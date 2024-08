Jakub Motola, hrající trenér Strání B: „Pro mě je to jednoznačně ztráta dvou bodů. Nedakonice nám udělily lekci z produktivity. Zatímco my jsme na dva góly potřebovali dvanáct šancí, oni ze tří vyložených příležitostí proměnili taky dvě. Jednou nás podržel brankář Čubík, který zneškodnil na lajně gólovou hlavičku. Hosté šli do vedení ve 44. minutě, kdy náš obránce netrefil míč a útočník Nedakonic přeloboval brankáře. My jsme se dlouho střelecky trápili, vyšel nám až nástup do druhé půle, kdy jsme během chvíle výsledek otočili na 2:1. Bohužel soupeř pak skóre srovnal. Ve druhé půli se hrálo hlavně na polovině Nedakonic, které spoléhaly hlavně na brejky a nákopy na vysokého útočníka. My jsme tlačili, ale bez efektu. Oproti minulému zápasu nám chybělo Dominik Frühauf a Holuše, naopak nám z prvního týmu vypomohli Ondra Čaňo a Silnica. Na lavičce jsme měli sedm hráčů.“

Pavel Cigoš, trenér Nedakonic: „Byl jsem velmi překvapený kvalitou soupeře. Viděl jsem ho v minulé sezoně a nyní je úplně někde jinde. Klobouk dolů před kluky, jak to proti takto silnému soupeři zvládli. Bod bereme, remíza je zasloužená. Mohli jsme vyhrát i prohrát. Neproměnili jsme nějaké šance, soupeř jich měl o něco víc. My jsme šli na konci první půle do vedení. V šatně o přestávce jsem kluky nabádal, ať si dají pozor na nástup do druhého poločasu. Věděl jsem, že nás domácí zatlačí. Bohužel jsme si nechali dát dva góly. Naštěstí jsme brzy srovnali a remízu už uhráli. Kluky musím pochválit, zápas měl vyšší úroveň než okresní přebor. Jsem rád, že si začínají pomalu zvykat na to, co po nich chci, ale zdaleka to pořád není to, kvůli čemu jsem přišel. Chtěl bych se prezentovat ještě lepšími výkony. Ale ve Strání jsme si svoje uhráli. Na to, že nám po minulém utkání vypadli čtyři hráči, tak to bylo dobré. Naštěstí kluků mám teď dost.“

Branky: 54. Ondřej Kolaja, 56. Patrik Frühauf – 44. a 60. Dominik Madzia. Rozhodčí: Řihák. Diváci: 70.

MAŘATICE – BŘEZOVÁ 1:0 (1:0)

Pavel Strakáč, trenér Mařatic: „Vstup do sezony je neskutečný. Momentálně si to užíváme. Nikdo z nás moc nečekal, co nás v okresním přeboru čeká. Samozřejmě víme, že soutěž je fotbalovější než nejnižší třída. Potvrzuje se ale, že mančaft máme technický, dokážeme se s tím vypořádat. Nikdo nečekal, že v prvním zápase v Babicích vyhrajeme tak vysoko. Proti domácímu utkání s Březovou to byla procházka. My jsme věděli, že nás čeká těžký soupeř. Chlapi z hor jsou tvrdí, ale umí hrát i fotbal. Pro diváky to nebyl vůbec špatný zápas. Po dvaceti minutách jsem věděl, že to bude o jednom gólu. Nakonec jsme ho dali před poločasem my. Soupeř ale mohl výsledek po přestávce srovnat, penaltu ale neproměnil. Nejen při pokutovém kopu nás podržel brankář Matoušek. Před kluky musím smeknout. V tom obrovském vedru nechali na hřišti všechno. Chyběl nám Martin Procházka, který je odjetý.

