Branky: 10. Vladimír Brázdil, 59. Martin Večeřa - 27. Aleš Sedlář. Rozhodčí: Ševčík. Diváci: 250.

BŘEZOVÁ – BÍLOVICE 3:1 (1:1)

Josef Janků, sekretář Březové: „Výhru nad Bílovicemi jsme vydřeli. Byl to náročný boj. Bílovice jsou na ohrožené sestupem, proto u nás bojovaly od první do poslední minuty. V prvním poločase jsme šli dvakrát sami na brankáře, ale gól jsme nedali. Naopak soupeř z prvního vážnějšího útoku a následné penalty skóroval. Nám se ale ještě do přestávky podařilo Šmídem vyrovnat. V závěru první půle byl vyloučen hostující Zlámal, který uviděl dvě žluté karty v rozmezí pěti minut. Poprvé byl napomínaný za skluz a pak za oplácení. Celý druhý poločas jsme hráli proti deseti. Oslabení hosté i tak bojovali. Nám se podařilo dát druhý gól z dlouhého autu a prodlouženého balonu. Bílovice za nepříznivého stavu ještě více otevřely hru a nám se podařilo dát uklidňující třetí branku. Herně to z naší strany nebyla žádná sláva. Hostující mužstvo jinou tutovku nemělo. My jsme měli daleko víc šancí. Jinak to byl ale víc boj než fotbal. Oproti minulému týdnu jsme přizpůsobili soupeři.“

Branky: 76. a 89. David Pomajbík, 25. Martin Šmíd - 16. Jan Dujka z penalty. Rozhodčí: Kubíček. Červená karta: 42. Zbyněk Zlámal (Bílovice) Diváci: 120.

NEZDENICE – OSTROŽSKÁ NOVÁ VES 0:4 (0:1)

Aleš Boček, brankář Ostrožské Nové Vsi: „Šli jsme do vedení už v sedmé minutě, kdy se po rohu Juráska trefil Tomáš Szabó, což byla naše jediná šance za poločas. Jinak hráli spíše domácí. Nezdenice nakopávaly dlouhé balony dopředu a celkově hrály lépe než my. Vytvořily si i asi tři šance, z nich nejlepší byla ta po rohu, kdy nás zachraňoval na brankové čáře obránce Hůsek. Zbytek střel šlo většinou do mě, nebo tak, že jsem na ně dostal. Druhý poločas začal tlakem domácích, který ale nevyužili. Šance měly oba týmy. Nám se ale povedlo po hezké akci v 78. minutě dát Petraturem gól, který asi utkání rozhodl. Třetí branku jsme vstřelili po špatné rozehrávce domácích a výhru završil Martin Zálešák po individuální akci. Musím říct, že pro domácí je výsledek asi krutý. Nezdenice určitě nebyly horší o čtyři góly.“

Branky: 7. Tomáš Szabó, 78. Dennis Petratur, 79. Daniel Kreisl, 89. Martin Zálešák. Rozhodčí: Tureček. Diváci: 80.

FC STRÁNÍ B – BÁNOV 2:3 (0:2)

Pavel Bruštík, trenér Strání B: „Jsme zklamaní. Byl to náš první jarní domácí zápas. Chtěli jsme nové kabiny pokřtít výhrou a fanoušky potěšit dobrým výkonem, což se nám úplně nepovedlo. Bohužel jsme prokaučovali začátek zápasu. Začali jsme špatně. Hosté z Bánova byli v úvodu utkání rychlejší, dravější, měli větší tah na bránu. My jsme naopak v prvním poločase neměli svůj den a prohrávali jsme 0:2: Druhý poločas se ale náš výkon změnil. Začali jsme hrát a po zásluze skóre vyrovnali na 2:2. Pak ale přišla malá chyba a inkasovali jsme rozhodující třetí gól. Kromě branek byly k vidění také šance, soupeř jednou nastřelil břevno. Jinak ale hra byla vyrovnaná. Jak se štěstí před týdnem přiklonilo na naši stranu, tak nyní bylo na straně hostů. K bodům nám nepomohli ani kluci z dorostu.“

Branky: 67. a 69. Antonín Zderčík – 4. a 18. Marián Mušuta, 73. Dominik Machlík. Rozhodčí: Martykán. Diváci: 135.

