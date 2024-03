Michal Lukůvka, trenér Nedakonic: „Zklamání je velké, hosté ale vyhráli zaslouženě. Nám nevyšel vůbec vstup do utkání, když jsme si hned ve druhé minutě dali vlastní gól. Stoper totiž nastřelil krajního obránce a balon skončil v síti. Dalších třicet minut jsme byli herně lepší, vytvořili si i dvě šance, ale gólman hosty podržel. Podařilo se nám alespoň Madzou srovnat na 1:1. Pak se hra vyrovnala. Druhý poločas byl z naší strany asi jeden z nejhorších, co si pamatuji. Huštěnovice nám daly druhý a v poslední minutě i třetí gól. Hosté pak měli ještě několik príležitostí, mohli vyhrát i větším rozdílem. My jsme hráli velice špatně. Nebyli jsme schopmní si nic vytvořit. Huštěnovice se za stavu 2:1 zaměžily na bránění, což jim vycházelo. Nám kombinaci stěžoval terén, na něj se ale nechci vymlouvat. Mělo to být rozhodně lepší. Soupeř si výhru za nasazení a bojovnost prostě zasloužil.“

Antonín Šimon, trenér Huštěnovic: „První poločas byl spíše bojovný s nakopávanými balony. My jsme šli brzy do vedení po vlastním gólu soupeře. Pak Nedakonice výsledek srovnaly, když brankář Mačuda při rozehrávce špatně odkopl balon, který domácí hráč z dálky hezky trefil. Ve druhé půlce jsme dali dva góly, dalších šest vyložených šancí jsme neproměnili. Chodili jsme sami od půlky, ale nedávali jsme góly. Ale i tak jsme spokojení, že jsme těžké utkání zvládli a udělali první malý krůček. Dali jsme si před jarem takový cíl, že bychom chtěli soutěž trošku zdramatizovat, aby bylo až do konce o co hrát a aby soutěž byla zajímavá. Snad se nám to témto výsledkem podařilo. Chyběl nám akorát Nguyen.

Branky: 20. Dominik Madzia – 2. Petr Šoustek vlastní, 59. Marek Skřítecký, 90. Radim Otrusiník. Rozhodčí: Bednář. Diváci: 158.

SLOVÁCKO C – NEZDENICE 2:1 (0:0)

Roman Svoboda, trenér Slovácka C: „Vítězství nás samozřejmě těší, ale nerodilo se rozhodně lehce. Věděli jsme, že nás po zimní pauze čeká těžký zápas na náročném terénu. Tráva po zimě není úplně ideální, balon na ní skáče. My chceme hrát kombinační fotbal, po zemi, teď to ještě moc nešlo. Kluci potřebovalo o dotyk na víc a soupeř nás dobře dostupoval. Nezdenice na nás byly dobře nachystané. Pavel Kříž s Tomášem Davidem nedostali prostor. Navíc jsme v úvodu druhé půle dostali smolný gól, když to tam brankáři propadlo. Ale na klucích bylo vidět, že tvoří dobrý kolektiv a že se semkli a výsledek otočili. Moc mě mrzí zranění Ondřeje Vaška, který dostal ránu do obličeje a musel do nemocnice. Kluci z toho byli hodně špatní. Hlavně jsem je o přestávce zklidňoval, aby nezačali oplácet. Zvládli to dobře a cílevědomě si šli za třemi body. Chyběli nám pouze Balaštík s Brimem, ale máme široký kádr, nastoupili jiní. Máme těžký los. Nyní jedeme do Nedakonic, pak máme doma Hluk B a čeká nás venku Jalubí. Potřebovali jsme s Nezdenicemi vyhrát, abychom se chytli, což se nám podařilo. Jsem spokojený.“

Vlastimil Ogrodník, trenér Nezdenic: „Utkání mělo náboj, dobrou diváckou kulisu. Bylo to trošku nervózní, vyhrocené, možná až moc divoké, ale na to, že naši hráči tomu v zimní pauze asi moc nedali, odmakali to a dali do toho všechno, co šlo. Po taktické stránce jsme to odehráli velice dobře. Domácí jsme do nějakých velkých šancí nepustili. Coufalík skvěle pohlídal klíčového útočníka Pavla Kříže. My jsme hráli spíše na brejky. Chvíli před koncem nás skolila velmi přísná penalta, která vyrovnané utkání rozhodla. I když jsme na konci hráli o deseti, domácí se v závěru obávali o výsledek. Mrzí mě hlavně vyloučení brankáře, který nám bude chybět v dalších utkáních, a také zranění domácího hráče po rohu. Náš útočník Pavlis šel stejně jako hráč soupeře do míče a došlo k nešťastnému, nezaviněnému střetu dvou hráčů, bohužel to dopadlo špatně.“

Branky: 60. Tomáš David, 86. Filip Čech z penalty – 51. Tomáš Lako vlastní. Rozhodčí: Brhel. Červená karta: 88. Michal Vaculín (Nezdenice). Diváci: 120.

