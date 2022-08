NEZDENICE – OSTROŽSKÁ LHOTA 3:2 (2:1)

Jiří Vystrčil, trenér Nezdenic: „Pro nás to bylo těžké utkání. Diváci i přes pět branek viděli nezáživný fotbal. Bohužel jsme se přizpůsobili jednoduché hře soupeře, který jenom nakopával míče dopředu. Byla to spíš taková přetlačovaná. My jsme byli produktivní. Do čeho jsme kopli, to nám tam spadlo. Dvakrát se krásně zpoza vápna trefil Jančář, jeden gól jsme dali z penalty, což se hostům nelíbilo, ale jinak bylo utkání bez nějakých extra emocí.“

Patrik Štergenich, trenér Ostrožské Lhoty: „První zápas po návratu do okresního přeboru jsme nezačali příliš dobře. Byli jsme takoví ustrašení a brzy dostali gól, když se nádherně trefil levačkou jejich hráč. V tu chvíli z nás opadla nervozita a konečně jsme začali hrát . Nebáli jsme se zaslouženě vyrovnali na 1:1. Pak ale sudí odpískal penaltu za ruku. Balon se odrazil do paže po souboji tělem, sudí však ukázal na penaltu, kterou domácí hráč proměnil. Po přestávce jsme začali znovu aktivně a do nějaké šedesáté minuty drželi s domácími krok. Pak nám ale začaly docházet síly. Nezdenice nás přehrávaly a zaslouženě daly krásnou brankou na 3:1. V tu chvíli to vypadalo, že se zápas dohraje, ale my jsme na konci ještě ze standardky snížili na 3:2. Na vyrovnání už nebyl čas zvlášť, když sudí ukončil zápas o minut dřív. Chyběli nám čtyři kluci ze základu včetně nejlepšího střelce Erika Pešíka. Zápas jsme chtěli přesunout na neděli, ale soupeř nám nevyhověl. V létě jsme navíc přišli o dva nejlepší hráče. Martin Zalubil odešel do Hluku a Mirek Machala do Nedachlebic. Dva kluci se k fotbalu vrátili, je u nás Grebeň z Jankovic.“

Branky: 9. a 70. Radek Jančář, 27. Šimon Bartoš z penalty - 12. Nicolas Anisch, 89. Kamil Horák. Rozhodčí: Řihák. Diváci: 150.