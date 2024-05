Filip Grebeníček, trenér Jalubí: „Do osmé minuty bylo vymalováno, když jsme prohrávali 0:3. Za tohoto stavu bylo po zápase a nebylo co řešit. Kluky nemám za co chválit. Sice jsme dali čtyři góly, ale dostali osm, což nejde. K utkání přistoupili jak kdyby se hrálo před sezonou v létě. Z naší strany to byla jedna velká katastrofa. Hlučané potvrdili roli favorita, pomohli jim i kluci, co nastupují za áčko. Kvalita Zalubila, Martiše, Matejky, Šimoníka či Škorce je velká.“

Roman Martiš, fotbalista Hluku B: „Pro nás to bylo pohodový zápas Vyšel nám začátek, v 8. minutě vedli 3:0. Všechny góly padly z malého vápna, byly to spíše dorážky. Brzy jsme se uklidnili a utkání v klidu kontrolovali. Sice jsme po chybách Adama Gáška, který si připsal i jednu asistenci na soupeřův gól, inkasovali čtyři branky, ale nakonec jsme to zvládli s přehledem. Měli jsme zase velké absence, takže nám pomohl i Šimoník z áčka. V Jalubí bychom to ale zvládli i bez něj.“

Branky: 23. Aleš Dobiáš, 62. Tomáš Kolář, 70. Petr Dobiáš, 85. Daniel Dobiáš - 6. a 58. Martin Zalubil, 36. a 42. Dominik Omelka, 3. Petr Vozár, 8. Aleš Kužela, 44. David Boček, 68. David Matejka Rozhodčí: Korolovych. Diváci: 128.

NEDAKONICE – BÍLOVICE 5:4 (3:1)

Michal Lukůvka, trenér Nedakonic: „My jsme hráli špatně, zato soupeř dobře. Kdyby to skončilo třeba 8:8, nikdo se nemohl divit. Na obou stranách byla spousta šancí, hrálo se otevřeně, bez obran i zábran. Dominovali ofenzivní hráči. Každý útočil, nikdo nechtěl bránit, čemuž odpovídá výsledek. Pro hosty je porážka krutá. V 85. minutě dali na 4:3 a nakonec gólem z nastavení padli 4:5. My jsme sice po prvním poločase vedli 3:1, ale soupeř bojoval a výsledek po změně stran otočil na 4:3. Hattrickem mě potěšil náš probuzený střelec Ondřej Dvouletý, zápas naopak nedohrál Roman Sedlařík, který měl rozseklý ret a musel na šití. Byl to však nezaviněný střet, žádný úmysl.“

Martin Hrňa, trenér Bílovic: „Jsem rád, že jsme na utkání vůbec odjeli a takto ho odehráli. Nastoupit za nás museli dva padesátníci, Zbyněk Zlámal hrál dokonce s natrženým svalem. Bohužel nás trápí zranění, některé kluky i špatná hlava. Kluci, co ale s námi v Nedakonicích byli, utkání odedřeli, odehráli ho nejlépe jak mohli. Minimálně bod jsme si za výkon i přístup zasloužili. Porážku nesvádím na rozhodčího, ale poškodil nás, když neodpískal evidentní penaltu. Kluci dělali, co mohli. Kvůli absenci gólmana jsem musel jít do branky. Jsem přesvědčený o tom, že pokud bychom měli normálního gólmana, tak jsme to zvládli ještě lépe. Kluci v poli podali perfektní výkon. Vyzdvihnout musím nádhernou střelu Lukáše Borusíka, který to zavěsil fantasticky. Byl to krásný gól, který patří do televizních anket. Jsme rádi, že jsme nechystali debakl, před utkáním bychom podobný výsledek brali všemi deseti. Pokud bychom s takovým zápalem hráli i porti jiným mančaftům, nejsme poslední. Naše postavení ale odpovídá tréninkové morálce a přístupu některých hráčů. Myslím, že se utkání lidem líbilo. Padlo hodně branek, bylo napínavé od začítku do konce.“

Branky: 40., 42. a 88. Ondřej Dvouletý, 10. Petr Šoustek, 92. Jan Hyrák – 17. Erik Lukašík, 66. David Mikšaník, 70. Lukáš Borusík, 85. Danyil Martynovskyi. Rozhodčí: Kubáň. Diváci: 80.