I. B třída sk C: Topolná ztratila s Vlčnovem, do čela se vrátil Ořechov

OSTROŽSKÁ LHOTA – HLUK B 1:3 (0:1)

Patrik Štergenich, trenér Ostrožské Lhoty: „Jsem zklamaný z výkonu rozhodčího, kterému se zápas nepovedl a nesmyslně vyloučil Mirka Machalu. Klukům i přes prohru nemám co vytknout. Poděkoval jsem jim za výkon i bojovnost. Hluk má výborný tým. Jeho hráči jsou rychlí, techničtí, těžko se brání. V prvním poločase jsme si dali vlastní gól, když po malé domů brankář Gál nastřelil Hlučana a balon skončil v síti. Gólman se nám pak zranil a musel střídat. Jinak zbytek první půle se odehrál bez nějakých větších šancí. Druhé inkasované předcházel předcházel otočený faul na polovině hřiště. Hosté skórovali z dálky. Náhradnímu brankáři ale nic nevyčítám, protože začalo svítit ostré slunce a nic neviděl. Samozřejmě vím, že gól z půlky hřiště je vždycky chyba brankáře, ale stává se to. Vzápětí jsme dostali po dalším zaváhání třetí gól a bylo to 0:3. Výsledek jsme pak korigovali Davidem Pešíkem, jenž se prosadil po pěkné akci. Závěr ovlivnilo vyloučení Machaly, který jen po faulu na hluckého gólmana uklidňoval situaci. Kluky z Hluku, kde dříve působil, totiž zná. Sudí Korolovych ale vytáhl žlutou kartu a vyloučil ho, což nikdo nechápal. Porážka mně ani tak nevadí, jak právě výkon sudího, který patří k nejlepším v soutěži, ale nedělní utkání vůbec nezvládl. Chyběli nám Pavlas, Josef Štergenich a Kapusta. Dlouhodobě mimo hru je brácha Daniel Štergenich.“

Roman Martiš, fotbalista Hluk B: „Jsme spokojení s tím, jak jsme derby a vstup do jara zvládli. Utkání bylo celkem vyhecované, přišlo i dost lidí, takže zápas měl náboj. Nám pomohla vedoucí branka Matejky, jehož do paty nastřelil brankář a balon obloučkem skončil v síti. Soupeři se pak zranil gólman a do hry šel náhradník. Podle mě byly oba góly jeho. Herně jsme na tom byli lépe, vytvořili jsme si více šancí. V závěru byl vyloučen domácí Machala, červenou kartu za mě dostal neprávem. Chceme takto pokračovat i dál.“

Branky: 59. David Pešík – 37. David Matejka, 52. Václav Škorec, 53. Martin Zalubil. Rozhodčí: Korolovych. Červená karta: 80. Miroslav Machala (Ostrožská Lhota). Diváci: 222.

STRÁNÍ B – BÍLOVICE 3:0 (0:0)

Václav Havlík, trenér Strání B: „První poločas skončil bez branek, hra byla poměrně vyrovnaná. Zápas hodně ovlivnilo počasí. Přd utkámím napadla zmrazka na trávu, oba týmy to měly těžké. K vidění bylo dost nepřesností, ale i pár šancí. Druhý poločas už patřil nám. Dali jsme tři góly a zasloužeě vyhráli. Utkání bylo ještě chvilku vyrovnané, zápas nakonec rozhodla individuální kvalita Jurčeky, který nám šel pomoct. Jiné hráče z áčka jsme neměli. Spíš za nás naskočili kluci z dorostu, kteří měli v nohách těžký sobotní zápas ve Slavičíně. Bílovice nebyly špatné, hlavně na začátku nás zlobily. Měly nějaké standardky, kopaly snad tři nebo čtyři rohy po sobě. Celkově jsme to ale vzadu zvládli a zaslouženě vyhráli.“

