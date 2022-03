Z nerozhodného výsledku měli daleko větší radost fotbalisté Březolup, kteří stále čekají na první letošní výhru a v neděli získali teprve třetí bod!

Okresní přebor, dohrávka 1. kola: SK Březolupy – TJ Sokol Prakšice – Pašovice 1:1 (1:0).

Branky: 5. Pavel Hubáček - 48. Josef Hořínek. Rozhodčí: Fišera Martin - Bednář Roman. Žluté karty: Hromeček, J. Hubáček, Procházka – Šimuni. Diváci: 70.

„Přesto, že k nám přijelo vedoucí mužstvo soutěže, nebyl mezi týmy vidět zásadní rozdíl ve výkonu. K tomu přispěl i těžký terén, který v podstatě znemožňoval kombinační hru. I tak se až do konce hrál svižný fotbal se snahou o strhnutí vítězství z obou stran, remíza je asi zasloužená,“ míní domácí trenér František Kukla.

Hostující kouč Vladimír Polák byl po úvodní ztrátě hodně rozladěný. Více než výsledek jej ale štvala předvedená hra.

„Zklamání je obrovské. Byl to náš nejhorší zápas sezony. V Březolupech jsme měli dominovat, vyhrát, ale zápas jsme absolutně nezvládli. I když zimní příprava byla dobrá, vůbec nešlo poznat, že hraje předposlední s prvním, spíš to vypadalo na souboj dvou tabulkových sousedů,“ zlobil se Polák. „V kabině jsme si něco řekli a kluci to vůbec neplnili. Chybělo nasazení, touha porvat se o výhru. Asi jsme si mysleli, že se soupeř porazí sám,“ štve kouče Sokola.

Favoritovi nepomohl ani těžký terén. „Je pravda, že máme technické mužstvo, ale na podmínky ztrátu nesvádíme. Taky nám chybělo sedm hráčů, ale základní sestava, která nastoupila, měla na to, aby to s přehledem zvládla,“ má jasno Polák.

Pohár OFS: Nedakonice jsou v semifinále, Babice po hattricku Vrtáka končí

Domácí pomohla rychlá Pavla Hubáčka hned v 5. minutě. Březolupy dobrou defenzivou držely soupeře zkrátka, do mnoha šancí je nepouštěly.

Prakšice se vyrovnání dočkaly až na začátku druhého poločasu, kdy chybu soupeřovy obrany potrestal Hořínek.

Lídr okresního přeboru mohl výsledek otočit, ale jedna rána skončila na tyči a nebezpečnou hlavičku vyškrábl domácí gólman na roh. „Ale soupeř měl taky šance,“ upozornil Polák.

Další branky ovšem nepadly, nedělní dohrávka tak skončila překvapivou plichtou.

Prakšice ale zůstaly v čele tabulky, mají však jen jednobodový náskok před druhým béčkem Strání.

A v neděli jedou do Babic, kde se pokusí odčinit úvodní nezdar. „Bude to těžký zápas, ale máme na to, abychom ho zvládli a první místo uhájili. Pořád to máme ve svých rukou,“ říká Polák.

Podívejte se: Ostrožská Lhota v poháru končí, Hluk poslal do čtvrtfinále Sabo

Prakšice na Březolupy vyrukovaly s brankářem Martinem Maráškem, jenž se k fotbalu vrátil po problémech se zády. „Absolvoval s námi přípravu. Pokud mu zdraví vydrží, bude chytat dál. Ale máme dva gólmany,“ upozorňuje Polák.

Březolupy tým doplnily o nějaké dorostence. Comeback ohlásil Michal Hanáček. Naopak na odchodu je Gajdošík do Kunovic. „Rádi bychom ho udrželi, ale Kunovice celkem tlačí, takže nevím, jak to dopadne,“ dodává Kukla.