I. B třída sk. C: Buchlovice deklasovaly Lhotu, Ostroh přetlačil Prakšice

HUŠTĚNOVICE – BABICE 4:3 (4:0)

Antonín Šimon, trenér Huštěnovic: „Jsem rád, že jsme derby zvládli vítězně a naladili se na sobotní finále okresního poháru. První poločas nám vyšel skvěle. Z pěti šancí jsme dali čtyři góly a vedli 4:0. Jenže na začátku druhé půle brankář podběhl balon a už jsme se vezli. Kluci znervózněli, Babice vycítily šanci a zapnuly. Výsledek snížily na 4:4 a my se až do konce strachovali o vítězství. Byla to dobrá příprava a vzpruha na finále. Byli s námi i dva dorostenci. Jinak derby nebylo nijak vyhrocené. Potěšila mě i návštěva. Snad lidé dojdou i na finále.“

Tomáš Stýskal, trenér Babic: „Utkání jsme si prohráli v prvním poločase, kdy soupeř z brejku potrestal každou naši chybu. Domácí byli v zakončení stoprocentní, my jsme úvodní část prohospodařili, ale po změně stran se nám podařilo utkání zdramatizovat. Nechybělo mnoho a vyhráli jsme. Huštěnovice to jednou vykopávaly z prázdné brány, měly i štěstí. Porážka nás mrzí, na body bylo. Je to škoda.“

Branky: 8. a 25. Ondřej Šuranský, 21. a 29. Filip Hlúpik – 47. Fermin Sánchez, 52. Erik Horníček, 83. Lukáš Pitr. Rozhodčí: Kroča. Diváci: 222.

BŘEZOVÁ – NEZDENICE 3:2 (1:1)

Ladislav Kalina, trenér Březové: „Byl jsem úplně nadšený. Měl jsem dvojitou motivaci uspět. S kluky z Nezdenic jsem ale kamarád, podali jsme si ruce. Byla to spíše taktická bitva, protože hráče soupeře dobře znám, způsob hry Nezdenic jsem měl načtený. Na druhé straně i Vlastik Ogrodník o nás věděl dost. Nám se podařilo jít do vedení, soupeř ale po centru a krásné hlavičce výsledek srovnal. Nám ale vyšel nástup do druhé půle. Druhý gól jsme dali po snandardce. Pomohla nám chyba stopera, který na míč nedosáhl a Pomajbík ho uklidil do sítě. Pak se po dlouhém autu krásně otočil Pleva a povedenou střelou zvýšil na 3:1. První polovina druhá půle patřila nám, soupeř nás ale postupně přitlačil, měl i nějaké šance. Vynikající výkon podal gólman Bruštík, který nás podržel ve všech momentech. Chystal s naprostou jistotou, klukům dodal klid. Gól jsme dostali až v nastaveném čase, náskok už se nám podařilo udržet. Bohužel naše ofenzivní síla upadla hned v úvodu, kdy si obnovil zranění střelec Trúnek, zápas nedohrál ani Pleva. Sestavu jsme museli látal, ale nakonec to zvládli. Tímto vítězstvím bychom měli zachránění.“

Vlastimil Ogrodník, trenér Nezdenic: „Zápas rozhodly standardní situace. Domácí z nich udeřili třikrát. Bohužel v úvodu druhé půle jsme soupeři darovali branku. Náš hráč si zavolal, že má míč, ale hlavou na něj nedosáhl a Pomajbík dal na 2:1. Pak jsme dostali ještě třetí gól. Posledních pětadvacet minut jsme si vytvořili tlak, měli i šance, ale snížili jsme až v nastaveném čase. Po skrumáži to tam dotlačil Kolínek. Domácí se však strachovali o náskok až do závěrečného hvizdu. Myslím, že zápasu by více slušela remíza. My jsme hráli spíše zezadu, Březová nakopávala dlouhé míče dopředu. Pochválit musím nejen domácího brankáře, který nám chytil tři těžké střely, ale i mladého rozhodčího Snopek. Náročné a nervózní utkání zvládl velice dobře.“

Branky: 22. Josef Smítal, 48. David Pomajbík, 57. Tomáš Pleva - 28. Michael Pavlis, 92. Marek Kolínek. Rozhodčí: Snopek. Diváci: 150.

I. A třída sk. B: Kunovice zvítězily v Kroměříži, Dolní Němčí fandil i Jurásek

KNĚŽPOLE – JAROŠOV 3:1 (2:1)

Radim Palčík, trenér Kněžpole: „Výhra v derby vždycky potěší. Jarošov ale neměl takovou kvalitu jako na podzim, kdy nás jasně přehrál. Možná mu chyběli kluci ze Starého Města. Nám naopak pomohla penalta. Celkově to bylo vyrovnané utkání. Hosté byli fotbalovější, měli více ze hry, ale moc vyložených šancí si nevypracovali. Do vedení šli po naší chybě. My jsme ale výsledek ještě do přestávky otočili, ve druhé půli přišel pokutový kop a bylo rozhodnuto. My jsme se spíše zatáhli, vpředu spoléhali na Hančíka. Kluky musím pochválit, oproti minulému týdnu to bylo daleko lepší. Naše situace je ale dál špatná. Chyběli nám Šopík s Valentou, kluci to však zvládli i bez nich.“