Martin Hrňa, trenér Bílovic: „První poločas byl vyrovnaný. My jsme zahodili dvě velké šance, ale soupeř byl taky nebezpečný. My jsme marně dobývali obranu Strání, vpředu jsme nebyli důrazní. Málo jsme se tlačili do koncovky, chyběla mi střelba. Ve druhém poločase jsme postupně odpadli. Soupeř byl lepší na míči, ovládl hru. Nakonec vyhrál zcela zaslouženě. My jsme v zimní pauze přišli o Sedláře, který odešel do Nedachlebic. Chyběl nám ještě Mikšaník, naopak nás posílil Ukrajinec Martynovskyi.“

Branky: 62. Tadeáš Jurčeka, 68. Josef Mikláš, 84. Patrik Frühauf. Rozhodčí: Hutěčka. Diváci: 101.

BÁNOV – BABICE 1:2 (0:0)

Josef Hradil, trenér Bánova: „Do zápasu jsme šli bez nějakých nemocných a zraněných kluků. Jelikož jsme měli nějaké výpadky, začali jsme spíše opatrně. Báli jsme se na soupeře vletět a spíše jsme vyčkávali. Od poloviny první půlky jsme se ale zlepšili a vytvořili si i nějaké šance. Gólman Babic tam vytáhl i tečovanou střelu, která padala z něj, ale bravurně to vyrazil. Měli jsme tam i nějaké závary, zavhrávali pět nebo šest rohů, ale střelecky jsme se neprosadili. Ve druhém poločase jsme soupeře drtili, měli herní převahu a dvě velké šance. Jednou jsme šli z boku na bránu, ale hráč trefil pouze gólmana a kapitán Mahdal po rohu hlavičkoval z malého vápna mimo. Míč mu sjel v rozhodujcící chvíli z hlavy. Bohužel v závěru jsme udělali dvě fatální chyby a prohráli. V 80. minutě jsme ztraili míč ve středu hřiště a hosté po brejku a tečované střele skórovali. Za nepříznivého stavu jsme otevřeli hru a výsledek srovnali. Za další minutu ale přišel dluhý nákop za obranu, stoper dal brankáři na těžkém terénu malou domů. Te si balon špatně zpracoval, útočník mu ho sebral a dal gól. Porážka nás mrzí, protože jsme měli na to, abychom s Babicemi získali nějaký bod. Chyběli nám dva nebo tři hráči.“

Tomáš Stýskal, trenér Babic: „Prvních třicet minut jsme byli herně lepší, Válkem jsme nastřelili tyčku. Soupeř ve zbytku poločasu hru vyrovnal a vytvořil si standardními situacemi a dlouhými nákopy tlak. Měl však jenom nějaké pološance. Ve druhém poločase fotbal ztratil kvalitu, balony se na obou stranách jenom kopaly dopředu. Rozhodující chvíle přišly až v posledních deseti minutách. Předtím nebyly žádné šance. My jsme dali po ojedinělé akce pěkný gól na 1:0. Soupeř pak všechno vsadil na útok, hrál vabank a výsledek srovnal. My jsme ale dvě minuty před koncem po chybě domácího brankáře dali na 2:1 a vyhrál. Ocenit musím výborný výkon rozhodčího.“

Branky: 87. Pavel Borák – 80. Tomáš Hořínka, 89. Roman Bilavčík. Rozhodčí: Králíček. Diváci: 150.

I. A sk. B: Nivnice zakopla hned na úvod jara, v Dolním Němčí se červenalo

BŘEZOVÁ – JAROŠOV 2:3 (1:1)

