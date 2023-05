TRAPLICE/JANKOVICE – NEDAKONICE 3:2 (1:1)

Jaroslav Slavík, trenér Traplic/Jankovic: „Jsme rádi, že jsme to zvládli a soutěž vyhráli. Postup necháme na hráčích, ale co jsem tak slyšel, kluci chtějí výš, takže budeme hrát I. B třídu, když jsme si ji vykopali. Oslavy plánujeme až na poslední domácí utkání s Nezdenicemi. Už jsme jim volali, že bychom rádi hráli již v pátek, čekáme na jejich vyjádření, souhlas. Samozřejmě se jim přizpůsobíme. S Nedakonicemi to byl vyrovnaný zápas. Hosté mě překvapili, mají velice kvalitní tým, jeden z nejlepších, se kterým jsme na jaře hráli. My jsme nakonec vydřeli výhru, byť to bylo těžké. Hra ale byla vyrovnaná, šance měly oba týmy.“

Michal Lukůvka, trenér Nedakonic: „Z naší strany to byl dobrý zápas, bohužel jsme opět vyšli bez bodu. Vstup do utkání byl od nás velice dobrý. Nesrazila nás ani blbá penalta, kterou proměnil Janků. Brzy jsme výsledek vyrovnali a zbytek poločasu byl vyrovnaný. I po změně stran jsme chtěli pokračovat stejně, což se nám dařilo. Podařilo se nám dát branku na 2:1. Jenže nastal nejhorší možný scénář a my během pěti minut inkasovali na 2:2. Od té chvíle se hrálo nahoru a dolů, konec byl otevřený. Traplice nakonec byly šťastnější. My jsme tam měli dvě situace, ze kterých jsme mohli vyrovnat na 3:3, ale nestalo. Remíza by byla spravedlivá, bohužel se štěstí přiklonilo k soupeři. Já i přes prohru nemůžu klukům nic vytknout, herně jsme s prvním týmem obstáli. Kdybychom získali bod, bylo by to naprosto zasloužené. Máme před sebou závěrečná tři kola, ve kterých hrajeme o holý život. Jedeme do Havřic, doma máme Slovácko C a končíme v Jalubí. Musíme zabrat a získat nějaké body. Fotbal hrajeme dobrý, ale nedaří se nám výkony přetavit v body.“

Branky: 12. Michal Janků z penalty, 64. Václav Trávníček, 82. Jakub Rozhon - 17. Dominik Madzia, 60. Roman Sedlařík. Rozhodčí: Korolovych. Diváci: 222.