Vojtěch Jančík, trenér Jarošova: „Zápas se mi nehodnotí lehce. Utkání nám příliš nesedlo. Nedali jsme do derby tolik, kolik bylo potřeba. Chyběl mi větší chtíč, zápal. Herně to ale taky nebyli ideální. Balony se k nám tentokrát neodráželi, neměli jsme pořádnou šanci. Do kolen nás srazila penalta, která za mě nebyla. Při druhém inkasovaném gólu jsme zase přestali hrát a situaci nedohráli. První dva góly jsme si nechali dát sami. I když jsme šli do vedení a měli více ze hry, šancí jsme moc neměli, bylo tam i málo střel. Velká škoda byla, že jsme před poločasem nesrovnali na 2:2. Velkou příležitost tam měl Omelka, ale balon do prázdné branky neuklidil. Kdyby to trefil, možná by se zápas vyvíjel jinak. Porážka v derby nás mrzí. Čekal jsem, že utkání bude mít trošku vyšší náboj. Nyní máme dva týdnu pauzu, snad se dáme dohromady.“

Branky: 32. Adam Maršálek, 35. Filip Jančík, 56. Dominik Hančík z penalty - 14. Ruslan Kutovyi. Rozhodčí: Hutěčka. Diváci: 100.

STRÁNÍ B – SLOVÁCKO C 4:1 (1:0)

Václav Havlík, trenér Strání B: „Utkání bylo po herní stránce vyrovnané, my jsme ale měli víc šancí a zaslouženě vyhráli. Pomohl nám vlastní gól hostů, po kterém jsme šli do vedení. Druhou půlku jsme začali lépe, ale zbytečnými chybami jsme soupeři nabídli šance na vyrovnání hry. Slovácko sice snížilo na 2:1, ale my jsme přidali další dva góly a zápas rozhodli. Mohli jsme vstřelit i další branky, zradila nás ale koncovka. Jelikož hráči prvního týmu oslavovali postup do třetí ligy, vypomoct jsme si museli dorostenci. Sestavu jsme po změně stran prostřídali a hru oživili. Kluci jsou od trenéra z dorostu skvěle připravení. Od soupeře jsem čekal něco jiného. Nastoupil v pozměněné sestavě, hrál jinak. I tak ale byli hosté fotbaloví, snažili se hrát. Za nás nastoupil v brance hráč z pole Zetka, za obdržený gól ale nemohl. Celý tým chválím za přístup i výkon.“

Roman Svoboda, trenér Slovácka C: „Domácí byli prvních dvacet minut lepší. Hráli dobře, byli víc na balonu. My jsme ale postupně začali přebírat iniciativu, otěže zápasu. Od jisté doby jsme byli aktivnější, víc na míči. Bohužel jsme si ve 32. minutě dali smolný vlastní gól, kdy se nedohodl náš obránce s brankářem. Ve druhém poločase jsme po chybě obrany dostali branku na 2:0. Vzápětí jsme ale snížili. Bohužel další chybou v obraně jsme soupeři nabídli další šanci, kterou proměnil. Čtvrtý gól už nic neřešil. V poli to byl vyrovnaný zápas, srazily nás chyby v defenzivě. Herně jsme byli o možná o něco lepší, ale hraje se na góly a těch dalo Strání víc.“

Branky: 32. Radek Blažek vlastní, 61. Radek Holuša, 74. Petr Šupák, 81. Dominik Frühauf - 62. Jakub Tvrdoň. Rozhodčí: Řihák. Diváci: 100.

BÁNOV – OSTROŽSKÁ LHOTA 5:0 (4:0)

Josef Hradil, trenér Bánova: „S výkonem i výsledkem jsme spokojení, výhru 5:0 ale nijak nepřeceňujeme, protože pořád zůstáváme třetí od konce. Rozhodnou poslední tři kola. Bylo vidět, že se Ostrožská Lhota šetří na finále poháru. Přijela k nám oslabená, zápas odehrála spíše z povinnosti. Nám vyšel první poločas, kdy jsme dali čtyři góly a bylo po zápase. Ve druhé půli jsme prostřídali sestavu, utkání v poklidu dohráli. Hosté měli jenom nějaké dvě střely, jinak nás moc neprověřili.“

Patrik Štergenich, trenér Ostrožské Lhoty: „Výsledek je krutý, ale asi odpovídá. Zápas nám vůbec nevyšel. Chybělo nám spousta hráčů, některé kluky jsme šetřili na finále poháru. Hlavní bylo, aby se nikdo nezranil. Samozřejmě jsme nechtěli prohrát, ale moc šancí jsme si nevypracovali. Bylo vidět, že Bánov potřebuje body víc.“

Branky: 16. a 18. Roman Vašička, 23. Jakub Vacula, 35. Radek Kročil, 81. Ivan Karchenkov. Rozhodčí: Kubíček. Diváci: 137.