Ladislav Kalina, trenér Březové: „Pro nás to byl velmi nešťastný zápas. Hned zjraje zápasu se nám zranil Trecha, což je jeden z našich klíčových hráčů Trecha. O chvíli později jsme po jediném útoku soupeře v první půli inkasovali branku. Hosté sice byli běhavější a na těžkém terénu lépe kombinovali, my jsme se jim ale postupně přizpůsobili a před poločasem výsledek zaslouženě srovnali. I druhou půli jsme začali dobře a přidali druhou branku. Pak jsme měli pět nebo šest vyložených šancí. Bohužel jsme postupně trefovali hostujícího brankáře, který místy čaroval. Čtyřikrát jsme nastřelili brankovou konstrukci. Pak si bohužel rozhodčí vymyslel standardní situaci Laga nadvakrát prostřelil naši zeď. Než jsme se zdrchali, Jarošov odkopl míč, naši stopeři se na těžkém terénu nedohodli a hosté i díky neskutečnému štěstí výsledek otočili. I za stavu 2:3 jsme měli další velké šance. Postupně nám ubývaly síly, i tak mohl dvě minuty před koncem Pomajbík skóre srovnat, ale jen podtrhl anši střeleckou nemouhcnost. Pro nás je to velmi smolná prohra. Hráči se na těžkém terénu vydali na maximum, body si bohužel odvezl soupeř, který dal tři branky a proto vyhrál. Já jsem si za stavu 2:1 myslel, že Jarošov zlomíme, což se ale nestalo. Bodovat musíme jinde.“

Zbyněk Pavlas, trenér Jarošova: „Za výhru jsem moc rád, ale dojem mi kazí tragický výkon rozhodčího Řiháka, který dělal brutální chyby. Štve mě, že všechno pískal jenom proti nám. Musím uznat, že jsme měli velké štěstí. Domácí měli čtyři nebo pět velkých šancí, které ale neproměnili. Podržel nás gólman, několikrát také nastřelili konstrukci branky. My jsme hlavně druhý poločas zvládli takticky velmi dobře. Samozřejmě tam byly i nějaké chyby, ale kluci se za nepříznivého stavu 1:2 fakt kousli, proměnili dvě ze tří šancí a výsledek otočili. Březová měla v obraně nějaká okénka, ale na šance vyhrála. Pro nás to jsou vemi důležité body. Byl to souboj tabulkových sousedů, potřebovali jsme se hned na začátku jara chytnout. Měli jsme ale problémy se sestavou, chybělo nám pět nebo šest kluků. Pomoct nemohli ani hráči ze Starého Města. O to víc mě těší, jak to kluci zvládli.“

Branky: 35. Jaromír Mimochodek, 46. Jakub Motola – 14. Martin Jančík, 63. Denis Laga, 68. Marek Stojaspal. Rozhodčí: Řihák. Diváci: 90.

JALUBÍ – KNĚŽPOLE 1:2 (1:1)

Filip Grebeníček, trenér Jalubí: „Když za celý zápas nevystřelíme na soupeřovu bránu, těžko můžeme dát gól a vyhrát. Začátek nám přitom vyšel dobře. Po krásném centru Čagánka se prosadil Kolář a vedli jsme. Nadšení nám vyrželo asi ještě deset minut, než jsme se z trávníku vytratili. Kněžpole toho využilo a ještě do přestávky skóre srovnalo. Po změně stran završilo obrat. Po rohu Valenty Jančík na přední tyči prodloužil balon za sebe a Šopík v náběhu skóroval. Tím celé utkání skončilo. Kněžpole bylo aktivnější, víckrát ve vápně než my. Nám citelně schází Gajdorus, který kvůli zdravotním problémům ještě nezačal trénovat.“

Radim Palčík, trenér Kněžpole: „Jsem moc rád, že jsme jsme hned v prvním jarním zápase přerušili sérii devíti porážek v řadě a konečně zvítězili. Začátek ale nebyl dobrý. Branku jsme dostali hned v 5. minutě, kdy se hlavou po centru ze strany prosadil osamocený Kolář. Byl to velmi laciný gól, defenziva v úvodu střetnutí zaspala. Naštěstí jsme se rychle otřepali a výsledek po kombinační akci srovnali. Valenta kolmicí vysunul Beláka, jenž si mezi obránci míč šikovně zpracoval přímo do běhu a podél brankáře přesně zakončil. Pak jsme tam měli nějaké brejky. Balony parádně za domácí obranu rozdával Valenta. Jenom Remeš šel třikrát sám na brankáře, ale ani jednou neuspěl. Zápas jsme rozhodli po rohovém kopu Valenty. Jančík balon na přední tyči prodloužil a Šopík uklidil balon do sítě. Domácí měli sice na konci tlak, k ničemu jsme je ale nepustili. Výhru chceme potvrdit i doma s Březovou.“

Branky: 5. Tomáš Kolář – 20. Mário Belák, 72. Robert Šopík. Rozhodčí: Mahdal. Diváci: 150.