili do otevřené obrany. Vypracovali jsme si opravdu hodně šancí. Gól však dal jenom Jančík po samostatném nájezdu z půlky hřiště, když obstřelil brankáře, na 2:0 zvýšil Pavlas z penalty, kterou sudí nařídil za faul gólmana na Běťáka. Jinak jsme měli spoustu šancí, zápas mohli rozhodnout daleko dřív. Opravdu jsme chodili sami na branku.“

Branky: 50. Martin Jančík, 71. Zbyněk Pavlas z penalty. Rozhodčí: Řihák. Diváci: 93.

ZÁHOROVICE – SLOVÁCKO C 1:3 (1:1)

Miroslav Andrlík, trenér Záhorovic: „Výsledek je pro nás docela solidní. Soupeř byl po herní stránce někde jinde. V prvním poločase jsme ale odolali jejich náporu, když jsme mohli inkasovat více branek. Pak se utkání trošku srovnalo a my měli místy i balon na svých kopačkách. Dokonce se nám podařilo vyrovnat na 1:1. Pak jsme nedali ještě jednu nebo dvě pološance. Domácí mužstvo nabudila neproměněná penalta hostů, kteří ale následně dali na 2:1. V závěru jsme ve snaze o srovnání výsledku otevřeli hru a inkasovali třetí branku. Oproti minulému týmu kluci předvedli mnohem bojovnější výkon. Bohužel pořád hrajeme bez čtyř až pěti hráčů a na soupeře nestačíme.“

Ladislav Pochylý, trenér Slovácka C: „Naše výhra je zasloužená. Klidně jsme mohli vyhrát ještě výraznějším rozdílem. Šancí jsme měli dost. Jelikož gólman Zatloukal je zraněný a nemohl chytat, musel do branky útočník Fermin Sánechez, který ve druhém poločase neproměnil pokutový kop. Zatloukal šel zase do pole. Záhorovice nás příliš neohrozily. V prvním poločase měly jednu střelu na bránu a z ní daly gól. Ve druhém poločase jsme soupeře do vyložené šance nepustili a sami vstřelili dvě branky. Těch ale mohl být daleko víc. I tak jsme spokojení s body.“

Branky: 35. David Ondrušek- 4. Marek Zatloukal, 65. Patrik Šilhavý, 86. Radim Vagdal. Rozhodčí: Mahdal. Diváci: 111.

STRÁNÍ B – BŘEZOLUPY ODLOŽENO

Pro špatné klimatické podmínky. O novém termínu budou kluby informovat.