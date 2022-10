OSTROŽSKÁ LHOTA – JAROŠOV 3:3 (0:1)

Patrik Štergenich, trenér Ostrožské Lhoty: „Bod samozřejmě bereme. Měli jsme veliké problémy se sestavou, protože někteří kluci se zapomněli na svatbě, takže budou padat velké pokuty. Na střídání jsme měli jenom jednoho hráče. Museli jsme postavit i kluky, co jsou v širším kádru. Neměli jsme gólmana, takže do branky jsme postavili Dana Štergenicha. Od začátku jsme věděli, že musíme hrát bojovně, protože Jarošov fotbalově nepřehrajeme. První poločas jsme dobře bránili a když si mysleli, že do kabiny půjdeme za bezbrankového stavu , trefil se pěkně Pavlas a my prohrávali. Náš gólman si sice na míč sáhl, ale gólu nezabránil. Ve druhém poločase jsem se musel převléct i já. Po změně stran jsme nezačali vůbec špatně, ale hned ve 49. minutě jsme dostali branku na 0:2, což nás trošku přibrzdilo. Soupeře jsme ale postupně zatlačili. Měli jsme hodně standardních situací a Marek Lopata, který hezky prošel, snížil na 1:2. Pak jsme ale z ojedinělé šance dostali třetí branku. Hlavou se trefil Pavlas. To už ale Jarošov hrál po vyloučení hráče v deseti. V závěru jsme věděli, že není na co čekat. V 85. minutě jsme dali Horákem krásný gól hlavou a z posledního roku v nastavení Jegla vyrovnal na 3:3. Jsme rádi, že jsme udrželi domácí neporazitelnost a že jsme získali alespoň bod.“

Miroslav Trávník, trenér Jarošova: „Jsem velmi zklamaný. Je to pořád dokola. Zase jsme neproměnili řadu šancí a pak v závěru dostali dva góly a zbytečně přišli o výhru. Rozčarování je velké. Přijde mi, jakoby kluci zapomněli vyhrávat, což se musí zase naučit. Přitom místo toho, abychom v klidu vedli 3:0, věnujeme soupeři gól na 2:1. Domácí do té doby našeho brankáře téměř neohrozili. Soupeř třikrát zahrozil a dal tři góly. My se na branky neskutečně nadřeme. V poli jsme dominovali. Zápasu by více slušelo 1:4. Bohužel jsme dohrávali bez vyloučeného Brzici, který ve výskoku loktem udeřil protihráče, kterému tekla i krev, takže uviděl nejprve žlutou a pak i červenou kartu. Pak jsme sice Pavlasem dali branku na 3:1, bohužel v závěru uděláme hloupé chyby a z posledního rohu v zápase, kdy se všichni natlačili od brány, inkasujeme gól na 3:3. Soupeř odražený balon přes hradbu těl prostřelil do sítě.“

Branky: 64. Marek Lopata, 86. Kamil Horák, 90. Matěj Jegla - 41. a 76. Zbyněk Pavlas, 49. Martin Jančík. Rozhodčí: Mahdal. Červená karta: 67. Brzica (Jarošov). Diváci: 204.