Ladislav Kalina, trenér Březové: „Do Uherského Hradiště jsme jeli s obrovským respektem. Nejen nás vystrašila úvodní výhra Mařatic v Babicích. Proti nám kvalitu potvrzoval hlavně úvodních dvacet minut. My jsme ale postupně vyrovnali hru a místy byli lepším mužstvem. Skórovali jsme hned v první minutě, sudí ale gól Panáka kvůli údajnému ofsajdu neuznal. Podle nás i některých diváků to byla zcela regulérní branka. Bohužel v závěru poločasu jsme po našich hrubých chybách inkasovali branku. Druhou půli jsme začali mnohem lépe. Byli jsme lepší, soupeře jsme do ničeho nepustili. Mohli jsme vyrovnat, ale stoper Habánik neproměnil penaltu, což byl rozhodující moment. V té chvíli jsme totiž měli hru ve své moci. Můj názor je, že kdybychom skóre srovnali, zápas bychom dovedli do vítězného konce. Jinak druhá půle byla hodně rozkouskovaná fauly. Bohužel v závěru nám ještě rozhodčí dost necitlivě vyloučil mladého Panáka. Jediné, co mě může těšit je to, že soupeř i diváci ocenili náš velmi dobrý výkon, který nám ale body nepřinesl. I přes těsnou prohru jsem s hrou spokojený, bylo to naše maximum. Byli jsme kompletní.“

Branka: 40. Dalibor Prekop. Rozhodčí: Krátký. Červená karta: 88. Jakub Panák (Březová). Diváci: 148.

SLOVÁCKO C – BABICE 4:1 (2:0)

Roman Svoboda, trenér Slovácka C: „Jsem maximálně spokojený s výkonem našeho týmu. Kluci k utkání přistoupili velmi zodpovědně. Splnili všechno, co jsme si před zápasem řekli. Zaslouženou odměnou jsou nám tři body. Kromě posledních deseti minut prvního poločasu jsme byli jasně lepším mančaftem. Výsledek odpovídá dění na hřišti. Vyhráli jsme zcela zaslouženě. Možná jsme mohli dát o dva nebo tři góly víc, ale i výhra 4:1je perfektní. Musím vyzdvihnout výkon hostujícího brankáře, který pochytal několik tutovek. Nám pomohly dva slepené góly, které jsme dali rychle po sobě v první půli. Pak jsme na chvíli přestali hrát a posledních deset minut prvního poločasu jsme se nedostali za půlku. Babice nás přitlačily, velké šance ale neměly. V obraně jsme všechno odbouchali, uskákali. Hlavní bylo, že nám vyšel nástup do druhé půle. V 54. minutě to po proměněné penaltě bylo už 4:0. V tu chvíli bylo rozhoduto. Hosté nám sice z ojedinělého protiútoku dali gól na 4:1, to ale byla jediná kaňka a menší chyba na tomto zápase. Na kluky nejsem vůbec naštvaný, i ve velkém vedru hráli fakt dobře. Chyběli nám Mareček, Ondra Vašek, Kříž a dlouhodobě taky Tomáš David.“

Tomáš Stýskal, trenér Babic: „Výsledek je zasloužený. Domácí vyřešili první dvě situace gólem. Jeden jsme si dali dokonce vlastní. Soupeře to nakoplo, pak si na nás chytře počkal. Hned po změně stran jsme inkasovali další dvě branky a bylo po zápase. I když jsme porážku alespoň zmírnili, směrem dopředu jsme bezzubí. Porážka je zasloužená. Vstup do sezony nám nevyšel, ale zůstáváme v klidu. Rozhodli jsme se, že budeme dávat šanci mladým klukům, zapracovávat dorostence. Ve druhém poločase jich hrálo hned pět. Kluci se potřebují obouchat mezi muži. Obavy nemám.“

Branky: 24. Lukáš Ondra, 26. Milan Válek vlastní, 49. Lukáš Kolečkář, 54. Filip Čech z penalty - 67. Jakub Olbert. Rozhodčí: Korolovych. Diváci: 123.

