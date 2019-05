Radek Šilc, sekretář Jankovic: „Zápas se mi nehodnotí dobře. Šance jsme si vypracovali, ale v zakončení jsme nebyli důslední ani přesní. Přitom začátek byl z naší strany slušný. Od úvodu utkání byli aktivnější, měli jsme šance. Hosté se ale postupem času osmělili a hru srovnali. My jsme se přizpůsobili soupeři a pouze nakopávali balony dopředu. V naší hře chyběla kombinace. Po poločase jsme čekali, že se naše hra změní, obraz byl bohužel stejný. Měli jsme sice územní převahu, ale žádnou tutovku si nevypracovali. Chyběla nám přesnost ve finální fázi. Hosté se pozorně bránili a jednou zahrozili. Pozorný Remeš ale střelu vytáhl. Horní Němčí hrálo ve druhé půli chytře. Zdržovalo, kouskovalo hru. Určitě to nebyl nejslabší soupeř, se kterým jsme na jaře hráli. I kdy jsme doma zaváhali, ve hře je pořád devět bodů. Nyní se připravujeme na páteční finále poháru s Jarošovem.“

Rozhodčí: Korolovych. Diváci: 150.

SLAVKOV – NEZDENICE 9:0 (5:0)

Jaroslav Habarta, předseda Sokola Slavkov: „K zápasu není moc co říct. Hosté k nám přijeli oslabení o některé hráče. My jsme to ale neřešili. My taky pokaždé nehrajeme kompletní. S absencemi se potýkají všechny týmy. Zápas byl od začátku do konce jednoznačný. První poločas jsme vyhráli 5:0 a nebylo co řešit. Nezdenice si v první půli nevypracovaly žádnou šanci. Měly snad jednu střelu na branku, jinak nic. My jsme ve druhém poločas přidali další góly a zápas dohráli v exhibičním tempu. Výsledek je ro soupeře ještě milosrdný. Neproměnili jsme totiž několik dalších velkých šancí. Po zaváhání Jankovic jsme se soupeři přiblížili na tři body, ale pořád jsou před námi tři kola. Stát se ještě může všelicos.“

Branky: 7., 44. a 52. Michal Janků, 44. a 79. Martin Jankůj, 60. a 75. Marek Husták, 9. Petr Zimčík, 21. Aleš Sedlář, 23. Dominik Pěrka. Rozhodčí: Mahdal. Diváci: 90.

OSTROŽSKÁ LHOTA – OSTROŽSKÁ NOVÁ VES 0:2 (0:1)

Bohumil Fantura, sekretář SK Ostrožská Lhota: „První poločas byl vyrovnaný, my jsme nedali svoje šance a díky tomu jsme prohráli celý zápas. Dá se říct, že o zápase rozhodla právě první půlka. Ve druhém poločase jsme si nedokázali vytvořit šance a skórovat. Řekl bych, že to byl remízový zápas. Nastoupili jsme v kompletní sestavě, ale jak se říká, to fotbalové štěstíčko u nás nebylo. V příštích zápasech, musíme bodovat, hrajeme totiž o záchranu.“

Aleš Boček, brankář Ostrožské Nové Vsi: „Do Lhoty jsme jeli s tím, že nás čeká těžký zápas. Od začátku nás domácí zatlačili, měli několik šancí, ale nedali. Jednou nastřelili břevno. Ve 31. minutě se uvolnil Dan Kreisel a přízemní střelou dal první gól. Potom šel sám Petratur, ale trefil tyč domácí brány. Do poločasu se už pak nic nedělo. Měli jsme několik náznaků šancí, ale nic. Druhý poločas se hrál spíš uprostřed hřiště. Kontrolovali jsme hru, domácí hrozili jen ze standardek. My jsme si pojistili vedení v 68. minutě Petraturem. Pak se zápas dohrával. Myslím si, že jsme byli lepší a výhru jsme si zasloužili.“

Branky: 32. Daniel Kreisl, 68. Dennis Petratur. Rozhodčí: Kubíček. Červená karta: 83. Dennis Petratur (O. N. Ves). Diváci: 137.

BÁNOV – VLČNOV 0:1 (0:0)

Rostislav Gregor, útočník Vlčnova: „Jsme nesmírně spokojení. Byl to pro oba týmy důležitý zápas, hodně vyhecované derby. Šlo o šest bodů, takže jsme museli upustit od naší kombinační hry. Byl to jiný fotbal, spíš velký boj. Věděli jsme, že rozhodne jediný gól. My jsme hned ve druhé minutě přestáli jednu vyloženou šanci soupeře, pak jsme sami zahodili dvě tutovky. Ve vyložených pozicích selhali Mikulec s Tománkem. Nám perfektně vyšlo střídání obou krajních záložníků. Pešl se Šobáněm se podíleli na jediném gólu. Jeden z nich utekl po levé straně a druhý to hezky trefil levou nohou podél brankáře. Soupeř neměl na lavičce takovou kvalitu. Domácí nás na konci utkání ve snaze o vyrovnání zatlačili, ale nám se podařilo těsný náskok ubránit. Za výhru jsme šťastní. Zase jsme se o kousek přiblížili vytoužené záchraně.“

Branka: 65. František Šobáň. Rozhodčí: Bartoň. Diváci: 102.

