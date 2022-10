JALUBÍ – BÁNOV 4:0 (2:0)

Filip Grebeníček, trenér Jalubí: „Hlavní bylo, že v době, kdy jsme potřebovali dát gól, tak jsme ho prostě dali. S Bánovem jsme se nikdy předtím nepotkali, takže jsme nevěděli, co máme od soupeře čekat. Věděli jsme, že zápas bude hlavně o tom, kdo jak se vypořádá s terénem, který u nás není zrovna ideální. Hřiště bylo podmáčené, o víkendu se na něm odehrály čtyři zápasy, takže místy bylo i rozbité. My jsme však vstoupili do utkání lépe a od první minuty byli aktivnějším týmem. Hned ve 2. minutě jsme dali vedoucí gól. Pak jsme ale kolem dvacáté minuty vypadli z tempa a začali propadat. Hosté si vypracovali nějaké šance. My jsme ale v tu nejvhodnější dobu dali na 2:0 a do šaten šli výrazně spokojenější. Druhá půle začala tak, jak skončila ta první. Nebyli jsme schopní se dostat do tempa, k naší hře. Hosté nás místy přehrávali, přečíslovali, ale zase jsme jim v tom nejhorším momentu vstřelili branku na 3:0, což nás uvolnilo se sevření, přestali jsme být svázaní a zbytek utkání v klidu dohráli. Výsledek je nakonec zcela zasloužený. Soupeř měl v prvním poločase jednu tyčku, jinak si žádnou jejich velkou šanci nevybavuji. My jsme byli aktivnější, nebezpečnější, klidně to mohlo skončit ještě výraznějším výsledkem. Další asi čtyři gólovky jsme nedali. I tak jsme ale spokojení. Když jsem se vrátil z Německa a v úterý přišel na trénink, z týmu nám zůstalo torzo. Nakonec se to i díky klukům z dorostu nebo co ukončili hráčské kariéry poskládalo. Bylo nás osmnáct což je super. Ocenit musím nejen hráče, ale především fantastický výkon rozhodčího. Takový jsem ještě na podzim neviděl.“

Petr Franc, trenér Bánova: „Nyní neprožíváme dobré období, spíše se trápíme. Asi na nás něco spadlo a my se z toho nemůžeme dostat ven. V Jalubí jsme začali špatně a hned ve druhé minutě jsme inkasovali. Postupně jsme ale hru vyrovnali, vypracovali si i nějaké šance, ale místo vyrovnání jsme na konci první půle podruhé inkasovali. Ve druhém poločase se nám zranil Mléčka, takže musel střídat. Máme problémy se sestavou, nastupují i dorostence, v tomto je to špatné. Trápí nás marodka, máme veliké problémy poskládat sestavu. Dva kluci jsou po nemoci, nyní vypadli Mahdalíček s Mléčkou. Hra nebyla úplně špatné. Klíčové bylo, že jsme za stavu 1:0 neproměnili vyložené šance. Klidně jsme mohli vyrovnat nebo výsledek i totočit na 2:1, ale když nedáme gól, nemůžeme myslet na body. Domácí byli lepší, vyhráli zaslouženě. My jsme působili zakřiknutým dojmem, nechali jsme je hrát. Náš výkon ale dost ovlivnil začátek.“

Branky: 44. a 67. David Blaha, 2. Tomáš Gajdorus, 63. Tomáš Kolář. Rozhodčí: Kubíček. Diváci: 128.