TRAPLICE – JAROŠOV 3:2 (0:1)

Jaroslav Slavík, trenér Traplic: „Po prvním poločase jsme prohrávali 0:1. Soupeř šel do vedení střelou zpoza šestnáctky po odraženém míči. Jarošov byl dvacet minut lepší, šance ale byly na obou stranách. Ve druhém poločase dali hosté zase po odraženém balonu banku na 2:0. Za tohoto stavu jsme všechno vsadili na jednu kartu. Podařilo se nám výsledek. Pak šel hostující hráč sám na brankáře, který nás podržel. V 88. minutě dal Janků na 2:2 a následně Blaha po chybě gólmana završil obrat. Jsem moc rád, že jsme výsledek na konci střetnutí otočili. Měli jsme samozřejmě štěstí, zápasu by více slušela remíza. Za vyloučeného gólmana Musilo zaskočil jednačtyřicetiletý Konečný, který si stoupl do branky po sedmi letech. I tak nás ale podržel. Chyběl nám Gelien, který byl v práci a na zápas nepřišel Rozhon.“

Vojtěch Jančík, trenér Jarošova: „Nedokážu popsat, co se na konci utkání stalo. Porážka nás všechny mrzí, pro nás je to zbytečná ztráta. Herně jsme se totiž zvedli, byli jsme fotbalovější než soupeř. Byli jsme více na míči, náš výkon byl fajn, ale stejně jako v poháru v Babicích před dvěma týdny jsme obdrželi dva góly během dvou minut. Domácí musí být překvapení z toho, co se stalo a jak získali tři body. Samozřejmě Traplice v zápase ukázaly svoji kvalitu. I my jsme byli skoro kompletní. Pro nás to byl smolný zápas. Pro nás je hlavní, že se zlepšujeme, výsledky snad přijdou později. Přece jenom to byl náš první zápas. Nevěšíme hlavy a jedeme dál. Za týden hrajeme s Kněžpolem, budeme chtít vyhrát. Jinak se nám zranil Pařenica, má prasklinu ve svalu. Já jsem nehrál, jenom koučoval.“

Branky: 65. Dominik Deutsch, 88. Michal Janků, 90. David Blaha - 42. Filip Mach, 57. Marek Běťák. Rozhodčí: Hutěčka. Diváci: 120.

KNĚŽPOLE – OSTROŽSKÁ LHOTA 4:2 (2:1)

Radim Palčík, trenér Kněžpole: „Zasloužená výhra. Ostrožská Lhota mně přišla odevzdaná, ani se moc nesnažila. Hostům se nechtělo moc běhat, jenom nakopávali balony dopředu na útočníka Pešíka. My jsme byli na tom lépe, ale ve hře byla spousta ztrát a chyb. Nadšení ze hry nejsme. Sice jsme vedli 2:0, ale soupeř z penalty snížil. Ve druhém poločase jsme si náskok pohlídali, ale měli jsme dalších pět tutovek a asi deset pološancí. Jsem rád, že jsme utkání v nejsilnější sestavě zvládli. Body jsou důležité, ale hra musíme být lepší.!

Patrik Štergenich, fotbalista Ostrožské Lhoty: „Jsem rád, že jsem se po ročním trestu dočkal a zase nastoupil v soutěžním zápase. Kvůli počasí to nejen pro mě bylo náročné utkání. Pro diváky to ale nebyl špatný fotbal, i když obě mužstva budou hrát asi o záchranu. Domácí byli v prvním poločase jasně lepší, uběhali nás. Do vedení šli po centru, kdy jejich hráč přeskočil toho našeho, druhý gól byl takový nešťastný, kdy jsme udělali tři chyby za sebou a gólman na míč nedosáhl. Odpověděli jsme proměněnou penaltou, když jsem potrestal faul na bratra Dana. V zápase jsme měli asi čtyři vyložené gólovky. Celkově ale byli domácí lepší. Po brejku nám dali třetí a pak i čtvrtý gól. My jsme ke konci výsledek pouze zkorigovali. Kněžpole si výhru zasloužilo. U nás skončili Lopata s Radochech, Fantura odešel na hostování do Lovčic, Machala je stejně jako Kamil Horák zraněný, což je na naší hře vidět. Soupeře za stavu 0:0 podržel brankář. Kdybychom šli do vedení, bylo by to možná jiné.“

Branky: 82. a 87. Dominik Hančík, 15. Lukáš Markus, 31. Vít Valenta – Patrik Štergenich z penalty, 89. František Ehrlich. Rozhodčí: Kroča. Diváci: 71.