STRÁNÍ B – POLEŠOVICE 4:1 (2:0)

Pavel Bruštík, trenér: „Jsem spokojený s výkonem, výsledkem i body. Definitivně jsme zachránili a máme konečně klid. Kluci zahráli perfektně. Skvěle zachytal brankář Mimochodek, dobře ale hráli také kluci v poli. Polešovice nás trápily hlavně v prvním poločase. Soupeř měl tři vyložené šance. Kdyby je proměnil, mohlo být utkání ještě vyrovnanější. Polešovic bylo málo. Jak jsme sestavu prostřídali, tak hosté fyzicky odešli. Závěr už se dohrál v klidu. Ale začátek byl docela nervózní. Polešovice nutně potřebovaly bodovat a hlavně v první půli se snažily. My jsme se do přestávky prosadili po pohledných akcích a dorážkách zblízka. I když hosté ve druhé půli zápas kontaktní brankou zdramatizovali, definitivně nás uklidni nádherný gól Zderčíka, který se parádně trefil z pětadvaceti metrů. Balon se do sítě odrazil od břevna. Byl to typický angličan.“

Branky: 30. Jakub Motola, 36. a 76. Petr Ševčík, 70. Patrik Zderčík - 62. Jiří Běhávka. Rozhodčí: Korolovych. Diváci: 70.

BÍLOVICE – JAROŠOV 2:3 (1:2)

Pavel Zlámal, předseda klubu TJ Bílovice: „Byl to vyrovnaný zápas. Remíza by utkání slušela víc. Bohužel jsme si po dlouhém autu v poslední minutě dali vlastní gól a prohráli jsme. Začali jsme ale dobře. Zlámal hned v šesté minutě vstřelil po pěkné akci vedoucí gól. Jarošov ovšem brzy dokázala Stojaspalem srovnat. Hosté pak v závěru prvního poločasu využili chybu v naší obraně a strhli vedení na svoji stranu. Chvíli předtím neproměnil vyloženou šanci Dujka, který se gólu dočkal v 83. minutě, kdy se parádně trefil z trestního kopu. Jinak to byl pohledný útočný fotbal, který rozhodla nešťastná hlavička Strapiny do vlastní sítě.“

Branky: 6. Jan Zlámal, 83. Jan Dujka - 11. Marek Stojaspal, 44. Martin Jančík, 90. Roman Strapina vlastní. Rozhodčí: Vlašic. Diváci: 95.

BŘEZOVÁ – TOPOLNÁ 5:1 (3:0)

Ladislav Kalina, trenér Březové: „Jsme spokojení. Oproti minulému zápasu jsme byli kompletní a hráli jsme velmi dobře. Tak jednoznačné, jak napovídá výsledek, to ale nebylo. Věděli jsme, že Topolná má obrovsky kvalitní tým hlavně směrem dopředu. Proto jsme zabezpečili naši obranu a pokryli zkušeného Hašu. Dobře jsme bránili a chodili do rychlých protiútoků. V prvním poločase nás podržel brankář, který chytil hostům dva nájezdy i těžkou střelu. My jsme v první půli třikrát skórovali po protiútocích. Využili jsme toho, že Topolná má silnější útok než obranu. Soupeř sice ve druhé půli výsledek snížil a měl i další šance, ale po signálu z rohu jsme přidali čtvrtý gól a zápas byl definitivně rozhodnutý. Závěr se dohrál v naprostém poklidu.“

Petr Haša, záložník Topolné. „Zápas bohatý na šance zvládli domácí lépe. Udělali jsme strašně moc chyb, které soupeř dokázal potrestat. Hra byla vyrovnaná, ale soupeř byl efektivnější v zakončení. Domácí byli důraznější. Problémy nám dělali zejména zkušení útočníci Březové. Musím pogratulovat domácím k výhře. My se musíme co nejrychleji oklepat z této porážky a myslet už na další zápas se Slavkovem.“

Branky: 15. a 41. David Pomajbík, 23. Martin Šmíd, 74. Josef Smítal, 89. Miroslav Přibyl - 71. Jan Belej. Rozhodčí: Bednář. Diváci: 90.

1. Jankovice 23 15 7 1 52:18 52

2. Slavkov 23 15 4 4 76:27 49

3. O. N. Ves 23 13 6 4 57:31 45

4. Březová 23 11 4 8 43:54 37

5. Strání B 23 10 5 8 46:35 35

6. Jarošov 23 9 5 9 53:44 32

7. Nezdenice 23 9 4 10 51:54 31

8. Topolná 23 8 5 10 48:52 29

9. Bílovice 23 8 4 11 37:51 28

10. Vlčnov 23 8 3 12 46:55 27

11. Ostr. Lhota 23 8 3 12 34:52 27

12. Bánov 23 6 5 12 33:54 23

13. Polešovice 23 6 4 13 42:59 22

14. Horní Němčí 23 2 7 14 27:59 13