JAROŠOV – VLČNOV 3:0 (1:0)

Martin Jančík, předseda klubu Jarošov: „Naše vítězství je naprosto zasloužené. Prvních dvacet minut bylo ještě vyrovnaných, s přibývajícím časem jsme si ale vypracovali herní převahu i několik šancí. Jediný gól vstřelil Němec. I ve druhém poločase měl Jarošov převahu, kterou zúročil dalšími dvěma brankami, což je ale z pěti tutovek málo. Vlčnov si ve druhém poločase vytvořil jednu šanci. Kromě prvních pětadvaceti minut byl zápas jednoznačný. Mohlo to skončit daleko větším rozdílem. Co mě zarazilo, byla neférová hra Vlčnova. Závěr utkání poznamenal dvě úplně zbytečné fauly, po kterých naši hráči skončili se zraněním.“

Branky: 34. a 59. Michal Němec, 75. Tomáš Jurča. Rozhodčí: Mahdal. Diváci: 125.

TOPOLNÁ – HORNÍ NĚMČÍ 9:0 (5:0)

David Ostrožík, trenér Topolné: „Tady není moc co hodnotit. Skvěle nám vyšel začátek utkání, když jsme do patnácté minuty vedli 3:0 a bylo po zápase. Byl to jednoznačný výkon Topolné. Sice jsme byli oslabení o dva hráče základní sestavy, ale kluci z dorostu dokázali Hoferka s Jurčíkem zdárně nahradit. Upřímně řečeno jsem nečekal, že v okresním přeboru bude někdo tak slabý. My jsme do utkání nastoupili po domluvě v kabině zhurta a v aktivní hře a napadání pokračovali do konce poločasu. Soupeře jsme nepustili takřka k ničemu. Dva výborné zásahy předvedl gólman Polášek, který si poradil při trestných kopech. My jsme útočili hlavně po stranách a dávali balon do šestnáctky, kde úřadovali Kamočai s Foltýnem. Kvalita byla jednoznačně na naší straně. Kluky musím za výkon pochválit. Byla to hra kočky s myší. A to nám ještě sudí v první půli neuznal gól pro ofsajd. Klidně jsme mohli vyhrát dvojciferným výsledkem.“

Branky: 16., 17. a 51. Lukáš Kamočai, 5. a 66. Jakub Foltýn, 34. a 54. David Dohnal, 45. Petr Haša, 78. Martin Bursík. Rozhodčí: Tokoš. Diváci: 150.

POLEŠOVICE – OSTROŽSKÁ LHOTA 2:1 (0:0)

Tomáš Bartošík, předseda klubu 1. FC Polešovice: „Od začátku do konce to byl velice vyrovnaný zápas dvou týmů, které bojují o udržení v okresním přeboru, takže se nehrálo o tři, ale šest bodů. V první půli byli jednoznačně lepší hosté, žádnou šanci ale neproměnili. Brankář Posolda měl několik výborných zákroků. Kdybychom prohrávali 0:2, nikdo se nemohl divit. Ve druhé půli jsme ale převzali otěže zápasu my. Měli jsme více ze hry. A i když jsme prohrávali, dokázali jsme výsledek otočit. Nejprve se trefil k tyči Svoboda, pak kapitán Janík po rohu orazítkoval břevno, od kterého se balon odrazil zpátky k němu, aby ho zase poslal do sítě. Hráči Ostrožské Lhoty ve druhé půli fyzicky odcházeli, přesto v hektickém závěru srovnali na 2:2, ale rozhodčí branku kvůli útočnému faulu na brankáře neuznal. Se třemi body jsme spokojení, bylo to ale drama.“

Branky: 63. Ondřej Svoboda, 77. Zdeněk Janík - 58. Tibor Kadaš. Rozhodčí: Bednář. Diváci: 100.

1. Jankovice 15 11 3 1 34:13 36

2. Slavkov 15 9 3 3 43:18 30

3. O. N. Ves 15 8 4 3 37:18 28

4. Strání B 15 8 2 5 30:19 26

5. Březová 15 7 4 4 24:28 25

6. Topolná 15 6 4 5 33:26 22

7. Jarošov 15 6 3 6 32:22 21

8. Nezdenice 15 6 3 6 33:29 21

9. Bánov 15 6 3 6 29:34 21

10. Ostr. Lhota 15 5 2 8 25:37 17

11. Bílovice 15 5 1 9 24:40 16

12. Polešovice 15 4 2 9 26:38 14

13. Vlčnov 15 2 3 10 23:44 9

14. Horní Němčí 15 2 3 10 18:45 9