HAVŘICE – JALUBÍ 0:1 (0:0)

Pavel Slavíček, předseda Havřic: „Zápas byl vyrovnaný, místy jsme měli navrch. Hosty hlavně ve druhém poločase podržel gólman, který zachytal opravdu výborně. Soupeři na konci střetnutí vyšel jeden brejk a v poslední minutě nám dal gól. Už jsme neměli čas odpovědět. Jinak si žádnou další gólovku Jalubí nevybavuji. Oproti minulému utkání v Nezdenicích za nás naskočil i Petr Těthal, který má problémy s bolavou achilovkou. Bod bychom brali, ale šance jsme měli i na výhru. Je to škoda, ale znovu opakuji, soupeři skvěle zachytal gólman.“

Jiří Daněk, trenér Jalubí: „Celý zápas jsme se soustředili na obranu, spoléhali se na brejky. Ten v poslední minutě nám vyšel, proto jsme vyhráli. Havřice ale měly více šancí, při kterých nás velice podržel brankář Lukáš David. Pochválit ale musím celý mančaft. Kluci to odmakali. Mrzí mě pouze zranění Čagánka, který má zřejmě potrhané vazy v rameni. Stalo se mu to v souboji, bylo to nezaviněné. Chyběli nám tři hráči. Jinak jsme získali Michal Kelbla, který hrával na Velehradě a v Kunovicích.“

Branka: 150. Petr Dobiáš. Rozhodčí: Řihák. Diváci: 150.

HUŠTĚNOVICE – NEZDENICE 2:1 (0:1)

Antonín Šimon, trenér Huštěnovic: „Pro nás to byl velmi těžký soubojový zápas. Za bezbrankového stavu jsme nedali vyloženou šanci. Filip Hlúpik šel sám na brankáře, kterému udělal i kličku, ale míč se mu zadrhl a gólman tutovku zneškodnil. Místo toho, abychom vedli, tak jsme inkasovali branku a prohrávali poločas 0:1. Nezdenice jsou důrazný soupeř. Hrály jednoduše, bojovně. Nám naštěstí vyšel začátek druhé půle, kdy jsme srovnali na 1:1 a pak strhli vedení na svoji stranu. Ve zbytku utkání jsme hru kontrolovali. Nezdenice už jsme do nějaké šance nepustili, i když v závěru zahrávali trestné a rohové kopy, což je jejich silná disciplína. Nám chyběl Otrusiník, nebyl ani Bruštík a další kluci z lavičky. Celkově to bylo bojovné a tvrdé utkáním ne až tolik pohledné. Jsme spokojení. Oba úvodní domácí zápasy jsme zvládli a máme šest bodů.“

Jaroslav Kociňák, zaskakují trenér Nezdenic: „Byl to naprosto vyrovnaný zápas, který rozhodla standardní situace. Jinak to bylo úplně bez šancí. My jsme domácí nepouštěli do nějakých příležitostí. Jenom v prvním poločase šel Hlúpik sám na gólmana, který ho ale vychytal. My jsme šli do vedení přesnou hlavičkou Marka Kolínka, který se trefil hlavou po krásném centru. Huštěnovice nás ve druhé půli zatlačily, ani deset minut nás nepustily za půlku. Byli jsme zalezení a soupeři se podařilo vyrovnat. Pak jsme nepohlídali jednu standardku, hlavičkujícího hráče a bylo to. Zkušený soupeř už si závěr pohlídal. Nám chyběl akorát zraněný Pavlis.“

Branky: 49. Petr Konečný, 68. Josef Kedra – 36. Marek Kolínek. Rozhodčí: Mlčůch. Diváci: 130.