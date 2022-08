JAROŠOV – HAVŘICE 5:1 (0:0)

Miroslav Trávník, trenér Jarošova: „Ze začátku utkání to od nás bylo veliké trápení. Hosté byli lepší, měli i nějaké šance. My jsme ale postupně vyrovnali hru, bohužel jsme udělali spoustu chyb. Celkově byl první poločas od nás takový utrápený, nijaký. Až ke konci poločasu asi na deset minut jsme soupeře přitlačili a vypracovali si nějakou šanci, ale žádná sláva to nebyla. Poločasový stav odpovídal dění na trávníku. Hned na začátku druhé půle ale hostující stoper Michal Rachůnek vyrazil rukou střelu a šel ven. Pavlas obešel dva protihráče i brankáře, z úhlu vystřelil a hostující obránce míč reflexivně rukou vyrazil. Jasná červená, my jsme se z penalty ujali vedení. Gól na 1:0 už to trošku odšpuntoval a my jsme začali konečně hrát. Ve zbytku utkání jsme byli lepší, hrálo už jenom jedno mužstvo. Vítězství je zasloužená, já jsem spokojený.“

Pavel Slavíček, předseda Havřic: „Zápas ovlivnilo vyloučení Michala Rachůnka na začátku druhého poločasu. Byla to klíčová chvíle, protože do té doby jsme hráli dobře a s kvalitním soupeřem drželi krok. První poločas byl vyrovnaný, na nevyužité gólové šance 1:1. Vstup do druhé půle nám bohužel nevyšel, po vyloučení a penaltě už jsme to měli v deseti těžké. Domácí brzy přidali další branky a zápas zcela ovládli. Klukům nemohu upřít snahu, ale v oslabení to měli už těžké. Porážka 1:5 je pro nás krutá.“

Branky: 50. z penalty, 62. a 71. Zbyněk Pavlas, 55. Martin Jančík, 59. Vojtěch Jančík - 76. Tomáš Rachůnek z penalty. Rozhodčí: Mikulka. Červená karta: 50. Michal Rachůnek (Havřice). Diváci: 80.